Gender reveal la Săftica Căpitanul lui Dinamo va deveni tată și a aflat sexul copilului chiar în cantonamentul „câinilor”

Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, e într-o creștere de formă, cu 3 goluri și un assist în cele 6 meciuri disputate până acum în play-off.

Cîrjan, 23 de ani, trece printr-o perioadă frumoasă și în viața personală. S-a logodit cu iubita lui, Evelyn, și va deveni tată anul acesta.

Cătălin Cîrjan va deveni tată de fată

Cei doi au făcut o petrecere tip gender reveal în cantonamentul lui Dinamo de la Săftica, apoi au postat imaginile pe rețelele de socializare, dezvăluind public că vor avea o fetiță:

„Așteptarea micii noastre prințese este cea mai frumoasă binecuvântare. Fiecare moment din această călătorie se simte ca un mic miracol , umplându-ne inimile cu o iubire pe care nici nu știam că o putem simți. Mulțumim Doamne!”.

