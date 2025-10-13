Lucescu și-a anunțat plecarea! Numai locul 1 îl mai ține la națională: „Las pe altcineva la baraj”

România - Austria 1-0. Mircea Lucescu (80 de ani) a anunțat că va pleca de pe banca naționalei dacă „tricolorii” nu vor câștiga grupa!

România mai are doar șanse teoretice să obțină primul loc și calificarea directă la CM 2026.

Întrebat dacă victoria îi va aduce moral pentru a rămâne pe banca naționalei, Lucescu a anunțat că pregătește echipa pentru selecționerul care o va conduce la baraj! Doar locul 1 și calificarea la Mondial îl mențin sigur pe bancă!

România - Austria 1-0 . Mircea Lucescu: „Dacă nu obțin calificarea, las pe altcineva la baraj”

Lucescu și-a anunțat planul încă din primăvară, când a spus, la podcastul Top Level, realizat de GOLAZO.ro, că ia în calcul să cedeze locul altui selecționer pentru baraj.

După victoria la ultima fază în fața Austriei, Lucescu a spus:

„Nu știu, o să vedem și asta. Eu am încercat doar să-mi fac datoria în toată perioada asta. Vom vedea în ce măsură merg lucrurile.

Eu am promis că dacă nu obțin calificarea asta, las pe altcineva să joace barajul. Dar, până atunci, trebuie să construiesc o echipă de baraj” , a spus Lucescu, la Antena 1.

România are însă șanse infime să câștige grupa preliminară și să obțină calificarea directă la turneul final.

Mircea Lucescu, despre evoluția jucătorilor

Lucescu și-a lăudat apoi elevii pentru atitudinea arată pe teren.

„E ceea ce am cerut eu de la început, ceea ce am vrut să facem. Să trecem de la un comportament emoțional la unul rațional. Aici a învins inteligența și cunoașterea lucrurilor. Pe urmă s-a adăugat agresivitatea, atitudinea, disponibilitatea sacrificiului, ajutorul între ei, comunicarea fantastică. Aici a venit momentul când ei au știut exact ce trebuie să facă pe teren.

Am avut șansă să marcăm pe final, dar golul l-am construit cu Ianis, cu Man, cu driblingul lui, cu șutul în fața porții, cu respingerea... Lucruri pe care ei le știau foarte bine, că austriecii ies la presing și pierd poziția în teren și marcajul. Și acolo a apărut Ghiță extraordinar.

Am câștigat toate duelurile la mijlocul terenului. Și Dragomir, și Marius Marin, și Hagi au jucat foarte bine.

Hagi și-a luat rolul de căpitan în serios, care a alergat, s-a bătut, a revenit din spate, a fost inteligent, a dat pasele pe care trebuia să le dea, s-a luptat cu adversarul, ceea ce nu era specific lui, a făcut-o de data asta, ca un adevărat căpitan.

Acum, sigur, victoria e importantă doar dacă aduce o altă victorie, dacă nu, nu va avea nicio valoare”, a mai spus Lucescu.

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport