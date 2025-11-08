Probleme pentru Măldărășanu Portarul lui Hermannstadt, accidentare stupidă înainte de meciul cu FCSB: „Ne-a amuzat”

Cătălin Căbuz (29 de ani), portarul lui Hermannstadt, nu va putea evolua în partida cu FCSB, după ce s-a accidentat într-un mod bizar.

Hermannstadt - FCSB se joacă duminică, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Aflată într-o situație dificilă în clasament, FC Hermannstadt a primit o lovitură dură chiar înainte de partida cu campioana en-titre.

Cătălin Căbuz, accidentare stupidă înainte de Hermannstadt - FCSB

Portarul formației sibiene nu va putea juca în partida cu FCSB după ce a căzut pe scările autocarului și s-a tăiat la genunchi. Rana a necesitat câteva copci, astfel că portarul nu va putea juca la partida din etapa #16 a Ligii 1.

Mai mult, antrenorul Marius Măldărășanu a dezvăluit că și Vlad Muțiu, al doilea portar al grupării sibiene, a acuzat câteva probleme. Totuși, acesta va putea apăra la partida cu FCSB, rezerva sa urmând să fie cel de-al treilea portar, Ionuț Pop.

„Căbuz a alunecat pe scara autocarului, s-a tăiat la genunchi, are trei copci. Și Vlad Muțiu a pățit o chestie în casă. Sunt chestii care ne-au amuzat, mai mult de atâta nu avem ce face” , a declarat Măldărășanu, conform oradesibiu.ro.

2 meciuri a jucat Vlad Muțiu în acest sezon, cu Concordia Chiajna (1-0 în Cupa României) și cu Oțelul Galați (1-3 în etapa #15 din campionat)

Muțiu se află la Hermannstadt din anul 2021 și a evoluat în doar 40 de meciuri, dintre care 17 în Cupa României. A încasat 39 de goluri și a închis poarta în 16 partide.

