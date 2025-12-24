Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult

- Igiraneza Aimé Guéric, mijlocașul celor de la Les Guêpiers du Lac, din a doua ligă din Burundi, a murit în timpul meciului cu Amasipiri Never Give Up.
- Un ritual de vrăjitorie i-ar fi fost fatal fotbalistului african.
În timpul partidei, jucătorul a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce s-a prăbușit brusc pe teren.
Igiraneza Aimé Guéric a murit după ce ar fi înghițit o monedă
Mai mulți martori susțin că fotbalistul s-a înecat cu o monedă pe care o ținea în gură și pe care ar fi înghițit-o accidental, potrivit sportnewsafrica.com.
Igiraneza Aimé Guéric a fost transportat de urgență la spital. Totuși, în drum spre unitatea medicală, mijlocașul a murit.
Anunțul a fost făcut de Federația Burundă de Fotbal, însă fără a preciza cauza decesului.
Monedele, folosite în ritualuri de vrăjitorie în Burundi
Jucătorul negase, în interviurile acordate în timpul vieții, că ar recurge la practici oculte, însă obiceiul de a apela la „ghizi spirituali” persistă în fotbalul din Burundi.
Decesul fotbalistului i-a alarmat pe burundezi, care cer explicații în urma incidentului fatal.
Până în acest moment, Federația de Fotbal din Burundi nu a oferit niciun punct de vedere oficial.