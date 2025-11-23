„Capcana” turcilor pentru români De ce Turcia nu vrea ca barajul cu „tricolorii” să se dispute la Istanbul » Am putea juca pe ciudatul „stadion-crocodil”

Meciul Turcia - România, care se va disputa în semifinalele barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, ar putea avea loc într-o altă locație decât cea anticipată inițial.

Partida se joacă pe 26 martie, cu începere de la ora 19:00.

Câștigătoarea duelului va da peste învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo.

Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro, Federația Turcă de Fotbal ia în calcul ca partida să nu se dispute la Istanbul, ci la Bursa, pe faimosul „stadion-crocodil”.

Turcia nu vrea ca meciul cu România să se joace la Istanbul

Decizia are două motive principale, iar primul este că mutarea ar îngreuna deplasarea suporterilor români.

Distanța dintre Istanbul și Bursa este de aproximativ 200 de kilometri pe șosea. Traseul presupune inclusiv traversarea Mării Marmara cu feribotul.

În al doilea rând, autoritățile turce vor să evite tensiunile dintre cele trei galerii rivale din Istanbul (Galatasaray, Fenerbahce și Beșiktaș), dificil de gestionat în contextul unui meci decisiv.

Arena luată în calcul, Stadionul centenar Atatürk din Bursa, este o arenă modernă cu o capacitate de 43.000 de locuri, cunoscută pentru forma sa distinctivă de crocodil.

Ultimul meci al Turciei disputat acolo, partida cu Bulgaria din 15 noiembrie (2-0), a stabilit un record de asistență pentru stadion: 42.756 de spectatori.

Celălalt meci disputat de Turcia pe acest stadion a fost cel cu Croația, din preliminariile pentru Euro 2024, pierdut cu 2-0.

Arena, deși are o capacitate ridicată, este în prezent casa unei echipe aflate în Liga 3 din Turcia, același club care câștiga campionatul în sezonul 2009–2010, Bursaspor.

În 2023, Bursaspor se confrunta cu datorii de aproximativ 1,5 miliarde de lire turcești (circa 47,5 milioane de euro) și s-a aflat la un pas de colaps.

77.000 de locuri are Ataturk Olimpiyat Stadi, arena pe care Turcia își dispută în mod obișnuit meciurile de pe teren propriu, în Istanbul

Bursaspor, prima echipă de club antrenată de Gică Hagi

După aventura de pe banca naționalei României, încheiată cu ratarea calificării la CM 2002 (după „dubla” cu Slovenia), Gheorghe Hagi a luat o pauză de un an și jumătate, iar apoi a preluat-o pe Bursaspor.

A avut nevoie de 7 meciuri pentru a obține prima victorie, un 2-1 cu Konyaspor. A mai învins pe Adanaspor cu 6-0, însă a înregistrat și 4 remize și a suferit 6 înfrângeri.

15 români au trecut pe la Bursaspor

Antrenori:

Ion Nunweiller: iulie 1990 - decembrie 1990 (5 victorii - 2 remize - 6 înfrângeri)

iulie 1990 - decembrie 1990 (5 victorii - 2 remize - 6 înfrângeri) Gheorghe Hagi: iulie 2003 - noiembrie 2003 (2 victorii - 4 remize - 6 înfrângeri)

Jucători:

Gheorghe Nițu: august 1990 - iulie 1992 (53 meciuri)

august 1990 - iulie 1992 (53 meciuri) Claudiu Vaiscovici: august 1990 - ianuarie 1991 (8 meciuri)

august 1990 - ianuarie 1991 (8 meciuri) Mircea Rednic: decembrie 1990 - ianuarie 1991 (15 meciuri)

decembrie 1990 - ianuarie 1991 (15 meciuri) Ionuț Lupescu: august 2000 - noiembrie 2000 (9 meciuri, 2 goluri)

august 2000 - noiembrie 2000 (9 meciuri, 2 goluri) Bogdan Vintilă: iulie 2003 - iulie 2004 (14 meciuri)

iulie 2003 - iulie 2004 (14 meciuri) Ionel Ganea: iulie 2003 - decembrie 2003 (15 meciuri, 5 goluri)

iulie 2003 - decembrie 2003 (15 meciuri, 5 goluri) Cornel Frăsineanu: iulie 2003 - august 2007 (89 meciuri, 16 goluri)

iulie 2003 - august 2007 (89 meciuri, 16 goluri) Iulian Miu: iulie 2003 - iulie 2007 (59 meciuri, 2 goluri)

iulie 2003 - iulie 2007 (59 meciuri, 2 goluri) Daniel Pancu: iulie 2006 - ianuarie 2008 (39 meciuri, 5 goluri)

iulie 2006 - ianuarie 2008 (39 meciuri, 5 goluri) Giani Kiriță: iulie 2008 - decembrie 2011 (44 meciuri, 1 gol)

iulie 2008 - decembrie 2011 (44 meciuri, 1 gol) Bogdan Stancu: ianuarie 2017 - ianuarie 2019 (53 meciuri, 8 goluri)

ianuarie 2017 - ianuarie 2019 (53 meciuri, 8 goluri) Gheorghe Grozav: ianuarie 2018 - iulie 2018 (8 meciuri)

ianuarie 2018 - iulie 2018 (8 meciuri) Iasmin Latovlevici: august 2018 - februarie 2020 (41 meciuri, 4 goluri).

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - România

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

