Tavi, salvat de Mihai Stoica Becali a vrut să-l schimbe pe Popescu după 20 de minute: „Mi-a zis că-l nenorocesc” + Își critică dur jucătorii

FCSB - Dinamo 0-0. Finanțatorul Gigi Becali (67 de ani) a tras primele concluzii după remiza din derby-ul rundei #19 din Liga 1.

Patronul campioanei a fost dezamăgit de prestația mai multor jucători. Crede că echipa nu se poate impune fără Daniel Bîrligea și David Miculescu.

După acest meci, Dinamo rămâne pe podium în Liga 1, la 3 puncte în spatele liderului Rapid, în timp ce FCSB nu reușește să se apropie și mai mult de locurile de play-off.

FCSB - Dinamo 0-0 . Gigi Becali: „Am vrut să-l scot pe Octavian Popescu”

Întrebat dacă e de părere că echipa se află la finalul unui ciclu și acesta e motivul pentru jocul slab, Becali a răspuns:

„E posibil, dar eu nu cred. Că echipa își revenise, dar când joci fără cei mai buni jucători, Bîrligea și Miculescu, e greu să o bați pe Dinamo. Mai ales că Dinamo a avut primele 15 minute… a fost năucitoare, mingea numai la ei.

Ne-am apărat bine, dar au fost peste noi. După s-a echilibrat jocul, puteam să marcăm și noi. Au avut bara aia, într-adevăr, dar nu poți să zici că a fost un joc extraordinar în repriza a doua.

Dacă n-ai mijlocul terenului, e greu să joci fotbal. Noi i-am avut pe Șut și Lixandru, care n-au contat acolo. Credeam că Șut și-a revenit, dar nu mai câștigă dueluri, dă numai pase la adversar, Lixandru cam fuge de joc, îi e teamă să joace, nu știu ce se întâmplă.

Toma și Olaru mi-au plăcut. Dacă cel mai bun jucător al nostru a ajuns să fie Toma, ce să faci…?”, a declarat Becali, la Prima Sport.

Finanțatorul FCSB a declarat că a vrut să-l scoată pe Octavian Popescu în minutul 75, deși fusese băgat în teren la pauză, salvarea jucătorului fiind Mihai Stoica:

„L-am băgat pe Octavian Popescu, a pierdut toate mingile, îți dai seama? Am vrut să-l schimb după aia, în minutul 75, poate câștigam meciul. Dar am vorbit cu Meme și mi-a zis: «Băi, Gigi… ce să mai faci, că nici n-ai cu cine, îl și nenorocești pe ăsta...».

Nu iubește atât de mult fotbalul încât să se dăruiască, să sufere, să muncească, e încă copilăros, nu se îmbărbătează. Nu mai merge cu floricele… Toate le-a pierdut”, a continuat Becali.

Cât despre mesajul de la final al suporterilor, care le-au transmis jucătorilor că unii dintre ei vor pleca în această iarnă, după evoluțiile avute, Becali a transmis că este de acord:

„Da, așa e, galeria asta… tot respectul pentru ea. La situația în care ne aflăm acum, bine că mai încurajează echipa și nu există vreun scandal. Așteaptă revenirea, care eu cred că va fi”.

VIDEO. Bara din minutul 75 a lui Eddy Gnahore

