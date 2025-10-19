- DINAMO - RAPID 0-2. Cătălin Vulturar (21 de ani), mijlocașul giuleștenilor, a fost eliminat în minutul 68 al partidei.
Vulturar a început derby-ul de pe Arena Națională din postura de rezervă, însă a fost aruncat în luptă de Constantin Gâlcă imediat după pauză, în locul lui Luka Gojkovic.
DINAMO - RAPID 0-2. Cătălin Vulturar, eliminat în derby
În minutul 68, mijlocașul a avut un atac imprundent asupra lui Eddy Gnahore, la mijlocul terenului.
Inițial, „centralul” Marian Barbu a dictat doar lovitură liberă pentru dinamoviști. Ulterior, a fost chemat la marginea terenului pentru a revedea faza pe monitorul VAR.
Arbitrul a revenit asupra deciziei și i-a acordat direct cartonașul roșu lui Vulturar.
Galerie foto (12 imagini)
În ciuda faptului că a rămas în inferioritate numerică, Rapid a reușit să-și dubleze avantajul. Cristi Manea a marcat după o acțiune a lui Petrila.
Giuleștenii deschiseră scorul în minutul 59, după un autogol al aceluiași Gnahore.
Brigada de arbitri la Dinamo - Rapid:
- Arbitru: Marian Barbu (Făgăraș).
- Asistenți: Marius Marica (Bistrița), George Neacșu (Câmpulung Muscel. VAR: Cătălin Popa (Pitești). AVAR: Sebastian Gheorghe (Suceava)