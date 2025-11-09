Strategia lui Mihalcea Cum a obținut UTA Arad victoria de la Craiova: „Organizare defensivă dusă la sacrificu” » Ce spune despre șansele la play-off +9 foto
Strategia lui Mihalcea Cum a obținut UTA Arad victoria de la Craiova: „Organizare defensivă dusă la sacrificu" » Ce spune despre șansele la play-off

Ștefan Neda
Publicat: 09.11.2025, ora 20:50
Actualizat: 09.11.2025, ora 20:50
  • U Craiova - UTA Arad 1-2. Adrian Mihalcea (49 de ani) a tras primele concluzii după victoria echipei sale pe „Ion Oblemenco”.
  • Tehnicianul arădenilor s-a declarat mulțumit de atitudinea elevilor săi, care au respectat întocmai strategia stabilită înainte de meci.

În timp ce Craiova a rămas la 6 puncte în spatele liderului Rapid, UTA Arad s-a apropiat din nou la 3 puncte de play-off, după victoria din prima etapă a returului din sezonul regulat al Ligii 1.

U Craiova - UTA Arad 1-2. Adrian Mihalcea: „Organizarea defensivă a fost dusă până la sacrificiu”

La final, tehnicianul arădenilor a dezvăluit cum a pregătit partida din Bănie.

„Într-adevăr, am câștigat în fața unei echipe extraordinar de bune și aflată în partea superioară a clasamentului, dar rămân doar aceste trei puncte.

Am muncit enorm, am gândit o strategie și băieții s-au ținut de ea și lucrul acesta mă bucură. Dar rămân doar trei puncte.

Organizarea defensivă a fost dusă până la sacrificiu. Știam că nu o să putem să avem posesia cu echipă precum Craiova. Am acceptat lucrul acesta, ne-am retras și ne-am canalizat pe zonele unde ei creau superioritate, zonele laterale.

Ne-am antrenat pentru centrările respective și pentru fazele fixe. Dar sunt buni la faze fixe, nu avem ce să... și noi suntem poate la fel de buni, dar știam și puterea lor. Și, cu noroc, pot să spun că am câștigat azi”, a declarat Mihalcea, la Digi Sport.

U Craiova - UTA Arad FOTO Universitatea Craiova
U Craiova - UTA Arad FOTO Universitatea Craiova

Galerie foto (9 imagini)

U Craiova - UTA Arad FOTO Universitatea Craiova U Craiova - UTA Arad FOTO Universitatea Craiova U Craiova - UTA Arad FOTO Universitatea Craiova U Craiova - UTA Arad FOTO Universitatea Craiova U Craiova - UTA Arad FOTO Universitatea Craiova
+9 Foto
labels.photo-gallery

Adrian Mihalcea: „Nu mă interesează play-off-ul”

Întrebat despre șansele la play-off pe care le are echipa odată cu acest succes, Mihalcea a răspuns:

„Nu mă interesează play-off-ul. M-au înnebunit când am câștigat și eram în play-off, ne-au purtat pe brațe. Nu mă interesează play-off-ul. Momentan vreau să acumulez puncte.

Iarăși avem două victorii, o să ne culcăm pe o ureche cu două puncte până la play-off și cădem iarăși în plasă.

Nu. Scopul nostru este acela de a ne concentra pe o poziție bună, să nu avem niciun fel de probleme spre sfârșitul campionatului și, dacă prin numărul de puncte acumulate suntem și în play-off, e cel mai mare bonus posibil”, a mai spus Mihalcea.

Antrenorul de la UTA a vorbit și despre cum va aborda pauza internațională care urmează:

„Bine, vine bine. M-am speriat puțin pentru că îmi pleacă șase, dacă nu șapte jucători la națională. Dar sunt bucuros, pentru că revin băieții care erau accidentați.

Avem un lot care să ne permită să pregătim următoarele amicale și, când sunt liniștea asta și bucuria, pot lucra și mai bine”.

VIDEO Bucuria celor de la UTA după 2-1 cu U Craiova

Universitatea Craiova Adrian Mihalcea liga 1 uta arad strategie play-off
