Probleme mari pe pistă încă din primele tururi ale cursei sprint din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 din Brazilia.

Oscar Piastri (McLaren) și Franco Colapinto (Alpine) au fost implicați într-un accident și nu au mai putut termina cursa.

Lando Norris s-a impus în cursa sprint de sâmbătă de la Sao Paulo și a mărit diferența în clasamentul piloților, după abandonul colegului său de la McLaren, Oscar Piastri.

Steag roșu în Marele Premiu al Braziliei. Piastri și Colapinto au abandonat

Cursa sprint de la Sao Paulo a fost una cu probleme pentru piloți, din cauza condițiilor meteo.

După turul 6, Oscar Piastri, fost lider al clasamentului, a pierdut controlul monopostului și a ieșit de pe circuit.

În aceeași zonă au întâmpinat apoi dificultăți și Franco Colapinto și Nico Hulkenberg (Sauber), iar oficialii au ridicat steagul roșu, după ce germanul a destabilizat parapetul de pe margine.

Mașina lui Hulkenberg a fost reparată în timp ce cursa a fost întreruptă, iar acesta a putut reveni pe circuit, în timp ce Piastri și Colapinto au fost nevoiți să abandoneze, scrie reuters.com.

În schmb, Lando Norris a avut un ritm de cursă foarte bun, reușind să-și asigure victoria și să se distanțeze la 9 puncte de Piastri în clasamentul general.

Campionul mondial en-titre, Max Verstappen (Red Bull), a încheiat cursa sprint pe poziția a patra, în timp ce Kimi Antonelli (Mercedes) a terminat pe doi, cea mai bună clasare a sa de până acum.

Program MP al Braziliei:

Calificări: sâmbătă, 8 noiembrie, 20:00 - 21:00

Cursa propriu-zisă: duminică, 9 noiembrie, 19:00

Clasamentul general - piloți

Lando Norris (McLaren) - 365p Oscar Piastri (McLaren) - 356p Max Verstappen (Red Bull) - 326p George Russell (Mercedes) - 264p Charles Leclerc (Ferrari) - 214p

Clasamentul general - constructori

McLaren - 721p Mercedes- 368p Ferrari - 362p Red Bull - 351p Williams - 111p

