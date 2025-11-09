Spectacol total la Sibiu! Scenografie superbă și atmosferă încinsă la aniversarea de 10 ani a clubului Hermannstadt

Peste 8.000 de fani au creat o atmosferă deosebită la meciul dintre Hermannstadt și FCSB, transformat într-o adevărată sărbătoare dedicată celor 10 ani de existență ai clubului sibian.

După momentul de reculegere ținut în memoria lui Emerich Ienei, stadionul s-a umplut de culoare.

Tribuna a doua a fost acoperită de plăcuțe colorate în alb și roșu, iar în centrul peluzei a fost afișată o pânză uriașă cu numărul 10 încadrat de lauri, simbolizând primul deceniu de viață al clubului care duce mai departe tradiția fotbalului sibian, după Inter și Voința Sibiu.

Pelicula celor 10 ani

Apoi, peluza gazdelor a oferit un spectacol pe măsură. Fanii au desfășurat un banner imens cu mesajul „De 10 ani rulăm cel mai frumos film”, iar deasupra au ridicat o pânză sub formă de peliculă de film, ilustrând zece momente emblematice din scurta istorie a echipei.

Momentul s-a încheiat într-un adevărat show pirotehnic, cu torțe și fum roșu, per total o atmosferă demnă de o aniversare rotundă.

Dar o atmosferă încă încordată vizavi de viitorul tot mai incert al lui Marius Măldărășanu pe banca celor de la Hermannstadt. În ciuda ultimei scene din peliculă: istoria continuă, iar lângă desenat chipul antrenorului.

