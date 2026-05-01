Cîrjan, amintiri cu Arteta  Căpitanul lui Dinamo a dezvăluit ce i-a spus antrenorul semifinalistei din Liga Campionilor: „M-a ajutat foarte mult”

Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a vorbit despre perioada petrecută la Arsenal, când a colaborat și cu antrenorul Mikel Arteta (44 de ani).

Cîrjan a fost transferat de Arsenal la vârsta de 16 ani. Mijlocașul a evoluat pentru echipele de juniori ale clubului, însă nu a debutat în prima formație a „tunarilor”.

Cătălin Cîrjan, despre colaborarea cu Mikel Arteta: „ Mi-a dat mereu sfaturi”

Cîrjan a fost transferat de Arsenal în iulie 2019, iar Arteta a devenit antrenor al clubului de pe Emirates în luna decembrie a acelui an. Venea în locul lui Freddie Ljungberg, care a asigurat interimatul după demiterea lui Unai Emery.

În prezent căpitan la Dinamo, Cîrjan a povestit ce discuții purta cu Mikel Arteta la antrenamentele primei echipe a lui Arsenal.

„M-a ajutat foarte mult în acea perioadă. De la 16 ani m-a luat la antrenamentele echipei. La 17 ani am fost pe bancă la un meci amical. M-a ajutat foarte mult după operație.

M-am antrenat foarte mult cu ei. Mi-a dat mereu sfaturi. Am avut o discuție cu el. Mi-a spus că, uitându-se la mine cum joc, se vede pe el când era tânăr ”, a declarat Cătălin Cîrjan, conform fanatik.ro.

2,5 milioane de euro este cota lui Cătălin Cîrjan, conform Transfermarkt

Cîrjan a precizat și cu ce jucători s-a înțeles cel mai bine.

„A fost ceva extraordinar pentru mine. Au fost și câțiva jucători cu care am avut o relație specială.

Cu David Luiz și Martin Odegaard m-am înțeles foarte bine. Lucra cu noi Mikel Arteta. Era mereu cu noi. Acolo antrenorii văd lucrurile diferit”.

În 2023, Cătălin Cîrjan a fost împrumutat de Arsenal la Rapid, pentru un sezon. Nu s-a impus în tricoul giuleștenilor, echipă pentru care a jucat 19 meciuri și a dat doar o pasă de gol.

S-a întors la Londra în 2024 și, după aproximativ o lună, a fost cumpărat definitiv de Dinamo, formație pentru care evoluează și în prezent.

14 goluri a influențat Cătălin Cîrjan în 40 de meciuri din acest sezon, în tricoul lui Dinamo: a marcat de 8 ori și a livrat 6 pase decisive

Cifrele lui Cătălin Cîrjan:

Dinamo : 82 de meciuri, 16 goluri, 8 pase decisive

: 82 de meciuri, 16 goluri, 8 pase decisive Arsenal U21 : 38 de meciuri, 5 goluri, o pasă decisivă

: 38 de meciuri, 5 goluri, o pasă decisivă Arsenal U18 : 25 de meciuri, 3 goluri, 3 pase decisive

: 25 de meciuri, 3 goluri, 3 pase decisive Rapid: 19 meciuri, o pasă decisivă

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 6 42 2 U Cluj 6 39 3 CFR Cluj 6 37* 4 Dinamo 6 34 5 Rapid 6 32 6 FC Argeș 6 30 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport