„E greu să-i mulțumești pe toți" FRF explică de ce finala Cupei României se joacă la Sibiu » Câte bilete au primit Craiova și U Cluj
„E greu să-i mulțumești pe toți" FRF explică de ce finala Cupei României se joacă la Sibiu » Câte bilete au primit Craiova și U Cluj

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.05.2026, ora 13:30
alt-text Actualizat: 01.05.2026, ora 13:30
  • Alexandru Cândea, șeful Departamentului de Evenimente din cadrul FRF, a vorbit despre procesul de vânzare a biletelor pentru finala Cupei României, dintre U Cluj și U Craiova.
  • Meciul se va disputa pe 13 mai, de la ora 20:00. Va putea fi urmărit liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Federația Română de Fotbal a transmis, joi, că cele aproximativ 2.000 de bilete destinate publicului general au fost vândute în doar 4 minute.

FRF, despre biletele pentru finala Cupei României: „E greu să mulțumești pe toată lumea”

Cândea a precizat că cererea a fost una foarte mare, iar numărul tichetelor disponibile a fost redus.

În momentul în care am dat drumul la vânzarea biletelor pe site erau 7.000 de utilizatori. Am monitorizat asta. Am pregătit serverele înainte, le-am dublat. Site-ul nu s-a blocat. Probabil au apărut chestiuni tehnice. Sunt comenzi făcute în paralel.

Odată ce îți pui biletul în coș și ești în pending (n.r. în așteptare), doar dacă nu faci plata ești scos din site. Am testat aceeași procedură la meciurile naționalei. Vă asigur că nu am blocat vânzarea de bilete. Același lucru s-a întâmplat și la meciul României cu Turcia (0-1).

Când biletele sunt limitate, se întâmplă așa. Efectiv nu ai cum fizic să oferi la toată lumea. Se întâmplă asta pe orice site. Noi încercăm să fim cât se poate de transparenți. Mergem pe principiul primul venit, primul servit. E greu să mulțumești pe toată lumea. Unii s-au mișcat mai repede decât alții”, a declarat Alexandru Cândea, conform fanatik.ro.

Nu putem influența direct unde se joacă și nici cine joacă finala. De asta am luat decizia să anunțăm stadionul din Sibiu înainte. Mai avem doar biletele pe care trebuie să le dăm finaliștilor ca premiu pentru calificarea în ultimul act. Mai trebuie să dăm tichete și sponsorilor. În rest, toate biletele au fost distribuite cluburilor. Alexandru Cândea, șeful Departamentului de Evenimente din cadrul FRF

Prețurile biletelor pentru finala Cupei României:

  • 50 de lei - peluze
  • 100 de lei - 150 de lei - tribune
  • 10 lei - bilete pentru copiii cu vârsta de până la 14 ani, valabile în cele două tribune, cu excepția zonei VIP.

„Nu poți programa un meci cu un an înainte”

Oficialul FRF a precizat și motivul pentru care stadionul Municipal din Sibiu a fost ales să găzduiască finala Cupei României.

„Îmi pare foarte rău că s-a întâmplat asta (n.r. - discuția cu biletele). A fost inevitabil. De fiecare dată când cererea de bilete este mare și capacitatea stadionului mică, se întâmplă asta. Am primit și eu solicitări pe toate canalele.

Oamenii nu cred că sunt de cele mai multe ori informați. Noi decidem locația finalei cu ceva timp înainte de semifinale. E foarte greu în momentul de față să faci asta.

Marile arene din România găzduiesc concerte. Nu poți programa un meci cu un an înainte. Nu puteam să jucăm acasă la una dintre echipele care au rămas în competiție. Nu se putea nici la Cluj, nici la Craiova.

Conform analizelor noastre, din toate punctele de vedere, am ales Sibiul. Experiența anterioară a fost pozitivă acolo. Evident, finala asta reprezintă mult mai mult interes, având în vedere finalistele”, a mai adăugat Cândea.

14.200 de locuri
este capacitatea stadionului Municipal din Sibiu

Alexandru Cândea a dezvăluit și câte bilete vor primi U Cluj și Craiova pentru finala Cupei României.

„Oamenii trebuie să știe că stadionul din Sibiu are o capacitate de 13.000 de locuri. Noi putem însă să oferim doar 11.500 de bilete.

În urma discuțiilor cu finalistele am ajuns la un consens. Fiecare dintre echipe primește câte o peluză. Le alocăm 1.000 de bilete în plus în tribuna a doua și încă 200 de bilete pe care pot să le dea abonaților, familiilor jucătorilor.

O parte sunt rezervate pentru sponsorii competiției, iar restul au fost puse la vânzare pe site-ul FRF. Asta este un calcul simplu. Am încercat, în negocierea cu cluburile, să obținem cât mai multe bilete. Vrem și ca suporterii neutri să se poată bucura de finală”.

„Costurile de închiriere erau foarte mari”

Alexandru Cândea a abordat și subiectul mutării finalei pe stadionul Ghencea, din București, arenă cu o capacitate de 31.254 de locuri.

„O să ținem cont de feedback. În ziua finalei e concertul Metallica pe Arena Națională. Am răspuns la fiecare mail primit. Toată lumea își dorește să vină la o finală de Cupă.

A fost luat în calcul să jucăm pe alt stadion, dar nu Jandarmeria ne-a refuzat. Costurile de închiriere erau foarte mari.

De asemenea, distanța față de finaliste era foarte mare. Nu s-a pus problema să schimbăm locația finalei. Analiza a fost făcută cu multe luni înainte. Sunt anumite riscuri”, a încheiat reprezentantul FRF.

Dinamo - Universitatea Craiova, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Dinamo - Universitatea Craiova, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Dinamo - Universitatea Craiova, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Ambele echipe s-au calificat în finală după loviturile de departajare.

Universitatea Craiova a trecut de Dinamo, scor 1-1 după timpul regulamentar și prelungiri, 4-1 la penalty-uri, în timp ce Universitatea Cluj a eliminat-o pe FC Argeș, scor 1-1, 5-4 la loviturile de departajare.

După 2022, U Cluj și U Craiova s-au întâlnit de 11 ori în principala competiție internă.

Universitatea Craiova s-a impus în patru partide, Universitatea Cluj a câștigat de două ori, iar alte cinci meciuri s-au încheiat la egalitate.

Cele două victorii ale clujenilor au fost obținute pe 26 aprilie 2025, U Cluj - Universitatea Craiova 2-1, și pe 13 aprilie 2026, când „șepcile roșii” s-au impus cu 4-0, în cea mai recentă confruntare directă.

FRF Universitatea Craiova Cupa Romaniei u cluj FINALA bilete
