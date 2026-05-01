Își vinde tractorul pentru TAS Ilie Drăgan  recurge la soluții personale pentru a finanța procesul împotriva lui Răzvan Burleanu

Ilie Ștefan Drăgan încearcă să ducă mai departe la TAS contestația privind validitatea alegerilor din 18 martie, în care Răzvan Burleanu a fost reales președinte al FRF pentru al patrulea mandat consecutiv.

Fără finanțarea necesară pentru taxa de judecată, acesta a anunțat inclusiv vânzarea unui tractoraș de tuns gazon pentru a acoperi costurile procedurii, refuzate de FRF.

Ilie Drăgan (41 de ani) a anunțat pe rețelele de socializare o nouă metodă prin care încearcă să strângă fondurile necesare pentru demersul său la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), după ce Federația Română de Fotbal a refuzat să achite taxa aferentă procedurii.

Ilie Drăgan își vinde tractorul pentru procesul cu Burleanu la TAS

„Strâng bani pentru TAS! Vând tractoraș de tuns gazon – 10.000 lei (negociabil)”. Așa și-a început Ilie Ștefan Drăgan noul apel public, prin care încearcă să finanțeze continuarea demersului său juridic împotriva rezultatului alegerilor pentru președinția FRF.

„Astăzi nu s-au mai făcut donații, așa că trebuie să găsesc soluții. Până acum s-au strâns 920 € din 12.500 €. Termen limită: 12 mai 2026. Cazul este prea clar ca să mă opresc. Merg până la capăt!”, a mai transmis Drăgan pe contul său de Facebook.

Ilie Drăgan a achitat cei 12.500 de euro aferenți cotei sale din taxa de procedură, însă trebuie să mai strângă încă 12.500 de euro pentru a acoperi și partea FRF, după ce federația a refuzat plata. În lipsa acestei sume, procesul de la TAS nu poate continua.

Demersul vine în contextul contestației depuse la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), unde Ilie Drăgan a contestat validitatea alegerilor din 18 martie 2026, în urma cărora Răzvan Burleanu a obținut un nou mandat la conducerea Federației Române de Fotbal.

Miza: interpretarea limitării de mandate

În centrul sesizării se află interpretarea statutului FRF, mai exact prevederile privind numărul maxim de mandate pe care un președinte le poate exercita.

Drăgan susține că mandatul început în 2014 ar trebui inclus integral în calcul, ceea ce ar face candidatura lui Răzvan Burleanu neeligibilă pentru un al patrulea mandat consecutiv.

Alegeri câștigate categoric de Răzvan Burleanu

În cadrul Adunării Generale din 18 martie, Răzvan Burleanu a fost reales cu o majoritate covârșitoare, obținând 258 de voturi din 263. Ilie Drăgan a primit 5 voturi.

În paralel, TAS a respins solicitările lui Ilie Drăgan de suspendare a alegerilor, ceea ce a permis desfășurarea scrutinului la termen.

Urmează verdictul TAS

Contestația depusă de Drăgan la TAS vizează nu rezultatul votului, ci validitatea juridică a întregului proces electoral.

Pentru a putea duce la capăt demersul de la TAS împotriva lui Răzvan Burlean, Ilie Drăgan a demarat o campanie de strângere de fonduri prin donații pe site-ul său, menită să acopere costurile procedurii de arbitraj.

Între timp, Drăgan continuă să caute fonduri pentru susținerea cazului, inclusiv prin vânzarea de bunuri personale, în încercarea de a acoperi taxa necesară procedurii de arbitraj sportiv.

Mă gândesc să vând și alte lucruri. Trebuie să găsesc soluții, trebuie! Dacă 1000 de oameni ar dona 50 lei ar fi 10.000 euro. Altfel, pentru un singur om este un efort mare. Dar, cum am zis, nu renunț! Ilie Drăgan

