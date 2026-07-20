Cătălin Tolontan Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania! +11 foto
Cătălin Tolontan FOTO GOLAZO.ro
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Cătălin Tolontan Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

alt-text Cătălin Tolontan
alt-text Publicat: 20.07.2026, ora 01:15
alt-text Actualizat: 20.07.2026, ora 01:42
  • Când joci aproape singur un meci de vis cu Argentina înseamnă că ai ajuns la un nivel clădit nu în 120 de minute, ci în decenii și generații. Felicitări, Spania, meriți pe deplin!
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Dominată de la început la sfârșit de spanioli, s-a încheiat finala Campionatului Mondial. Ea nu a început la New York, ci la Madrid, cu ceva vreme în urmă.

Guvernul spaniol are o idee

În 1988, guvernul spaniol a decis să lanseze programul ADO (Asociación Deportes Olímpicos). ADO este abrevierea unui proiect național de investiții masive în sport: infrastructură, centre de excelență și metodică sportivă de top.

Una dintre urmări a fost aceea că, de la 4 medalii olimpice în 1984 și 1988, sportivii spaniolii au ajuns să câștige între 17 și 18 la ultimele trei ediții ale Olimpiadei.

O altă consecință a fost apariția unor valuri uluitoare de campioni de tenis, generații care s-au generat una pe cealaltă: Arantxa Sánchez Vicario, Conchita Martínez, Carlos Moyá, Garbiñe Muguruza, Rafael Nadal și Carlos Alcaraz. La baschet s-a întâmplat același lucru.

Un alt rezultat este acela că dacă vrei să joci fotbal cu naționala Spaniei trebuie să vii cu mingea ta de acasă. Ca să te întâlnești cu balonul. Asta s-a întâmplat și în finala World Cup 2026.

Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg
Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg

Galerie foto (11 imagini)

Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (1).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (3).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (4).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (5).jpg
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Argentina, zero șuturi

În meciul cu Argentina lui Messi, Spania a avut posesie aproape de două treimi. A tras de 12 ori pe poartă, iar Emiliano Martinez a salvat Argentina.

În același timp, colegii argentinianului au tras zero șuturi pe poartă. Vechea vorbă din România „Ai, n-ai mingea, tragi la poartă” e amuzantă pentru folclorul fotbalului, dar nu funcționează la Cupa Mondială.

Un reper a ce înseamnă fotbalul jucat de Spania poate fi și acesta: portarul Simon e mai precis când „degajează” decât 90% dintre fotbaliștii care „pasează”.

Lionel Messi FOTO Imago Lionel Messi FOTO Imago
Lionel Messi FOTO Imago

Cum l-au scos pe Messi din ritm

Se pot scrie multe despre această finală Spania - Argentina. Spaniolii nu l-au lăsat pe Messi să se desfășoare. L-au faultat planificat chiar în momentul în care diamantul argentinian punea piciorul pe minge. Fără serviciul lui Messi, Argentina a mizat la mijloc pe dirijorul Mac Allister, care a făcut un meci de angajament suprem, dar care nu are clasa coechipierului său.

Fotbal pe un teren înclinat

Dominați, argentinienii se agață de adversari și rămân în 10 oameni. În minutul 90+3, Enzo Fernandez a fost eliminat pentru un atac cu ambele picioare în față.

Galerie foto (10 imagini)

Enzo Fernandez este eliminat după ce vede al doilea galben pentru un fault dur asupra lui Cubarsi. Foto - captură Antena 1 (1).jpg Enzo Fernandez este eliminat după ce vede al doilea galben pentru un fault dur asupra lui Cubarsi. Foto - captură Antena 1 (2).jpg Enzo Fernandez este eliminat după ce vede al doilea galben pentru un fault dur asupra lui Cubarsi. Foto - captură Antena 1 (3).jpg Enzo Fernandez este eliminat după ce vede al doilea galben pentru un fault dur asupra lui Cubarsi. Foto - captură Antena 1 (4).jpg Enzo Fernandez este eliminat după ce vede al doilea galben pentru un fault dur asupra lui Cubarsi. Foto - captură Antena 1 (5).jpg
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Presiunea spaniolilor a crescut. Li s-a anulat un gol, pentru un posibil fault în atac, fază care se va discuta în buclă, până la următoarea ediție de Campionat Mondial, care se joacă chiar la ei: Maroc, Portugalia și Spania.

Uluiți pentru că li s-a luat golul, spaniolii au atacat și mai abitir. Terenul s-a înclinat pur și simplu spre poarta argentinienilor. În minutul 102, Merino a primit o centrare impecabilă. S-a înălțat. Toată poarta e în față, dar reia cu capul pe lângă poartă, ce ocazie imensă!

Mai înalți

Lui Merino i-a lipsit un pic de inspirație, de concentrare, nu neapărat de centimetri. În doar un secol, înălțimea medie a bărbaților spanioli a crescut cu aproximativ 10-12 cm, de la circa 166 cm la peste 177 cm astăzi.

Iar cel mai mare salt a avut loc tocmai în rândul generațiilor născute în anii '80 și '90 – exact perioada în care s-au născut și campionii sportului spaniol. Asta apropo de ce adaugă sportul la nivelul unui popor, chiar dacă evident că o corelație sport - înălțime e greu de făcut și nu înlătură alți factori importanți.

Gestul de mare fotbalist al lui Williams

Gata cu filozofia, meciul a reînceput după ratarea spaniolilor. Se joacă pe muchie de cuțit. În minutul 105+1, Porro îi centrează sus lui Williams, care simte însă că e în unghi mort. Careul mic al Argentinei e plin de apărători. Williams lovește mingea cu capul, dar o întoarce înapoi, către Torres, venit din spate.

Șutul lui Torres folosește efectul imprimat de Williams, dublat de gheata jucătorului Barcelonei și se duce direct în plasă. E 1-0 pentru Spania!

Imediat, Argentina se trezește din pumni. Exact ca în meciul cu Anglia, când a fost condusă. Messi începe să paseze cum doar el știe. Argentina domină. Pe contraatac, Spania înscrie, dar golul îi este, din nou, anulat, pentru o claviculă în ofsaid.

Ultimele fire de nisip

Stadionul din New York a devenit o imensă clepsidră, care numără secundele. În minutul 120, Argentina trece pe lângă o egalare de care a apropiat-o doar spiritul ei de luptă, unic în fotbalul mondial.

Dar Spania nu cedează, simte că e ziua ei. Și, dintr-o dată, nisipul din clepsidră se termină! Se aude fluierul de final. 1-0 Spania - Argentina!

E un moment de stupefacție, tribuna roșie țipă, argentinienii se frâng pe teren și unii dintre ei sar la bătaie. Ca doi lorzi care tocmai au terminat duelul cu pistoale cu cremene, Messi cade pe spate, puțin rănit, iar Lamine Yamal se bucură calm.

Lionel Messi și Lamine Yamal în finala CM 2026 FOTO Imago Lionel Messi și Lamine Yamal în finala CM 2026 FOTO Imago
Lionel Messi și Lamine Yamal în finala CM 2026 FOTO Imago

Super joc a reușit Yamal! La 19 ani, puștiul de mare talent s-a pus total în slujba echipei, așa cum a făcut fiecare generație a Spaniei, încă de la ideea națională din 1988 de a renaște sportul și un pic din gloria vechii Europe. Mulțumim, Spania!

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