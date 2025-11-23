Ce a pățit Târnovanu? Un fost portar din Liga 1 analizează gafa comisă de portarul de la FCSB: „Mentalul tău nu e pregătit” +13 foto
Ștefan Târnovanu. Foto: imago
Superliga

Ce a pățit Târnovanu? Un fost portar din Liga 1 analizează gafa comisă de portarul de la FCSB: „Mentalul tău nu e pregătit”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 23.11.2025, ora 19:53
alt-text Actualizat: 23.11.2025, ora 19:53
  • FCSB - Petrolul 1-1. Alessandro Caparco (42 de ani), analist și fost portar în Liga 1, i-a luat apărarea lui Ștefan Târnovanu (25 de ani), după remiza dezamăgitoare de pe Arena Națională.

În partida de pe Arena Națională, FCSB a deschis scorul încă din minutul 11. Totuși, „lupii galbeni” au egalat după ce Robert Sălceanu l-a surprins pe Târnovanu cu un șut de la distanță.

„Capcana” turcilor pentru români De ce Turcia nu vrea ca barajul cu „tricolorii” să se dispute la Istanbul » Am putea juca pe ciudatul „stadion-crocodil”
Citește și
„Capcana” turcilor pentru români De ce Turcia nu vrea ca barajul cu „tricolorii” să se dispute la Istanbul » Am putea juca pe ciudatul „stadion-crocodil”
Citește mai mult
„Capcana” turcilor pentru români De ce Turcia nu vrea ca barajul cu „tricolorii” să se dispute la Istanbul » Am putea juca pe ciudatul „stadion-crocodil”

Alessandro Caparco, despre Târnovanu: „Dacă nu avea lipsuri, era la Real Madrid”

„Vorbim de un portar de care s-a interesat Galatasaray, la un moment dat, după ce a plecat Muslera. Voiau să-l înlocuiască cu Fane.

Este greu când ajungi la FCSB. Lăsăm acum gafa de la meciul de ieri (n.r. - sâmbătă), dar a apărat foarte bine.

E greu să găsești un minus la Fane, pentru că mie mi se pare că este un portar complet.

Cu siguranță, mai are și lipsuri, pentru că altfel era la Real Madrid. Pentru că fizic are, caracter are, are o personalitate destul de mare. E mereu prezent acolo”, a declarat Caparco, potrivit digisport.ro.

FCSB - Petrolul (Meci). Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
FCSB - Petrolul (Meci). Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (13 imagini)

FCSB - Petrolul (Meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro FCSB - Petrolul (Meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro FCSB - Petrolul (Meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro FCSB - Petrolul (Meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro FCSB - Petrolul (Meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
+13 Foto
labels.photo-gallery

Caparco a explicat de ce Târnovanu a fost surprins de execuția lui Sălceanu.

„Pentru portari, este mereu greu la mingile centrate, mai ales că înălțimea nu te ajută. Multă lume spune că un portar înalt are un avantaj, dar cel mai bun portar pe centrările înalte era Barthez (n.r. - Fabien Barthez, fost mare portar al Franței), care măsoară 1,87 m.

Aici putea face mai mult, dar e foarte greu să mai poți să ții mingea, pentru că și-a schimbat traiectoria.

Tu, ca portar, înțelegi unde se duce mingea în primii doi metri. În momentul în care, în ultimii 5-6 metri, mingea își schimbă direcția, mentalul tău nu e pregătit să mai schimbi ceva”, a mai spus Caparco, la Digi Sport.

69 de meciuri fără gol primit
a strâns Târnovanu la FCSB, în cele 192 de partide disputate. În total, portarul cotat la 5 milioane de euro a încasat 207 goluri la echipa roș-albastră

VIDEO: Golul marcat de Sălceanu în meciul cu FCSB

Citește și

Planul lui Ovidiu Mihăilă Cum a pregătit selecționerul ultimele amicale, înaintea Campionatului Mondial: „Trebuie să păstrăm forma actuală”
Handbal
16:56
Planul lui Ovidiu Mihăilă Cum a pregătit selecționerul ultimele amicale, înaintea Campionatului Mondial: „Trebuie să păstrăm forma actuală”
Citește mai mult
Planul lui Ovidiu Mihăilă Cum a pregătit selecționerul ultimele amicale, înaintea Campionatului Mondial: „Trebuie să păstrăm forma actuală”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
petrolul ploiesti liga 1 fcsb stefan tarnovanu Alessandro Caparco
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Gimnastica
24.11
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Citește mai mult
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Diverse
24.11
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Citește mai mult
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Gimnastica
24.11
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Citește mai mult
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:58
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
23:18
Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani: „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta”
Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani:  „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta”
23:35
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid”
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid”
00:11
„Rezultat nedrept!” Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nemulțumiți după egalul cu Botoșani: „Au marcat acel gol din nimic”
„Rezultat nedrept!” Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nemulțumiți după egalul cu Botoșani: „Au marcat acel gol din nimic”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Top stiri din sport
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală  » Borna uluitoare atinsă
Campionate
24.11
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală » Borna uluitoare atinsă
Citește mai mult
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală  » Borna uluitoare atinsă
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
Superliga
24.11
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
Citește mai mult
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Stranieri
24.11
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Citește mai mult
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională
Campionate
24.11
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională
Citește mai mult
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 15 rapid 7 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share