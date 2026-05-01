„Gîț a fost operat” Cât va lipsi fotbalistul lui FC Voluntari, după accidentarea horror din meciul cu FC Bihor: „A fost speriat”

Bogdan Bălănescu, președintele clubului FC Voluntari, a dezvăluit cât va lipsi Alexandru Gîț (28 de ani) după accidentarea gravă din meciul cu FC Bihor, scor 2-1.

după accidentarea gravă din meciul cu FC Bihor, scor 2-1. Fundașul dreapta a suferit o dublă fractură de tibie și peroneu și a fost operat joi noapte.

În minutul 90, formația din Oradea se afla în atac, forțând egalarea. La o pătrundere în careu, Alexandru Gîț a fost lovit în mod violent de Răzvan Gunie, care a intrat prin alunecare.

Imediat, fundașul celor de la Voluntari a început să acuze dureri insuportabile și a fost transportat la spital.

Alexandru Gîț va lipsi 7-8 luni

Bogdan Bălănescu a venit cu detalii despre situația lui Alexandru Gîț, care a fost operat imediat după meci.

„O accidentare foarte gravă, nu destul de gravă. Fractură de tibie și peroneu. A fost operat azi-noapte, în jurul orei 02:00, la Spitalul de Urgență. Operația a decurs foarte bine, iar perioada de indisponibilitate va fi de 7-8 luni.

Primele momente sunt cele mai grele, imediat după accidentare. A fost speriat. Este șocul acela. Noi am fost, suntem și vom fi alături de el.

Viața merge înainte, se va recupera și va reveni mai puternic pe gazon. Este un băiat extraordinar”, a declarat, președintele clubului FC Voluntari, conform digisport.ro.

Ambulanța a fost chemată imediat pe teren după accidentarea suferită de Gîț.

Apa acumulată pe gazon în urma ploilor abundente de joi a îngreunat accesul ambulanței, fiind nevoie ca jucătorii de pe teren să împingă mașina spre careul celor de la FC Voluntari.

Florin Pîrvu, antrenorul celor de la FC Voluntari, după victoria amară cu Bihor: „Sacrificiul este prea mare”

După partidă, Florin Pîrvu a vorbit cu greu despre situația fotbalistului său.

„Chiar dacă astăzi am câștigat acest meci, pentru mine, în acest moment, gândul este către Alex Gîț, către situația lui.

Nu am văzut de mult ca jucătorii mei să plângă în vestiar. Sacrificiul este prea mare pentru cele trei puncte din seara asta”, a spus antrenorul celor de la Voluntari, după meci.

Gîț a adunat 26 de meciuri la FC Voluntari în acest sezon, fiind unul dintre titularii echipei.

Fotbalistul de 28 de ani a mai evoluat, printre altele, la Unirea Dej, FCU Craiova, U Cluj și Chindia Târgoviște.

Clasamentul în play-off -ul Ligii 2

Echipă Meciuri Puncte 1. Corvinul 6 65 2. Voluntari 7 58 3. Sepsi 6 57 4. Steaua 6 45 5. FC Bihor 7 45 6. Chindia Târgoviște 6 39

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport