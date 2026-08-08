Prunea crede în continuare că n-a greșit cu nimic! Ce a spus despre reacțiile sexiste și homofobe pe care le-a avut la Tiraspol

Florin Prunea (58 de ani) continuă să susțină că i se face o nedreptate, după derapajele ale cărui autor a fost în ultimele zile.

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Fostul portar al naționalei a fost delegat ca observator UEFA la partida dintre Sheriff Tiraspol și St. Gallen, 1-3, din turul 3 preliminar al Conference League, de unde a publicat un video cu reacții sexiste.

Ulterior, a venit cu o reacție tot în format video, în care a avut o nouă remarcă, de această dată una homofobă.

Florin Prunea: „Dacă s-a înțeles greșit, îmi pare sincer rău”

Sâmbătă, la două zile după controversele stârnite în spațiul public, Prunea încearcă să limiteze reacțiile negative la adresa lui, venite în urma derapajelor sale.

Prunea crede în continuare că n-a greșit. Iată cum caracterizează reacțiile sexiste și homofobe pe care le-a avut la Tiraspol:

„Am citit cu mâhnire și surprindere în presa din România o interpretare eronată a unui film distribuit de mine pe o rețea de socializare. Nu este adevărat nimic din ceea ce s-a scris. De fiecare dată când mă aflu într-un loc care îmi place, nu ezit să-l admir și să-l împărtășesc publicului.

Așa s-a întâmplat și la Tiraspol. N-am etichetat vreo persoană anume. Am spus, citez: «Este exact ce trebuie», în timp ce filmam stadionul și o parte a publicului.

Dacă s-a înțeles greșit, îmi pare sincer rău, dar ceea ce am spus nu a avut nici un fel de conotație negativă. Ba din contră!

Sunt tată de fată și, ca fost sportiv de performanță, îmi doresc din toată inima ca din ce în ce mai multe fete tinere și femei să fie prezente pe stadioane și parte a unui sport, atât din tribune, cât și de pe gazon, care acum ceva vreme aparținea exclusiv bărbaților”, a scris Prunea pe Facebook.

FRF a semnalat la UEFA derapajul lui Prunea

Federația a reacționat rapid și a informat UEFA despre episod.

FRF a transmis și materialul video care surprinde momentele respective, urmând ca forul european să analizeze situația.

De altfel, FRF nu l-a nominalizat niciodată pe Florin Prunea pentru lista observatorilor UEFA.

Fostul internațional ar fi ajuns în această poziție prin intermediul unor conexiuni proprii la Nyon, unde se află sediul forului european.

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