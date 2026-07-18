Pregătit pentru debut Nuno Campos, înaintea primului meci din Liga 1: „Echipa se va forma astfel” » A subliniat nevoia de transferuri

Nuno Campos (51 de ani), antrenorul lui Dinamo, a prefațat prima partidă a noului sezon din Liga 1.

Petrolul - Dinamo se joacă duminică, de la 19:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Noul tehnician portughez al „câinilor” este pregătit pentru debutul într-o partidă oficială pe banca echipei, însă a subliniat nevoia de întăriri pe anumite posturi, despre care a comunicat cu cei din staff.

Nuno Campos: „Toată lumea de la Dinamo știe ce ne trebuie ca să îmbunătățim echipa”

Întrebat despre duelul contra conaționalului său, Ricardo Sousa, care va debuta la rândul său pe banca Petrolului, Campos a transmis:

„Este un meci între Petrolul și Dinamo, nu între antrenori. Îl cunosc foarte bine pe Ricardo, este prietenul meu și am făcut împreună cursul pentru licența de antrenor. Dar meciul este Petrolul - Dinamo.

Cel mai important este să o luăm meci cu meci în acest moment. Trebuie să abordăm bine acest meci, cu toate dificultățile pe care le implică, pentru că este normal.

De asemenea, echipa se va forma în funcție de adversari, își va îmbunătăți stilul de joc și identitatea, iar la final vom vedea”, a spus Campos.

Tehnicianul a vorbit apoi despre importanța consolidării lotului în această vară:

„Toată lumea din club știe în acest moment de ce avem nevoie, ce profiluri de jucător ne trebuie ca să îmbunătățim echipa. Toată lumea lucrează la asta, am discuții zilnice cu cei responsabili de acest aspect.

Cu toții știm dificultățile prin care trecem acum, dar este normal în această perioadă a sezonului. Pentru că, deocamdată, nu se întâmplă nimic special, dar așa stau lucrurile peste tot. Dacă vorbești la un alt club, îți vor spune același lucru”, a mai spus portughezul.

Cât despre prima întâlnire cu suporterii dinamoviști, antrenorul a transmis:

Suporterii fac parte din club. Le-am deschis deja porțile și mai avem nevoie doar de acest meci pentru le umple. Ei sunt parte din noi. Sunt foarte importanți pentru noi. Nuno Campos, antrenor Dinamo

Transferurile realizate de Dinamo în această vară

Răzvan Radu, fundaș stânga

Martin Pascual, fundaș central

Alaa Bellaarouch, portar (încă nu a fost legitimat)

Ștefan Opriș, fundaș dreapta

Oliver Hintsa, atacant

Dario Benavides, fundaș dreapta (încă nu a fost prezentat)

Adriano Manole, mijlocaș central (cedat la CSL Ștefăneștii de Jos)

Ianis Doană, mijlocaș ofensiv (cedat la Poli Timișoara)

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