Atmosferă incandescentă pe Arenă Peste 30.000 de oameni la Dinamo - Rapid: spectacol, dar și scene rușinoase!

Dinamo - Rapid. Arena Națională a vibrat din nou ca pe vremuri, așa cum o făceau tribunele în Giulești sau în Ștefan cel Mare, ori cel mai mare stadion al țării acum 10 ani.

Circa 30.000 de suporteri au venit la meciul dintre Dinamo și Rapid, cea mai mare asistență a acestui sezon. Un număr impresionant, alimentat de dorul unui fotbal care contează din nou. Dar și de prezența masivă a oaspeților.

Dinamo - Rapid, un derby care contează iar

Peste 7.000 de rapidiști au umplut peluza destinată lor, dând și mai multă energie tribunelor într-un duel vizual și sonor cum tot mai rar se mai vede în fotbalul românesc.

În peluza dinamovistă, vechiul imn „Suntem câini până la moarte adevărați” a răsunat ca un ecou al anilor în care derby-urile însemnau pasiune pură, orgoliu și mize adevărate.

Pentru prima dată după mult timp, ambele rivale sunt din nou parte dintr-o luptă care contează, iar publicul a simțit-o. Și scenografia din plăcuțe a dinamoviștilor a fost parcă tot pentru a aduce spiritul vechiului Dinamo.

Moment regretabil când se cerea liniște

De partea cealaltă, galeria Rapidului a răspuns în stilul ei inconfundabil: fulare ridicate, mesaje duri, imnul cântat dintr-o singură inimă.

Nu s-au oprit nici măcar în timpul momentului de reculegere ținut pentru Cătălin Hîldan, Flavius Domide și victimele tragediei din cartierul Rahova. Indemnați de liderul întors la portavoce, au acoperit până și vocea crainicului dinamovist care cerea liniște timp de un minut.

Un moment tensionat, care a umbrit pentru o clipă frumusețea unui meci mare și a unei atmosfere de derby autentic. În replică, galeria lui Dinamo a răspuns cu scandări rasiste, în mai multe rânduri, lăsând în aer acel gust amar care de multe ori însoțește atmosfera tribunelor la derby-uri.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport