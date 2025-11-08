A fost sau nu penalty? FOTO. Dinamo a deschis scorul după o fază controversată: „Nu se poate așa ceva!” + Și Csikszereda a cerut lovitură de la 11 metri +10 foto
Penalty-ul primit de Dinamo foto: captură Prima Sport
A fost sau nu penalty? FOTO. Dinamo a deschis scorul după o fază controversată: „Nu se poate așa ceva!" + Și Csikszereda a cerut lovitură de la 11 metri

alt-text Ștefan Neda
Publicat: 08.11.2025, ora 18:59
alt-text Actualizat: 08.11.2025, ora 18:59
  • Dinamo - Csikszereda. „Câinii” au beneficiat de o lovitură de la 11 metri în minutul 14, după o fază la care s-a intervenit din camera VAR.
  • Penalty-ul transformat de Karamoko a fost contestat și de comentatorul TV.

Dinamo și Csikszereda s-au întâlnit în prima etapă a returului din sezonul regulat, iar fazele controversate nu au lipsit.

Dinamo - Csikszereda. Penalty controversat primit de „câini”

Un duel între Erwin Bloj și Alexandru Musi a avut loc în minutul 14 al partidei. Fundașul oaspeților a întins piciorul încercând să respingă, însă jucătorul „câinilor” a ajuns primul la minge, moment în care Bloj l-a „șters” pe vârful ghetei.

Iuliana Demetrescu a lăsat jocul să continue, însă, după un minut, i-a fost atrasă atenția din camera VAR. „Centralul” a revăzut faza la monitorul de la marginea terenului și a dictat apoi penalty pentru formația lui Kopic.

Penalty-ul lui Dinamo și penalty-ul refuzat pentru Csikszereda (10).jpeg
Penalty-ul lui Dinamo și penalty-ul refuzat pentru Csikszereda (10).jpeg

Decizia l-a făcut să răbufnească pe Bogdan Cosmescu, cel care a comentat meciul pentru Prima Sport: „Atingerea este atât de mică. Nu se poate așa ceva!”.

Cosmescu și-a continuat criticile. S-a legat și de lipsa de experiență a arbitrului delegat:

„Iuliana Demetrescu n-are ce să își reproșeze. Nu știu ce-a văzut ea pe reluarea aia. E complicat. Arbitrezi două meciuri pe an la nivel de seniori și te cheamă un om mai experimentat la VAR și spui tu că nu e penalty?”.

Karamoko a fost cel care și-a asumat responsabilitatea pentru executarea penalty-ului și a deschis scorul pe Arena Națională.

Ulterior, în minutul 23, ciucanii au cerut penalty pentru un presupus henț comis de Boateng în propriul careu.

Elevii lui Ilyeș au considerat și că fundașul lui Dinamo l-a faultat pe Eppel, însă Iuliana Demetrescu a lăsat jocul să continue, fără ca VAR să mai intervină.

dinamo bucuresti PENALTY CONTROVERSE csikszereda iuliana demetrescu
