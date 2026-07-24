Straton a ieșit plângând FOTO: Portarul lui FC Argeș s-a accidentat în prima repriză a meciului cu Petrolul și a fost de neconsolat după schimbare

Cătălin Straton (36 de ani), portarul celor de la FC Argeș, a părăsit terenul în lacrimi la finalul primei reprize a meciului cu Petrolul, din etapa a doua a Superligii, din cauza unei accidentări.

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În minutul 45+3, Straton a plonjat la un șut care nu părea că îi va crea mari probleme, însă imediat după fază a făcut semn către bancă că nu mai poate continua.

Cătălin Straton s-a accidentat și a ieșit plângând de pe teren

Cătălin Căbuz a început imediat să se pregătească pentru a-i lua locul.

După ce a primit îngrijiri medicale, goalkeeperul lui FC Argeș s-a îndreptat spre marginea terenului și s-a așezat și a început să plângă.

Și-a acoperit fața cu mănușile pe care erau inscripționate cu litere mari numele „Eva” și „Anastasia”, numele fiicelor sale.

Claudiu Micovschi, aflat pe bancă, a încercat să-l consoleze pe portar.

Momentul s-a petrecut într-o primă repriză complicată pentru piteșteni. Echipa lui Bogdan Andone a deschis scorul în minutul 17, prin Robert Moldoveanu, dar a rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Ricardo Matos din minutul 43.

Partea bună pentru antrenorul lui FC Argeș este că portarul de rezervă, Cătălin Căbuz, are experiență în Liga 1.

Portarul de 30 de ani, intrat în locul lui Straton, a mai evoluat de-a lungul carierei la Hermannstadt, Chindia Târgoviște și Viitorul (actuala Farul), printre altele.

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