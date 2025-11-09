Partida dintre Hermannstadt și FCSB a debutat într-o atmosferă încărcată de emoție.

Înainte de startul meciului, s-a ținut un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei și Constantin Zamfir, două legende ale fotbalului românesc care au lăsat o amprentă puternică asupra istoriei Stelei și a echipei naționale.

Momentul a fost respectat la virgulă, în liniște deplină, urmat apoi de zeci de secunde de aplauze venite din tribune.

Tricouri speciale + echipament negru

În semn de respect, fotbaliștii campioanei României au intrat pe teren purtând tricouri negre cu chipul lui Emeric Ienei imprimat pe piept.

Gestul a fost primit cu emoție de toată lumea, iar după deschiderea scorului, Thiam a dedicat golul marelui antrenor: atacantul a alergat spre banca de rezerve și a ridicat unul dintre tricouri, din nou un moment aplaudat de bună parte din arenă.

De altfel, FCSB a ales să evolueze în această partidă în echipamentul alternativ, cel complet negru, deși ar fi putut folosi ținuta clasică roș-albastră, un detaliu simbolic, menit să onoreze memoria lui Emeric Ienei.

