Ce a pățit Târnovanu? Un fost portar din Liga 1 analizează gafa comisă de portarul de la FCSB: „Mentalul tău nu e pregătit”

FCSB - Petrolul 1-1. Alessandro Caparco (42 de ani), analist și fost portar în Liga 1, i-a luat apărarea lui Ștefan Târnovanu (25 de ani), după remiza dezamăgitoare de pe Arena Națională.

În partida de pe Arena Națională, FCSB a deschis scorul încă din minutul 11. Totuși, „lupii galbeni” au egalat după ce Robert Sălceanu l-a surprins pe Târnovanu cu un șut de la distanță.

Alessandro Caparco, despre Târnovanu: „Dacă nu avea lipsuri, era la Real Madrid”

„Vorbim de un portar de care s-a interesat Galatasaray, la un moment dat, după ce a plecat Muslera. Voiau să-l înlocuiască cu Fane.

Este greu când ajungi la FCSB. Lăsăm acum gafa de la meciul de ieri (n.r. - sâmbătă), dar a apărat foarte bine.

E greu să găsești un minus la Fane, pentru că mie mi se pare că este un portar complet.

Cu siguranță, mai are și lipsuri, pentru că altfel era la Real Madrid. Pentru că fizic are, caracter are, are o personalitate destul de mare. E mereu prezent acolo”, a declarat Caparco, potrivit digisport.ro.

Caparco a explicat de ce Târnovanu a fost surprins de execuția lui Sălceanu.

„Pentru portari, este mereu greu la mingile centrate, mai ales că înălțimea nu te ajută. Multă lume spune că un portar înalt are un avantaj, dar cel mai bun portar pe centrările înalte era Barthez (n.r. - Fabien Barthez, fost mare portar al Franței), care măsoară 1,87 m.

Aici putea face mai mult, dar e foarte greu să mai poți să ții mingea, pentru că și-a schimbat traiectoria.

Tu, ca portar, înțelegi unde se duce mingea în primii doi metri. În momentul în care, în ultimii 5-6 metri, mingea își schimbă direcția, mentalul tău nu e pregătit să mai schimbi ceva ”, a mai spus Caparco, la Digi Sport.

69 de meciuri fără gol primit a strâns Târnovanu la FCSB, în cele 192 de partide disputate. În total, portarul cotat la 5 milioane de euro a încasat 207 goluri la echipa roș-albastră

