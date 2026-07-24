Tragedie pe Camp Nou Un muncitor a murit  în timpul lucrărilor de la stadion, după un accident de muncă

Un muncitor de la noul stadion Spotify Camp Nou a murit, vineri, în urma unui accident de muncă.

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Noua arenă a Barcelonei a fost deja deschisă publicului încă din sezonul anterior, însă doar parțial.

Acum, se lucrează la finalizarea lucrărilor în celelalte zone, nedeschise încă publicului.

Un muncitor a murit după un accident de muncă la stadionul Camp Nou

Tragedia ar fi avut loc în jurul orei 15:30, după ce muncitorul, în vârstă de 54 de ani, ar fi fost lovit la cap de unul dintre utilajele de construcție de la stadion.

O echipă medicală, care s-a deplasat la fața locului, a încercat să-l resusciteze pe acesta, însă fără succes, informează elpais.com.

La stadion au sosit apoi mai multe echipaje de poliție, care investighează circumstanțele incidentului.

Poliția a sesizat ulterior Departamentul pentru Întreprinderi și Muncă și a fost deschisă o anchetă pentru a clarifica exact cum s-a întâmplat tragedia.

Ce îmbunătățiri va avea noul stadion de 105.000 de locuri

Noua arenă va oferi vizibilitate mai bună spectatorilor, mai ales la nivelele superioare, unde pantele au fost modificate.

În plus, au fost instalate balustrade pe întregul nivel secund, de aproximativ nouă kilometri, cu scopul de spori siguranța fanilor.

Timpii de evacuare au fost și ei îmbunătățiți, de la opt minute, așa cum se întâmpla pe vechea arenă, la puțin peste patru, datorită porților de acces enorme, dar și construirii structurii celui de-al treilea nivel mai departe.

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