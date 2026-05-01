„Gîț a fost operat”  Cât va lipsi fotbalistul lui FC Voluntari, după accidentarea horror din meciul cu FC Bihor: „A fost speriat” +17 foto
Foto: Sport Pictures
Liga 2

„Gîț a fost operat” Cât va lipsi fotbalistul lui FC Voluntari, după accidentarea horror din meciul cu FC Bihor: „A fost speriat”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.05.2026, ora 12:33
alt-text Actualizat: 01.05.2026, ora 12:33
  • Bogdan Bălănescu, președintele clubului FC Voluntari, a dezvăluit cât va lipsi Alexandru Gîț (28 de ani) după accidentarea gravă din meciul cu FC Bihor, scor 2-1.
  • Fundașul dreapta a suferit o dublă fractură de tibie și peroneu și a fost operat joi noapte.

În minutul 90, formația din Oradea se afla în atac, forțând egalarea. La o pătrundere în careu, Alexandru Gîț a fost lovit în mod violent de Răzvan Gunie, care a intrat prin alunecare.

Imediat, fundașul celor de la Voluntari a început să acuze dureri insuportabile și a fost transportat la spital.

Alexandru Gîț va lipsi 7-8 luni

Bogdan Bălănescu a venit cu detalii despre situația lui Alexandru Gîț, care a fost operat imediat după meci.

„O accidentare foarte gravă, nu destul de gravă. Fractură de tibie și peroneu. A fost operat azi-noapte, în jurul orei 02:00, la Spitalul de Urgență. Operația a decurs foarte bine, iar perioada de indisponibilitate va fi de 7-8 luni.

Primele momente sunt cele mai grele, imediat după accidentare. A fost speriat. Este șocul acela. Noi am fost, suntem și vom fi alături de el.

Viața merge înainte, se va recupera și va reveni mai puternic pe gazon. Este un băiat extraordinar”, a declarat, președintele clubului FC Voluntari, conform digisport.ro.

Ambulanța a fost chemată imediat pe teren după accidentarea suferită de Gîț.

Apa acumulată pe gazon în urma ploilor abundente de joi a îngreunat accesul ambulanței, fiind nevoie ca jucătorii de pe teren să împingă mașina spre careul celor de la FC Voluntari.

Accidentare gravă în meciul Voluntari - FC Bihor 2-1. Jucătorii au fost nevoiți să împingă ambulanța. Foto: Captură Prima Sport
Accidentare gravă în meciul Voluntari - FC Bihor 2-1. Jucătorii au fost nevoiți să împingă ambulanța.

Galerie foto (17 imagini)

Accidentare gravă în meciul Voluntari - FC Bihor 2-1. Jucătorii au fost nevoiți să împingă ambulanța. Foto: Captură Prima Sport Accidentare gravă în meciul Voluntari - FC Bihor 2-1. Jucătorii au fost nevoiți să împingă ambulanța. Foto: Captură Prima Sport Accidentare gravă în meciul Voluntari - FC Bihor 2-1. Jucătorii au fost nevoiți să împingă ambulanța. Foto: Captură Prima Sport Accidentare gravă în meciul Voluntari - FC Bihor 2-1. Jucătorii au fost nevoiți să împingă ambulanța. Foto: Captură Prima Sport Accidentare gravă în meciul Voluntari - FC Bihor 2-1. Jucătorii au fost nevoiți să împingă ambulanța. Foto: Captură Prima Sport
+17 Foto
Florin Pîrvu, antrenorul celor de la FC Voluntari, după victoria amară cu Bihor: „Sacrificiul este prea mare”

După partidă, Florin Pîrvu a vorbit cu greu despre situația fotbalistului său.

Chiar dacă astăzi am câștigat acest meci, pentru mine, în acest moment, gândul este către Alex Gîț, către situația lui.

Nu am văzut de mult ca jucătorii mei să plângă în vestiar. Sacrificiul este prea mare pentru cele trei puncte din seara asta”, a spus antrenorul celor de la Voluntari, după meci.

Gîț a adunat 26 de meciuri la FC Voluntari în acest sezon, fiind unul dintre titularii echipei.

Fotbalistul de 28 de ani a mai evoluat, printre altele, la Unirea Dej, FCU Craiova, U Cluj și Chindia Târgoviște.

Clasamentul în play-off-ul Ligii 2

EchipăMeciuriPuncte
1. Corvinul665
2. Voluntari758
3. Sepsi657
4. Steaua645
5. FC Bihor745
6. Chindia Târgoviște639

accidentare liga 2 fc bihor fc voluntari bogdan balanescu alexandru git
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:56
„Dacă fac toți așa, ce facem?” Becali, categoric în legătură cu titularul de la FCSB: „Trebuie să primească amendă!”
„Dacă fac toți așa, ce facem?” Becali, categoric în legătură cu titularul de la FCSB: „Trebuie să primească amendă!”
22:48
Șut a ratat primul trofeu în EAU FOTO. Moment umilitor pentru mijlocașul așteptat de FCSB! Fusese introdus pentru penalty-uri
Șut a ratat primul trofeu în EAU FOTO. Moment umilitor pentru mijlocașul așteptat de FCSB! Fusese introdus pentru penalty-uri
23:04
„Ne-am antrenat două zile la asta” Robert Ilyeș a dezvăluit secretul succesului cu FCSB: „O satisfacție să bați campioana”
„Ne-am antrenat două zile la asta”  Robert Ilyeș a dezvăluit secretul succesului cu FCSB: „O satisfacție să bați campioana”
22:40
„Mai bine cu ei decât cu Botoșani” Patronul FCSB nu e supărat după înfrângerea cu Csikszereda: „Pregătim barajul”
„Mai bine cu ei decât cu Botoșani” Patronul FCSB nu e supărat după înfrângerea cu Csikszereda: „Pregătim barajul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Top stiri
Elias, răspuns final: „Nu vin!” Charalambous refuză definitiv oferta de a prelua acum FCSB: „Sunt disponibil din vară”
Superliga
01.05
Elias, răspuns final: „Nu vin!” Charalambous refuză definitiv oferta de a prelua acum FCSB: „Sunt disponibil din vară”
Citește mai mult
Elias, răspuns final: „Nu vin!” Charalambous refuză definitiv oferta de a prelua acum FCSB: „Sunt disponibil din vară”
Sistem mai confuz decât în Liga 1 VIDEO. Situație bizară în Olanda:  au pierdut ca să fie siguri de baraj! Fanii au sărbătorit fiecare gol încasat
Campionate
01.05
Sistem mai confuz decât în Liga 1 VIDEO. Situație bizară în Olanda: au pierdut ca să fie siguri de baraj! Fanii au sărbătorit fiecare gol încasat
Citește mai mult
Sistem mai confuz decât în Liga 1 VIDEO. Situație bizară în Olanda:  au pierdut ca să fie siguri de baraj! Fanii au sărbătorit fiecare gol încasat
„Opinie de rahat” Reacție dură a lui Luis Enrique, după haosul defensiv din PSG - Bayern: „Oamenii cărora le place fotbalul jucat așa sunt majoritari”
Liga Campionilor
01.05
„Opinie de rahat” Reacție dură a lui Luis Enrique, după haosul defensiv din PSG - Bayern: „Oamenii cărora le place fotbalul jucat așa sunt majoritari”
Citește mai mult
„Opinie de rahat” Reacție dură a lui Luis Enrique, după haosul defensiv din PSG - Bayern: „Oamenii cărora le place fotbalul jucat așa sunt majoritari”
Surpriză la discuțiile despre bugetul PMB la care Ciucu i-a invitat pe bucureșteni: petițiile ad-hoc. Cazul oamenilor de pe Mircești, cărora vibrațiile le zguduie casele
B365
30.04
Surpriză la discuțiile despre bugetul PMB la care Ciucu i-a invitat pe bucureșteni: petițiile ad-hoc. Cazul oamenilor de pe Mircești, cărora vibrațiile le zguduie casele
Citește mai mult
Surpriză la discuțiile despre bugetul PMB la care Ciucu i-a invitat pe bucureșteni: petițiile ad-hoc. Cazul oamenilor de pe Mircești, cărora vibrațiile le zguduie casele

Echipe/Competiții

fcsb 53 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 37 rapid 51 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
02.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share