Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Igiraneza Aimé Guéric, mijlocașul celor de la Les Guêpiers du Lac, din a doua ligă din Burundi, a murit în timpul meciului cu Amasipiri Never Give Up. Foto: guineesport.com
Gabriel Neagu
Publicat: 24.12.2025, ora 19:31
Actualizat: 24.12.2025, ora 20:33
  • Igiraneza Aimé Guéric, mijlocașul celor de la Les Guêpiers du Lac, din a doua ligă din Burundi, a murit în timpul meciului cu Amasipiri Never Give Up.
  • Un ritual de vrăjitorie i-ar fi fost fatal fotbalistului african.

În timpul partidei, jucătorul a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce s-a prăbușit brusc pe teren.

Igiraneza Aimé Guéric a murit după ce ar fi înghițit o monedă

Mai mulți martori susțin că fotbalistul s-a înecat cu o monedă pe care o ținea în gură și pe care ar fi înghițit-o accidental, potrivit sportnewsafrica.com.

Igiraneza Aimé Guéric a fost transportat de urgență la spital. Totuși, în drum spre unitatea medicală, mijlocașul a murit.

Anunțul a fost făcut de Federația Burundă de Fotbal, însă fără a preciza cauza decesului.

Monedele, folosite în ritualuri de vrăjitorie în Burundi

Jucătorul negase, în interviurile acordate în timpul vieții, că ar recurge la practici oculte, însă obiceiul de a apela la „ghizi spirituali” persistă în fotbalul din Burundi.

Decesul fotbalistului i-a alarmat pe burundezi, care cer explicații în urma incidentului fatal.

Până în acest moment, Federația de Fotbal din Burundi nu a oferit niciun punct de vedere oficial.

