FIFA, Eveniment fără precedent FOTO: Selfieul de final, cu  Messi, Rodri, Djokovic, Tom Brady sau Rio Ferdinand s-a viralizat. Ce au spus protagoniștii +12 foto
Rodri, Brady, Djokovic, Durant, Dibu Martinez, Rio Ferdinand, Leo Messi (foto: michaelrubin/Instagram. Michel Rubin e CEO & Founder @fanatics)
Campionatul Mondial

FIFA, Eveniment fără precedent FOTO: Selfieul de final, cu Messi, Rodri, Djokovic, Tom Brady sau Rio Ferdinand s-a viralizat. Ce au spus protagoniștii

alt-text Publicat: 18.07.2026, ora 12:33
alt-text Actualizat: 18.07.2026, ora 12:39
  • Cu mai puțin de 48 de ore înaintea finalei Cupei Mondiale dintre Argentina și Spania, FIFA a organizat unul dintre cele mai spectaculoase evenimente media din istoria competiției.
  • Conferința oficială premergătoare ultimului act nu a avut loc într-o sală obișnuită de presă, ci în fața miilor de fani prezenți la Fanatics Fest, festivalul dedicat sportului desfășurat la Javits Center din New York.
  • Spania și Argentina se întâlnesc în finala CM 2026, duminică, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și AntenaPlay.
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Pe scenă s-au aflat reprezentanții ambelor finaliste: Lionel Messi, Emiliano „Dibu” Martinez și selecționerul Lionel Scaloni din partea Argentinei, respectiv căpitanul Rodri și selecționerul Luis de la Fuente din partea Spaniei.

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Eveniment fără precedent organizat de FIFA în fața a mii de fani. Selfie viral cu Messi

Formatul a fost unul inedit: întrebările nu au fost adresate de jurnaliști, ci de unele dintre cele mai mari personalități din sportul mondial, printre care Tom Brady, Novak Djokovic și Kevin Durant, în timp ce fostul internațional englez Rio Ferdinand a moderat discuția.

La final, toate vedetele prezente au urcat pe scenă pentru un selfie devenit imediat viral.

Fanatics Fest: Messi, Rodri, Scaloni, De la Fuente, Kevin Durant, Tom Brady, Novak Djokovic, Rio Ferdinand (foto: Imago)
Fanatics Fest: Messi, Rodri, Scaloni, De la Fuente, Kevin Durant, Tom Brady, Novak Djokovic, Rio Ferdinand (foto: Imago)

Galerie foto (12 imagini)

foto: michaelrubin/Instagram. Michel Rubin e CEO & Founder @fanatics Fanatics Fest: Messi, Rodri, Scaloni, De la Fuente, Kevin Durant, Tom Brady, Novak Djokovic, Rio Ferdinand (foto: Imago) Fanatics Fest: Messi, Rodri, Scaloni, De la Fuente, Kevin Durant, Tom Brady, Novak Djokovic, Rio Ferdinand (foto: Imago) Fanatics Fest: Messi, Rodri, Scaloni, De la Fuente, Kevin Durant, Tom Brady, Novak Djokovic, Rio Ferdinand (foto: Imago) Fanatics Fest: Messi, Rodri, Scaloni, De la Fuente, Kevin Durant, Tom Brady, Novak Djokovic, Rio Ferdinand (foto: Imago)
+12 Foto
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În centrul atenției s-a aflat, inevitabil, Lionel Messi, omul care poate conduce Argentina către al doilea titlu mondial consecutiv, performanță pe care nicio națională nu a mai reușit-o din 1962, când Brazilia și-a apărat trofeul.

Scaloni a trebuit să facă o pauză din declarații pentru că toată sala i-a scandat numele lui Messi secunde în șir.

Întrebat ce mesaj are înaintea finalei, căpitanul Argentinei a răspuns simplu: „Vom da totul!”.

Conform apnews.com, starul argentinian a respins criticile potrivit cărora parcursul campioanei mondiale ar fi fost facil sau favorizat.

„Nimic nu ne-a fost oferit. Am muncit pentru tot ceea ce am realizat”.

Lionel Scaloni: „Fanii ne împing să vrem să câștigăm încă un trofeu”

Portarul Emiliano Martinez a fost întrebat de starul din NBA, Kevin Durant, ce ar însemna pentru Argentina să câștige două Cupe Mondiale consecutive.

„Avem un grup de jucători și un grup de antrenori care muncesc incredibil de mult în fiecare zi pentru a aduce bucurie țării mele. Vom da absolut tot ce avem, alături de Leo și de echipa pe care o avem, pentru a aduce Cupa Mondială înapoi în Argentina și pentru a sărbători alături de oamenii noștri”, a declarat goalkeeperul.

Selecționerul Lionel Scaloni a respins ideea că Argentina ar fi mai puțin motivată după cucerirea trofeului în 2022 și a explicat că imaginile cu milioane de fani sărbătorind în Argentina reprezintă cea mai mare sursă de motivație: „Fanii sunt cei care ne împing să vrem să câștigăm din nou Cupa Mondială”.

Scaloni a insistat că parcursul echipei sale a fost subestimat: „Nu cred că am jucat atât de rău pe cât spun unii”.

Rodri: „Messi e cel mai mare din toate timpurile”

Căpitanul Spaniei, Rodri, nu a ezitat atunci când a fost întrebat despre Messi.

„Este greu de descris în cuvinte ce înseamnă Messi ca jucător și pentru Argentina. Pentru mine, este cel mai mare din toate timpurile”.

Leo Messi: „Am învățat că pierzi mult mai mult decât câștigi. Asta m-a ajutat să cresc”

Leo Messi a fost întrebat Novak Djokovic cum a învățat să blocheze presiunea și să rămână fidel stilului său de joc:

„Nu m-am gândit niciodată prea mult la presiune. Am trăit-o întotdeauna ca pe ceva natural: să ieșim să jucăm, să ne bucurăm și să concurăm.

Suntem foarte competitivi și vrem mereu să câștigăm, dar înțelegem și că acesta este un sport, că și adversarul joacă și că nu poți câștiga întotdeauna.

De-a lungul timpului, am învățat că pierzi mult mai mult decât câștigi. Înțelegerea acestui lucru m-a ajutat să cresc ca persoană și ca jucător”.

La sfârșitul evenimentului, cei doi antrenori care se vor înfrunta în marea finala CM 2026, Luis de la Fuente și Lionel Scaloni, s-au îmbrățișat și au schimbat câteva cuvinte scurte.

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