DINAMO - RAPID 0-2. Cătălin Vulturar (21 de ani), mijlocașul giuleștenilor, a fost eliminat în minutul 68 al partidei.

Vulturar a început derby-ul de pe Arena Națională din postura de rezervă, însă a fost aruncat în luptă de Constantin Gâlcă imediat după pauză, în locul lui Luka Gojkovic.

În minutul 68, mijlocașul a avut un atac imprundent asupra lui Eddy Gnahore, la mijlocul terenului.

Inițial, „centralul” Marian Barbu a dictat doar lovitură liberă pentru dinamoviști. Ulterior, a fost chemat la marginea terenului pentru a revedea faza pe monitorul VAR.

Arbitrul a revenit asupra deciziei și i-a acordat direct cartonașul roșu lui Vulturar.

În ciuda faptului că a rămas în inferioritate numerică, Rapid a reușit să-și dubleze avantajul. Cristi Manea a marcat după o acțiune a lui Petrila.

Giuleștenii deschiseră scorul în minutul 59, după un autogol al aceluiași Gnahore.

Brigada de arbitri la Dinamo - Rapid:

Arbitru: Marian Barbu (Făgăraș).

Marian Barbu (Făgăraș). Asistenți: Marius Marica (Bistrița), George Neacșu (Câmpulung Muscel. VAR: Cătălin Popa (Pitești). AVAR: Sebastian Gheorghe (Suceava)

