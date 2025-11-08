- Probleme mari pe pistă încă din primele tururi ale cursei sprint din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 din Brazilia.
- Oscar Piastri (McLaren) și Franco Colapinto (Alpine) au fost implicați într-un accident și nu au mai putut termina cursa.
Lando Norris s-a impus în cursa sprint de sâmbătă de la Sao Paulo și a mărit diferența în clasamentul piloților, după abandonul colegului său de la McLaren, Oscar Piastri.
Steag roșu în Marele Premiu al Braziliei. Piastri și Colapinto au abandonat
Cursa sprint de la Sao Paulo a fost una cu probleme pentru piloți, din cauza condițiilor meteo.
După turul 6, Oscar Piastri, fost lider al clasamentului, a pierdut controlul monopostului și a ieșit de pe circuit.
În aceeași zonă au întâmpinat apoi dificultăți și Franco Colapinto și Nico Hulkenberg (Sauber), iar oficialii au ridicat steagul roșu, după ce germanul a destabilizat parapetul de pe margine.
Mașina lui Hulkenberg a fost reparată în timp ce cursa a fost întreruptă, iar acesta a putut reveni pe circuit, în timp ce Piastri și Colapinto au fost nevoiți să abandoneze, scrie reuters.com.
În schmb, Lando Norris a avut un ritm de cursă foarte bun, reușind să-și asigure victoria și să se distanțeze la 9 puncte de Piastri în clasamentul general.
Campionul mondial en-titre, Max Verstappen (Red Bull), a încheiat cursa sprint pe poziția a patra, în timp ce Kimi Antonelli (Mercedes) a terminat pe doi, cea mai bună clasare a sa de până acum.
Galerie foto (14 imagini)
Program MP al Braziliei:
- Calificări: sâmbătă, 8 noiembrie, 20:00 - 21:00
- Cursa propriu-zisă: duminică, 9 noiembrie, 19:00
Clasamentul general - piloți
- Lando Norris (McLaren) - 365p
- Oscar Piastri (McLaren) - 356p
- Max Verstappen (Red Bull) - 326p
- George Russell (Mercedes) - 264p
- Charles Leclerc (Ferrari) - 214p
Clasamentul general - constructori
- McLaren - 721p
- Mercedes- 368p
- Ferrari - 362p
- Red Bull - 351p
- Williams - 111p