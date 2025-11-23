„Capcana” turcilor pentru români De ce Turcia nu vrea ca barajul cu „tricolorii” să se dispute la Istanbul » Am putea juca pe ciudatul „stadion-crocodil” +7 foto
Nationala

„Capcana” turcilor pentru români De ce Turcia nu vrea ca barajul cu „tricolorii” să se dispute la Istanbul » Am putea juca pe ciudatul „stadion-crocodil”

alt-text Ionuț Cojocaru , Dan Udrea
alt-text Publicat: 23.11.2025, ora 18:24
alt-text Actualizat: 23.11.2025, ora 18:31
  • Meciul Turcia - România, care se va disputa în semifinalele barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, ar putea avea loc într-o altă locație decât cea anticipată inițial.
  • Partida se joacă pe 26 martie, cu începere de la ora 19:00.
  • Câștigătoarea duelului va da peste învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo.

Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro, Federația Turcă de Fotbal ia în calcul ca partida să nu se dispute la Istanbul, ci la Bursa, pe faimosul „stadion-crocodil”.

Planul lui Ovidiu Mihăilă Cum a pregătit selecționerul ultimele amicale, înaintea Campionatului Mondial: „Trebuie să păstrăm forma actuală”
Citește și
Planul lui Ovidiu Mihăilă Cum a pregătit selecționerul ultimele amicale, înaintea Campionatului Mondial: „Trebuie să păstrăm forma actuală”
Citește mai mult
Planul lui Ovidiu Mihăilă Cum a pregătit selecționerul ultimele amicale, înaintea Campionatului Mondial: „Trebuie să păstrăm forma actuală”

Turcia nu vrea ca meciul cu România să se joace la Istanbul

Decizia are două motive principale, iar primul este că mutarea ar îngreuna deplasarea suporterilor români.

Distanța dintre Istanbul și Bursa este de aproximativ 200 de kilometri pe șosea. Traseul presupune inclusiv traversarea Mării Marmara cu feribotul.

În al doilea rând, autoritățile turce vor să evite tensiunile dintre cele trei galerii rivale din Istanbul (Galatasaray, Fenerbahce și Beșiktaș), dificil de gestionat în contextul unui meci decisiv.

Arena luată în calcul, Stadionul centenar Atatürk din Bursa, este o arenă modernă cu o capacitate de 43.000 de locuri, cunoscută pentru forma sa distinctivă de crocodil.

Stadionul din Bursa. Foto: Imago
Stadionul din Bursa. Foto: Imago

Galerie foto (7 imagini)

Stadionul din Bursa. Foto: Imago Stadionul din Bursa. Foto: Imago Stadionul din Bursa. Foto: Imago Stadionul din Bursa. Foto: Imago Stadionul din Bursa. Foto: Imago
+7 Foto
labels.photo-gallery

Ultimul meci al Turciei disputat acolo, partida cu Bulgaria din 15 noiembrie (2-0), a stabilit un record de asistență pentru stadion: 42.756 de spectatori.

Celălalt meci disputat de Turcia pe acest stadion a fost cel cu Croația, din preliminariile pentru Euro 2024, pierdut cu 2-0.

Arena, deși are o capacitate ridicată, este în prezent casa unei echipe aflate în Liga 3 din Turcia, același club care câștiga campionatul în sezonul 2009–2010, Bursaspor.

În 2023, Bursaspor se confrunta cu datorii de aproximativ 1,5 miliarde de lire turcești (circa 47,5 milioane de euro) și s-a aflat la un pas de colaps.

77.000 de locuri
are Ataturk Olimpiyat Stadi, arena pe care Turcia își dispută în mod obișnuit meciurile de pe teren propriu, în Istanbul

Bursaspor, prima echipă de club antrenată de Gică Hagi

După aventura de pe banca naționalei României, încheiată cu ratarea calificării la CM 2002 (după „dubla” cu Slovenia), Gheorghe Hagi a luat o pauză de un an și jumătate, iar apoi a preluat-o pe Bursaspor.

A avut nevoie de 7 meciuri pentru a obține prima victorie, un 2-1 cu Konyaspor. A mai învins pe Adanaspor cu 6-0, însă a înregistrat și 4 remize și a suferit 6 înfrângeri.

15 români au trecut pe la Bursaspor

Antrenori:

  • Ion Nunweiller: iulie 1990 - decembrie 1990 (5 victorii - 2 remize - 6 înfrângeri)
  • Gheorghe Hagi: iulie 2003 - noiembrie 2003 (2 victorii - 4 remize - 6 înfrângeri)

Jucători:

  • Gheorghe Nițu: august 1990 - iulie 1992 (53 meciuri)
  • Claudiu Vaiscovici: august 1990 - ianuarie 1991 (8 meciuri)
  • Mircea Rednic: decembrie 1990 - ianuarie 1991 (15 meciuri)
  • Ionuț Lupescu: august 2000 - noiembrie 2000 (9 meciuri, 2 goluri)
  • Bogdan Vintilă: iulie 2003 - iulie 2004 (14 meciuri)
  • Ionel Ganea: iulie 2003 - decembrie 2003 (15 meciuri, 5 goluri)
  • Cornel Frăsineanu: iulie 2003 - august 2007 (89 meciuri, 16 goluri)
  • Iulian Miu: iulie 2003 - iulie 2007 (59 meciuri, 2 goluri)
  • Daniel Pancu: iulie 2006 - ianuarie 2008 (39 meciuri, 5 goluri)
  • Giani Kiriță: iulie 2008 - decembrie 2011 (44 meciuri, 1 gol)
  • Bogdan Stancu: ianuarie 2017 - ianuarie 2019 (53 meciuri, 8 goluri)
  • Gheorghe Grozav: ianuarie 2018 - iulie 2018 (8 meciuri)
  • Iasmin Latovlevici: august 2018 - februarie 2020 (41 meciuri, 4 goluri).

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

  • Italia - Irlanda de Nord
  • Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

  • Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)
  • Polonia - Albania

Ruta C

  • Turcia - România
  • Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

  • Danemarca - Macedonia de Nord
  • Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

Citește și

Dan Udrea Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
Opinii
16:48
Dan Udrea Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
Citește mai mult
Dan Udrea Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
Mihai Stoica, analiză la rece Ce spune oficialul FCSB despre golul încasat de Târnovanu: „Nu a intuit efectul” + Ce ar însemna ratarea play-off-ului
Superliga
14:31
Mihai Stoica, analiză la rece Ce spune oficialul FCSB despre golul încasat de Târnovanu: „Nu a intuit efectul” + Ce ar însemna ratarea play-off-ului
Citește mai mult
Mihai Stoica, analiză la rece Ce spune oficialul FCSB despre golul încasat de Târnovanu: „Nu a intuit efectul” + Ce ar însemna ratarea play-off-ului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
turcia echipa nationala a romaniei bursaspor preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Gimnastica
24.11
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Citește mai mult
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Diverse
24.11
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Citește mai mult
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Gimnastica
24.11
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Citește mai mult
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:58
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
23:18
Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani: „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta”
Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani:  „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta”
23:35
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid”
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid”
00:11
„Rezultat nedrept!” Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nemulțumiți după egalul cu Botoșani: „Au marcat acel gol din nimic”
„Rezultat nedrept!” Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nemulțumiți după egalul cu Botoșani: „Au marcat acel gol din nimic”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Top stiri din sport
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală  » Borna uluitoare atinsă
Campionate
24.11
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală » Borna uluitoare atinsă
Citește mai mult
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală  » Borna uluitoare atinsă
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
Superliga
24.11
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
Citește mai mult
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Stranieri
24.11
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Citește mai mult
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională
Campionate
24.11
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională
Citește mai mult
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 15 rapid 7 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share