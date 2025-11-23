Planul lui Ovidiu Mihăilă Cum a pregătit selecționerul ultimele amicale, înaintea Campionatului Mondial: „Trebuie să păstrăm forma actuală”
Ovidiu Mihăilă foto: Sport Pictures
Handbal

Planul lui Ovidiu Mihăilă Cum a pregătit selecționerul ultimele amicale, înaintea Campionatului Mondial: „Trebuie să păstrăm forma actuală”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 23.11.2025, ora 16:56
alt-text Actualizat: 23.11.2025, ora 16:56
  • România - Cehia 37-30. Victorie pentru „tricolore” în penultima partidă de pregătire înainte de Campionatul Mondial.
  • A fost a doua victorie de la „Trofeul Carpați”, turneul amical desfășurat în România, după 40-28 cu Portugalia.

Selecționerul Ovidiu Mihăilă pregătește atent lotul pentru turneul final care începe săptămâna viitoare și pune accentul atât pe menținerea formei sportive, dar și pe sănătatea jucătoarelor.

România - Cehia 37-30. Ovidiu Mihăilă: „Trebuie să păstrăm forma sportivă”

Selecționerul a fost mulțumit, per total, după prestația echipei la acest turneu amical, unde mai are de disputat doar partida cu Austria, astăzi, de la 17:30.

„Le mulțumesc tuturor celor care au venit alături de aceste fete, acest lucru arată încă o dată că echipa națională a României este iubită oriunde merge, iar aici, la Bistrița, am găsit această dragoste, ca de altfel în toate orașele în care am evoluat.

Legat de joc, a fost o stare emoțională destul de puternică în prima repriză, ceea ce ne-a dus în anumite segmente din meci să nu controlăm, cu câteva ratări. După pauză s-au reechilibrat, și-au găsit liniștea, concentrarea, și eu cred că repriza a doua fost mult mai bună.

Cu siguranță au fost îmbunătățiri față de meciul trecut, mai trebuie să lucrăm la partea de apărare, care ne oferă posibilitatea de a avea mingi și de a le valorifica în atac.

În prima repriză am avut probleme în apărare, dar repriza a doua s-au corectat și au avut o evoluție progresivă.

Fiecare meci de la acest turneu trebuie să ne ajute să păstrăm fetele într-o formă sportivă bună, să crească de la meci la meci, să îmbunătățim lucrurile.

Sper să încheiem acest turneu în primul rând cu sănătate și cu același entuziasm, pentru că ne așteaptă o perioadă dificilă, cu încărcătură emoțională și fizică”, a declarat selecționerul Ovidiu Mihăilă, potrivit timponline.ro.

Campionatul Mondial din 2025 va avea loc în Germania și Olanda, între 26 noiembrie și 14 decembrie.

Programul României în grupa preliminară a CM 2025

  • România - Croația, 27 noiembrie, ora 19:00
  • România - Japonia, 29 noiembrie, ora 19:00
  • Danemarca - România, 1 decembrie, ora 21:30

