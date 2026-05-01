Cu trenul la finala Cupei României  Deplasare inedită de la Craiova la Sibiu: „Cel mai greu traseu pe care l-a avut vreodată Știința"
Peluza Nord Craiova/ Foto: sportpictures.eu
alt-text Publicat: 01.05.2026, ora 21:57
alt-text Actualizat: 01.05.2026, ora 21:59
  • Peluza Nord Craiova a luat o decizie inedită înaintea finalei Cupei României, cu U Cluj, de la Sibiu.
  • Meciul U Cluj - U Craiova se va disputa pe 13 mai, de la ora 20:00. Va putea fi urmărit liveTEXT pe GOLAZO.ro și va fi transmis în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Federația Română de Fotbal a transmis, joi, că cele aproximativ 2.000 de bilete destinate publicului general au fost vândute în doar 4 minute.

Peluza Nord Craiova merge cu trenul la Sibiu

Pentru meciul de la Sibiu, U Craiova a decis să scoată la vânzare tichete exclusiv prin Peluza Nord, pentru a-și răsplăti cei mai loiali fani.

Într-un comunicat postat pe pagina de Facebook a ultrașilor, aceștia au venit cu precizări despre finala Cupei și au anunțat că deplasarea fanilor olteni se va face cu un tren special.

„Din cauza cererii extrem de mari față de numărul foarte limitat de bilete primite de la FRF, distribuirea lor se va face cu prioritate către abonați, în limita a maximum 4 bilete pentru fiecare persoană.

Biletul la meci se poate rezerva doar cu plata făcută în momentul rezervării și ca parte dintr-un pachet care cuprinde și biletul la TRENUL ALB-ALBASTRU, cel care va transporta suporterii Universității Craiova către Sibiu și înapoi!

Costul pachetului (bilet dus-întors tren + bilet meci) este de 200 de lei!

CUM SE FACE DISTRIBUIREA BILETELOR?

În Oltenia trăiesc peste două milioane de oameni și probabil un alt milion în alte orașe și alte țări… iar biletele alocate nouă sunt într-un număr infim!!!

După ce ieri membrii grupurilor organizate din Peluza Nord au putut rezerva bilete pentru finala de la Sibiu, astăzi rezervările sunt deschise pentru toți abonații de pe Ion Oblemenco. Se pot rezerva maximum 4 bilete de persoană!

5-6 ore
în funcție de viteză, face un tren de la Craiova la Sibiu

DE CE MERGEM CU TRENUL?

Din experiența proprie am ales să mergem cu un tren special al suporterilor, deoarece în trecut blocajele de pe Valea Oltului i-au împiedicat pe mulți dintre noi să ajungă la timp la meci.

Un convoi de 700-1000 de mașini plecate aproape simultan, plus lipsa unui număr decent de benzinării sau locuri de popas încăpătoare ar putea crea un blocaj total al traficului și nu ne putem asuma riscul de a nu ajunge la meci!

Suntem din nou într-o finală de Cupă după probabil cel mai greu traseu pe care l-a avut vreodată ȘTIINȚA în această competiție, iar SCOPUL nostru PRINCIPAL este SUSTINEREA ECHIPEI și CÂȘTIGAREA TROFEULUI, nu excursiile de familie sau city-breakurile!

Fiecare suporter poate planifică această deplasare pentru el și un cerc restrâns de prieteni sau membri ai familiei, însă Peluza Nord trebuie să gândească totul din perspectiva organizatorică a masei de suporteri, nu dintr-una strict personală!”, se arată în comunicatul Peluzei Nord Craiova, postat pe pagina de Facebook.

8 Cupe ale României
are Craiova în palmares: 1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1982-1983, 1990-1991, 1992-1993, 2017-2018, 2020-2021

Din 2022 încoace, U Cluj și U Craiova s-au întâlnit de 11 ori în principala competiție internă.

Oltenii s-au impus în patru partide, „șepcile roșii” au câștigat de două ori, iar alte cinci meciuri s-au încheiat la egalitate.

Cele două victorii ale clujenilor au fost obținute pe 26 aprilie 2025, U Cluj - Universitatea Craiova 2-1, și pe 13 aprilie 2026, când „șepcile roșii” s-au impus cu 4-0, în cea mai recentă confruntare directă.

