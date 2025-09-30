Prima plecare din iarnă? Oficialul FCSB anunță posibila despărțire de un fotbalist: „Poate a semnat cu altcineva”
Prima plecare din iarnă? Oficialul FCSB anunță posibila despărțire de un fotbalist: „Poate a semnat cu altcineva”

Publicat: 30.09.2025, ora 11:47
Actualizat: 30.09.2025, ora 11:47
  • Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre posibila plecare a lui Malcom Edjouma (28 de ani) în următoare fereastră de transferuri.
  • Mijlocașul francez a fost scos din planurile celor de la FCSB la începutul sezonului, fiind reintrodus în lot ulterior.

FCSB s-a confruntat cu multiple probleme de lot în acest start de sezon, din cauza accidentărilor, iar Edjouma a fost printre primele opțiuni la mijlocul terenului.

Mihai Stoica, despre Edjouma: „Poate că a semnat cu altcineva”

Oficialul celor de la FCSB ia în calcul și posibila plecarea a a mijlocașului francez, însă acesta ar fi de părere că Edjouma ar trebui să fie păstrat la echipă.

„Poate că a semnat cu altcineva, cine ştie. Nu l-am întrebat. Dacă a semnat cu altcineva nu sunt şanse să prelungească. FCSB nu i-a făcut nicio propunere. Dacă întreabă patronul, recomandarea mea ar fi să prelungim”, a spus Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

113 meciuri
și 18 goluri a bifat Malcom Edjouma pentru FCSB

După partida din Olanda, 1-0 cu Go Ahead Eagles, patronul Gigi Becali anunța și el posibila plecare a lui Edjouma, al cărui contract expiră la sfârșitul anului.

„N-are cine să plece. N-am niciun jucător de dat afară, toți sunt valoroși. Poate Kiki, la care a fost bulevard în Olanda. Edjouma își termină contractul, n-am ce să-i fac. Nu cred că o să-l reînnoiesc”, a declarat Becali.

Edjouma a fost aproape de o despărțire de FCSB și în vara acestui an, însă Becali a decis să-l păstreze, revenind în lot înaintea partidei tur cu Drita, scor 3-2, în preliminariile Europa League.

