Cătălin Cîrjan (22 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a făcut o postare pe rețelele de socializare, la o zi după 4-0 cu Csikszereda.

În ultima perioadă, jucătorul de la Dinamo a fost criticat pentru meciurile mai slabe de la club și a ratat convocarea la echipa națională pentru partidele din luna noiembrie.

Cătălin Cîrjan, după ce a pierdut locul la echipa națională: „Pe drumul meu”

Căpitanul lui Dinamo a publicat 4 poze din partida cu Csikszereda, meci în care a oferit o pasă de gol, alături de un mesaj motivațional, după ce a trecut printr-o perioadă nefastă.

„Pe drumul meu. Netulburat”, a fost textul postat de Cătălin Cîrjan.

„Nu pot spune că sunt supărat, sunt cel mai mare critic al meu și știu foarte bine că nu am fost la cel mai bun nivel în ultimele meciuri din campionat.

Dar o să muncesc în continuare și sper să fiu acolo la următoarele convocări”, a declarat Cîrjan la finalul meciului cu Csikszereda, conform gsp.ro.

Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, a vorbit și el despre situația lui Cătălin Cîrjan.

„Se așteaptă foarte multe de la Cătălin Cîrjan, mai sunt momente în sezon când nu joci la fel de bine și el își pune multă presiune pe umeri. Sunt convins că își va reveni”, a spus Kopic, citat de sport.ro.

