Este Lucescu un geniu vizionar sau un antrenor înțepenit în anii '80?

Remarcați, criticați și o cifră fabuloasă despre Hagi, în 7 scurte după România - Austria 1-0.

1. Victoria cu Austria e minunată nu doar pentru că ne ține în calculele pentru locul 2, ci mai ales pentru că ne scutură un pic de depresia unui 2025 cenușiu. Am arătat iar atitudine​ și dăruire, ​mulți au jucat până la epuizare​, s-a mușcat din gazon, s-a redescoperit nițel din curajul de la Euro.

2. Dar Lucescu ar face bine să nu creadă în basme. Entuziasmul unui gol în minutul 95 poate fi clickbait-ul perfect, un alibi bombastic care ascunde o păcăleală . Rațiu a fost frână pe dreapta, Mihăilă își îngroapă execuțiile și potențialul într-o teribilă lipsă de rațiune, fundașii centrali fac reclamă la tahicardie. Și multe altele care trebuie reparate urgent.

3. De ce nu face Lucescu schimbările mai devreme e un mister adânc. E​ste Il Luce paralizat în fotbalul anilor '80, când titularii erau ​intangibili și jucau până li se rupeau ghetele, pentru că loturile erau limitate? Sau e un brutar ​vizionar ​care știe că aluatul bun crește încet-încet? Cu Austria i-a ieșit perfect, așa că acum putem striga toți „let him cook!”.

4. Dincolo de aplauzele pentru Lucescu și pentru unii jucători care au livrat bine (Bîrligea, Dragomir, Man, Ianis), în penumbra unor astfel de seri frumoase zâmbesc satisfăcuți și alți eroi. Unul dintre ei e Gică Hagi.

Cel „tăvălit” cu furie prin multe tribune pentru că nu scoate jucători de Real Madrid și nu ne face campioni mondiali. Dar el continuă să producă fotbaliști fără de care naționala s-ar fi scufundat de mult. ​

5. Aseară, Ianis a centrat decisiv pentru golul lui Virgil Ghiță. Amândoi sunt produși de laboratorul Hagi. Cei mai buni marcatori ai naționalei în ultimii doi ani, de când ni se pare iar ca suntem bunicei la sportul ăsta, au fost Răzvan Marin și Drăguș. Ambii plămădiți în câmpia Dobrogei de Hagi. Pe Alibec și Tănase, alți marcatori recenți, tot Hagi i-a crescut.

6. ​Atenție, 75% din golurile marcate de naționala României în 2024-2025, adică 24 din 32, au venit de la jucători crescuți de​ Academia Hagi. ​75%! Plus jumătate din assisturi. Cifrele sunt uluitoare, nicio academie din lume nu are un astfel de randament.

​7. Da, ăsta e ​Gică Hagi. ​​Exact ca un decar de geniu aflat pe final de carieră​, e obosit, dar încă decisiv. Nu mai dă el goluri, dar continuă să pună mingea pe tavă unui ​​fotbal nerecunoscător. Haideți să-l înjurăm!

