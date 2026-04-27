„Absolut genial!” VIDEO. Șeful UFC, reacție bizară după ce a fost martor la atacul armat care l-a vizat pe Trump: „Am savurat fiecare clipă”
Dana White. Foto: IMAGO
„Absolut genial!” VIDEO. Șeful UFC, reacție bizară după ce a fost martor la atacul armat care l-a vizat pe Trump: „Am savurat fiecare clipă”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 27.04.2026, ora 16:58
alt-text Actualizat: 27.04.2026, ora 16:58
  • Dana White, CEO-ul UFC, a avut o reacție neașteptată după atacul de la Cina Corespondenților.

Atacul armat a avut loc duminică dimineață, înainte ca președintele Donald Trump să-și țină discursul evenimentul de la Washington Hilton.

Dana White: „A fost o experienţă unică”

Deși Trump a fost evacuat imediat, alături de soția sa, vicepreședintele JD Vance și staff-ul său, însă Dana White nu s-a grăbit să ajungă într-un loc sigur, ba chiar a părut entuziasmat de incident.

„Ce s-a întâmplat? Dintr-o dată, s-a auzit un zgomot infernal. Oamenii răsturnau mesele, nişte tipi înarmaţi au dat buzna strigând: «La pământ!».

Nu m-am aruncat la pământ, a fost absolut genial. Am savurat fiecare clipă. A fost o experienţă unică şi complet nebunească”, a spus White pentru USA Today, potrivit news.ro.

VIDEO. Momentul în care Donald Trump a fost evacuat

Cât despre suspectul care l-a vizat pe Trump și pe membrii importanți ai administrației sale, White a transmis:

„Am crezut că atacatorul era pe lângă noi sau ceva de genul acesta”.

Suspectul a fost reținut de forțele de ordine și se află în arest, fiind identificat apoi drept Cole Tomas Allen din Torrance, California, mai informează theguardian.com.

White are o relație apropiată cu Trump datorită entuziasmului președintelui american pentru UFC. Această relație este considerată a fi unul dintre factorii care i-au sporit popularitatea în rândul tinerilor din SUA.

Trump a anunțat organizarea unui eveniment de lupte la Casa Albă în această vară, pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a existenței Statelor Unite. Evenimentul va avea loc pe 14 iunie, de ziua de naștere a lui Trump, care va împlini 80 de ani.

„Gruparea extremistă din PSD a reuşit să-şi impună cuvântul”. Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește despre efectele moţiunii de cenzură PSD-AUR. Episodul care a făcut USR greu frecventabil
„Gruparea extremistă din PSD a reuşit să-şi impună cuvântul”. Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește despre efectele moţiunii de cenzură PSD-AUR. Episodul care a făcut USR greu frecventabil
„Gruparea extremistă din PSD a reuşit să-şi impună cuvântul”. Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește despre efectele moţiunii de cenzură PSD-AUR. Episodul care a făcut USR greu frecventabil
