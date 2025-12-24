Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a vorbit despre situația lui Denis Drăguș (26 de ani) înaintea meciului de baraj cu Turcia.

Internaționalul român a primit două etape de suspendare după cartonașul roșu încasat în partida cu Bosnia, din preliminariile CM, scor 1-3 .

cartonașul roșu scor 1-3 Turcia - România se va juca pe 26 martie 2026, de la ora 19:00 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Drăguș a fost eliminat în repriza secundă a duelului de la Zenica, după ce l-a lovit cu talpa în cap pe Amar Memic.

Comisia de Disciplină a UEFA a luat decizia ca atacantul echipei naționale să fie suspendat două etape.

Cum Drăguș a ispășit deja o etapă de suspendare la partida cu San Marino, scor 7-1, acesta ar urma să lipsească și de la meciul cu Turcia din luna martie, din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial.

Mircea Lucescu, despre suspendarea lui Drăguș: „Facem Apel la suspendarea lui Drăguș”

Selecționerul României a anunțat că FRF va face apel în ceea ce privește pedeapsa atacantului de la Eyupspor.

Lucescu a comparat situația lui Drăguș cu cea a lui Cristiano Ronaldo. Starul portughez a fost eliminat în meciul cu Irlanda, din penultima etapă a preliminariilor CM 2026.

Lusitanul a fost suspendat pentru trei etape, dintre care doar una este executorie. Celelalte două vor fi activate numai dacă lusitanul va mai comite vreo abatere în meciurile naționalei în următorul an.

„Pentru Drăguș e clar că există un singur demers pe care-l vom face. Este vorba despre formularea unui apel, astfel încât să încercăm să obținem diminuarea suspendării lui.

Există destule precedente, inclusiv la Ronaldo, în care sancțiunea pentru eliminare a fost de o singură etapă.

Asta dorim să obținem și pentru Denis, astfel încât să-l avem disponibil cu Turcia”, a declarat Mircea Lucescu, conform gsp.ro.

Dacă decizia nu se va schimba în cazul lui Drăguș, pentru barajul cu Turcia, Mircea Lucescu s-ar putea baza în atac pe Daniel Bîrligea și Louis Munteanu.

FOTO. Imagini de la eliminarea lui Denis Drăguș din Bosnia - România 3-1

