Cîrjan, amintiri cu Arteta  Căpitanul lui Dinamo a dezvăluit ce i-a spus antrenorul semifinalistei din Liga Campionilor: „M-a ajutat foarte mult"
alt-text Publicat: 01.05.2026, ora 14:18
  • Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a vorbit despre perioada petrecută la Arsenal, când a colaborat și cu antrenorul Mikel Arteta (44 de ani).

Cîrjan a fost transferat de Arsenal la vârsta de 16 ani. Mijlocașul a evoluat pentru echipele de juniori ale clubului, însă nu a debutat în prima formație a „tunarilor”.

„Gîț a fost operat”  Cât va lipsi fotbalistul lui FC Voluntari, după accidentarea horror din meciul cu FC Bihor: „A fost speriat”
Citește și
„Gîț a fost operat” Cât va lipsi fotbalistul lui FC Voluntari, după accidentarea horror din meciul cu FC Bihor: „A fost speriat”
Citește mai mult
„Gîț a fost operat”  Cât va lipsi fotbalistul lui FC Voluntari, după accidentarea horror din meciul cu FC Bihor: „A fost speriat”

Cătălin Cîrjan, despre colaborarea cu Mikel Arteta: „Mi-a dat mereu sfaturi”

Cîrjan a fost transferat de Arsenal în iulie 2019, iar Arteta a devenit antrenor al clubului de pe Emirates în luna decembrie a acelui an. Venea în locul lui Freddie Ljungberg, care a asigurat interimatul după demiterea lui Unai Emery.

În prezent căpitan la Dinamo, Cîrjan a povestit ce discuții purta cu Mikel Arteta la antrenamentele primei echipe a lui Arsenal.

„M-a ajutat foarte mult în acea perioadă. De la 16 ani m-a luat la antrenamentele echipei. La 17 ani am fost pe bancă la un meci amical. M-a ajutat foarte mult după operație.

M-am antrenat foarte mult cu ei. Mi-a dat mereu sfaturi. Am avut o discuție cu el. Mi-a spus că, uitându-se la mine cum joc, se vede pe el când era tânăr”, a declarat Cătălin Cîrjan, conform fanatik.ro.

2,5 milioane de euro
este cota lui Cătălin Cîrjan, conform Transfermarkt

Cîrjan a precizat și cu ce jucători s-a înțeles cel mai bine.

„A fost ceva extraordinar pentru mine. Au fost și câțiva jucători cu care am avut o relație specială.

Cu David Luiz și Martin Odegaard m-am înțeles foarte bine. Lucra cu noi Mikel Arteta. Era mereu cu noi. Acolo antrenorii văd lucrurile diferit”.

În 2023, Cătălin Cîrjan a fost împrumutat de Arsenal la Rapid, pentru un sezon. Nu s-a impus în tricoul giuleștenilor, echipă pentru care a jucat 19 meciuri și a dat doar o pasă de gol.

S-a întors la Londra în 2024 și, după aproximativ o lună, a fost cumpărat definitiv de Dinamo, formație pentru care evoluează și în prezent.

14 goluri
a influențat Cătălin Cîrjan în 40 de meciuri din acest sezon, în tricoul lui Dinamo: a marcat de 8 ori și a livrat 6 pase decisive

Cifrele lui Cătălin Cîrjan:

  • Dinamo: 82 de meciuri, 16 goluri, 8 pase decisive
  • Arsenal U21: 38 de meciuri, 5 goluri, o pasă decisivă
  • Arsenal U18: 25 de meciuri, 3 goluri, 3 pase decisive
  • Rapid: 19 meciuri, o pasă decisivă

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova642
2U Cluj639
3CFR Cluj637*
4Dinamo634
5Rapid632
6FC Argeș630
*beneficiază de rotunjire

Citește și

„E greu să-i mulțumești pe toți” FRF explică de ce finala Cupei României se joacă la Sibiu » Câte bilete au primit Craiova și U Cluj
Cupa Romaniei
13:30
„E greu să-i mulțumești pe toți” FRF explică de ce finala Cupei României se joacă la Sibiu » Câte bilete au primit Craiova și U Cluj
Citește mai mult
„E greu să-i mulțumești pe toți” FRF explică de ce finala Cupei României se joacă la Sibiu » Câte bilete au primit Craiova și U Cluj
„Gîț a fost operat”  Cât va lipsi fotbalistul lui FC Voluntari, după accidentarea horror din meciul cu FC Bihor: „A fost speriat”
Liga 2
12:33
„Gîț a fost operat” Cât va lipsi fotbalistul lui FC Voluntari, după accidentarea horror din meciul cu FC Bihor: „A fost speriat”
Citește mai mult
„Gîț a fost operat”  Cât va lipsi fotbalistul lui FC Voluntari, după accidentarea horror din meciul cu FC Bihor: „A fost speriat”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA retrag 5.000 de soldați din Germania după ce Merz a afirmat că SUA au fost „umilite” de Iran. „Un cadou neprețuit pentru Vladimir Putin”
SUA retrag 5.000 de soldați din Germania după ce Merz a afirmat că SUA au fost „umilite” de Iran. „Un cadou neprețuit pentru Vladimir Putin”
SUA retrag 5.000 de soldați din Germania după ce Merz a afirmat că SUA au fost „umilite” de Iran. „Un cadou neprețuit pentru Vladimir Putin”
Știrile zilei din sport
„Eu am mâncat un avocado”😅 Ilie Dumitrescu a „stricat” petrecerea românească de 1 Mai. Râsete în studio la Digisport
Superliga
01.05
„Eu am mâncat un avocado”😅 Ilie Dumitrescu a „stricat” petrecerea românească de 1 Mai. Râsete în studio la Digisport
Citește mai mult
„Eu am mâncat un avocado”😅 Ilie Dumitrescu a „stricat” petrecerea românească de 1 Mai. Râsete în studio la Digisport
Bătut și de Beșiktaș Rădoi, încă un eșec la zero pe banca lui Gaziantep! Golul lui Drăguș a fost anulat de VAR
Stranieri
01.05
Bătut și de Beșiktaș Rădoi, încă un eșec la zero pe banca lui Gaziantep! Golul lui Drăguș a fost anulat de VAR
Citește mai mult
Bătut și de Beșiktaș Rădoi, încă un eșec la zero pe banca lui Gaziantep! Golul lui Drăguș a fost anulat de VAR
„Am demisionat la nervi” Pintilii îi răspunde lui MM Stoica: „Cred că aveam suficientă decență să fac asta” » De ce a plecat de la FCSB + ce spune despre revenire
Superliga
01.05
„Am demisionat la nervi” Pintilii îi răspunde lui MM Stoica: „Cred că aveam suficientă decență să fac asta” » De ce a plecat de la FCSB + ce spune despre revenire
Citește mai mult
„Am demisionat la nervi” Pintilii îi răspunde lui MM Stoica: „Cred că aveam suficientă decență să fac asta” » De ce a plecat de la FCSB + ce spune despre revenire
„Sper să nu câștige eventul” Cristiano Bergodi, mesaj direct pentru Cristi Chivu
Campionate
01.05
„Sper să nu câștige eventul” Cristiano Bergodi, mesaj direct pentru Cristi Chivu
Citește mai mult
„Sper să nu câștige eventul” Cristiano Bergodi, mesaj direct pentru Cristi Chivu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:56
„Dacă fac toți așa, ce facem?” Becali, categoric în legătură cu titularul de la FCSB: „Trebuie să primească amendă!”
„Dacă fac toți așa, ce facem?” Becali, categoric în legătură cu titularul de la FCSB: „Trebuie să primească amendă!”
22:48
Șut a ratat primul trofeu în EAU FOTO. Moment umilitor pentru mijlocașul așteptat de FCSB! Fusese introdus pentru penalty-uri
Șut a ratat primul trofeu în EAU FOTO. Moment umilitor pentru mijlocașul așteptat de FCSB! Fusese introdus pentru penalty-uri
23:04
„Ne-am antrenat două zile la asta” Robert Ilyeș a dezvăluit secretul succesului cu FCSB: „O satisfacție să bați campioana”
„Ne-am antrenat două zile la asta”  Robert Ilyeș a dezvăluit secretul succesului cu FCSB: „O satisfacție să bați campioana”
22:40
„Mai bine cu ei decât cu Botoșani” Patronul FCSB nu e supărat după înfrângerea cu Csikszereda: „Pregătim barajul”
„Mai bine cu ei decât cu Botoșani” Patronul FCSB nu e supărat după înfrângerea cu Csikszereda: „Pregătim barajul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
