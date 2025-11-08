Steag roșu în Marele Premiu al Braziliei!  VIDEO. Haos pe pistă, după accidentele lui Piastri și Colapinto » Cum s-a încheiat cursa sprint +14 foto
foto: IMAGO
Formula 1

Steag roșu în Marele Premiu al Braziliei! VIDEO. Haos pe pistă, după accidentele lui Piastri și Colapinto » Cum s-a încheiat cursa sprint

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.11.2025, ora 18:31
alt-text Actualizat: 08.11.2025, ora 18:50
  • Probleme mari pe pistă încă din primele tururi ale cursei sprint din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 din Brazilia.
  • Oscar Piastri (McLaren) și Franco Colapinto (Alpine) au fost implicați într-un accident și nu au mai putut termina cursa.

Lando Norris s-a impus în cursa sprint de sâmbătă de la Sao Paulo și a mărit diferența în clasamentul piloților, după abandonul colegului său de la McLaren, Oscar Piastri.

Omagiat de suporteri Imagini impresionante de la înmormântarea lui Emeric Ienei
Citește și
Omagiat de suporteri Imagini impresionante de la înmormântarea lui Emeric Ienei
Citește mai mult
Omagiat de suporteri Imagini impresionante de la înmormântarea lui Emeric Ienei

Steag roșu în Marele Premiu al Braziliei. Piastri și Colapinto au abandonat

Cursa sprint de la Sao Paulo a fost una cu probleme pentru piloți, din cauza condițiilor meteo.

După turul 6, Oscar Piastri, fost lider al clasamentului, a pierdut controlul monopostului și a ieșit de pe circuit.

În aceeași zonă au întâmpinat apoi dificultăți și Franco Colapinto și Nico Hulkenberg (Sauber), iar oficialii au ridicat steagul roșu, după ce germanul a destabilizat parapetul de pe margine.

Mașina lui Hulkenberg a fost reparată în timp ce cursa a fost întreruptă, iar acesta a putut reveni pe circuit, în timp ce Piastri și Colapinto au fost nevoiți să abandoneze, scrie reuters.com.

În schmb, Lando Norris a avut un ritm de cursă foarte bun, reușind să-și asigure victoria și să se distanțeze la 9 puncte de Piastri în clasamentul general.

Campionul mondial en-titre, Max Verstappen (Red Bull), a încheiat cursa sprint pe poziția a patra, în timp ce Kimi Antonelli (Mercedes) a terminat pe doi, cea mai bună clasare a sa de până acum.

Steag roșu în Marele Premiu al Braziliei
Steag roșu în Marele Premiu al Braziliei

Galerie foto (14 imagini)

Steag roșu în Marele Premiu al Braziliei Steag roșu în Marele Premiu al Braziliei Steag roșu în Marele Premiu al Braziliei Steag roșu în Marele Premiu al Braziliei Steag roșu în Marele Premiu al Braziliei
+14 Foto
labels.photo-gallery

Program MP al Braziliei:

  • Calificări: sâmbătă, 8 noiembrie, 20:00 - 21:00
  • Cursa propriu-zisă: duminică, 9 noiembrie, 19:00

Clasamentul general - piloți

  1. Lando Norris (McLaren) - 365p
  2. Oscar Piastri (McLaren) - 356p
  3. Max Verstappen (Red Bull) - 326p
  4. George Russell (Mercedes) - 264p
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 214p

Clasamentul general - constructori

  1. McLaren - 721p
  2. Mercedes- 368p
  3. Ferrari - 362p
  4. Red Bull - 351p
  5. Williams - 111p

Citește și

Rapid, lider în Liga 1 FOTO. Giuleștenii au profitat de pasul greșit făcut de FC Botoșani! Victorie clară cu revelația FC Argeș
Superliga
22:31
Rapid, lider în Liga 1 FOTO. Giuleștenii au profitat de pasul greșit făcut de FC Botoșani! Victorie clară cu revelația FC Argeș
Citește mai mult
Rapid, lider în Liga 1 FOTO. Giuleștenii au profitat de pasul greșit făcut de FC Botoșani! Victorie clară cu revelația FC Argeș
Liga 1, etapa #16 Victorie categorică pentru Dinamo. Rapid - FC Argeș, live de la 20:30
Superliga
16:26
Liga 1, etapa #16 Victorie categorică pentru Dinamo. Rapid - FC Argeș, live de la 20:30
Citește mai mult
Liga 1, etapa #16 Victorie categorică pentru Dinamo. Rapid - FC Argeș, live de la 20:30

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
formula 1 accident marele premiu al braziliei oscar piastri franco colapinto steag rosu
Știrile zilei din sport
Ce rachetă!  VIDEO+FOTO. G OLAZO fabulos marcat de Ianis Hagi în partida dintre Trabzonspor și Alanyaspor
Stranieri
08.11
Ce rachetă! VIDEO+FOTO. G OLAZO fabulos marcat de Ianis Hagi în partida dintre Trabzonspor și Alanyaspor
Citește mai mult
Ce rachetă!  VIDEO+FOTO. G OLAZO fabulos marcat de Ianis Hagi în partida dintre Trabzonspor și Alanyaspor
Are dreptate Ilyeș? FOTO: Cum arată Eppel după lovitura încasată de la Boateng: „Nu poți să nu chemi la VAR”
Superliga
08.11
Are dreptate Ilyeș? FOTO: Cum arată Eppel după lovitura încasată de la Boateng: „Nu poți să nu chemi la VAR”
Citește mai mult
Are dreptate Ilyeș? FOTO: Cum arată Eppel după lovitura încasată de la Boateng: „Nu poți să nu chemi la VAR”
Supergolul lui Pașcanu VIDEO. Fundașul rapidist a închis meciul cu FC Argeș cu un șut ca din tun : „Asta i-am spus lui Christensen”
Superliga
08.11
Supergolul lui Pașcanu VIDEO. Fundașul rapidist a închis meciul cu FC Argeș cu un șut ca din tun: „Asta i-am spus lui Christensen”
Citește mai mult
Supergolul lui Pașcanu VIDEO. Fundașul rapidist a închis meciul cu FC Argeș cu un șut ca din tun : „Asta i-am spus lui Christensen”
„Nu ești conectat cu realitatea!” Mutu nu s-a abținut când a aflat ce salariu a cerut Louis Munteanu: „Va pierde mult dacă nu face asta imediat”
Superliga
08.11
„Nu ești conectat cu realitatea!” Mutu nu s-a abținut când a aflat ce salariu a cerut Louis Munteanu: „Va pierde mult dacă nu face asta imediat”
Citește mai mult
„Nu ești conectat cu realitatea!” Mutu nu s-a abținut când a aflat ce salariu a cerut Louis Munteanu: „Va pierde mult dacă nu face asta imediat”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:43
„Nu am fost un exemplu bun” Alex Dobre spune ce l-a împins de la spate în meciul cu FC Argeș + A comentat neconvocarea la națională
„Nu am fost un exemplu bun” Alex Dobre spune ce l-a împins de la spate în meciul cu FC Argeș + A comentat neconvocarea la națională
23:57
„E meritul tuturor” Constantin Gâlcă, după ce a dus Rapidul pe primul loc în Liga 1: „Am profitat de toate spațiile” + Mesaj pentru Dobre
„E meritul tuturor” Constantin Gâlcă, după ce a dus Rapidul pe primul loc în Liga 1: „Am profitat de toate spațiile” + Mesaj pentru Dobre
22:57
Supergolul lui Pașcanu VIDEO. Fundașul rapidist a închis meciul cu FC Argeș cu un șut ca din tun: „Asta i-am spus lui Christensen”
Supergolul lui Pașcanu VIDEO. Fundașul rapidist a închis meciul cu FC Argeș cu un șut ca din tun : „Asta i-am spus lui Christensen”
22:07
Are dreptate Ilyeș? FOTO: Cum arată Eppel după lovitura încasată de la Boateng: „Nu poți să nu chemi la VAR”
Are dreptate Ilyeș? FOTO: Cum arată Eppel după lovitura încasată de la Boateng: „Nu poți să nu chemi la VAR”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Top stiri din sport
„Penibil! Mi-e mie rușine”  Robert Ilyeș iese la atac după înfrângerea cu Dinamo: „Parcă ne-am întors înainte de 1989”
Superliga
08.11
„Penibil! Mi-e mie rușine” Robert Ilyeș iese la atac după înfrângerea cu Dinamo: „Parcă ne-am întors înainte de 1989”
Citește mai mult
„Penibil! Mi-e mie rușine”  Robert Ilyeș iese la atac după înfrângerea cu Dinamo: „Parcă ne-am întors înainte de 1989”
Premieră pentru România FOTO. Primul pilot care urcă pe podium într-un campionat mondial de motociclism viteză
Alte sporturi
08.11
Premieră pentru România FOTO. Primul pilot care urcă pe podium într-un campionat mondial de motociclism viteză
Citește mai mult
Premieră pentru România FOTO. Primul pilot care urcă pe podium într-un campionat mondial de motociclism viteză
Ultrașii vor să se răzbune Alarmă înainte de Bosnia - România. Fanii radicali pregătesc proteste masive la Zenica
Nationala
08.11
Ultrașii vor să se răzbune Alarmă înainte de Bosnia - România. Fanii radicali pregătesc proteste masive la Zenica
Citește mai mult
Ultrașii vor să se răzbune Alarmă înainte de Bosnia - România. Fanii radicali pregătesc proteste masive la Zenica
Sola HK - CSM București 30-38 „Tigroaicele” au făcut spectacol în  EHF Champions League ,  la primul meci după demiterea lui Adi Vasile
Handbal
08.11
Sola HK - CSM București 30-38 „Tigroaicele” au făcut spectacol în EHF Champions League, la primul meci după demiterea lui Adi Vasile
Citește mai mult
Sola HK - CSM București 30-38 „Tigroaicele” au făcut spectacol în  EHF Champions League ,  la primul meci după demiterea lui Adi Vasile

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 19 rapid 17 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
09.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share