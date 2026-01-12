Angelo Alistar, președintele celor de la Ceahlăul, a anunțat că echipa s-ar putea desființa până la reluarea campionatului.

Nemțenii au fost nevoiți să vândă mai mulți jucători importanți pentru a reduce datoriile și a plăti angajații.

Oficialul clubului cere ajutor financiar pentru a nu dispărea echipa.

Ceahlăul Piatra Neamț s-a confruntat cu probleme financiare serioase pe parcursul acestui sezon, iar anunțul de care se temeau fanii a apărut.

Ceahlăul Piatra Neamț este la un pas de desființare: „Probabil va însemna finalul”

Situația celor de la Ceahlăul s-a agravat în ultima lună, iar președintele clubului a anunțat că echipa ar putea falimenta din cauza datoriilor.

„Anul 2026 ne găsește, din păcate, în cea mai dificilă situație de la înființarea acestui club.

Personal, când am acceptat în vară funcția de președinte la CSM Ceahlăul, am făcut-o cu mare încredere și cu speranța că vom găsi soluții pentru a putea redresa clubul.

Situația era una foarte grea și atunci, însă am fost convins ca vom reuși sa găsim un sprijin consistent atât din partea autorităților locale cât si a mediului privat.

La momentul actual, așa cum am mai spus, data de 26 ianuarie 2026 probabil va însemna finalul acestui club de fotbal.

Suntem deschiși la orice fel de discuție, de colaborare pentru ca activitatea CSM Ceahlăul să continue și să nu ajungem la desființare”, a transmis Angelo Alistar, președintele celor de la Ceahlăul, pe pagina oficială de Facebook a clubului.

Oficialul nemțenilor a făcut apel la jucătorii care se află în angrenajul echipei pentru a pune umărul la salvarea clubului:

„Într-adevăr, din punct de vedere economic, situația este una dificilă în toată țara, dar nu pot crede că un județ cu tradiție in sport precum Neamțul poate să rămână fără reprezentare în primele trei divizii fotbalistice ale țării.

Pe această cale, vreau să fac un apel către jucătorii rămași la echipă, să aibă răbdare și să înțeleagă faptul că atâta timp cat mai există o șansă sa continuăm, trebuie respectat programul impus de stafful tehnic . Eu cred în continuitate și cred că în ultimul moment se va face lumină și pentru noi”.

Situația financiară delicată a clubului a obligat echipa să vândă o parte din jucătorii de bază ai lotului, printre care și golgheterul echipei Carl Davordzie (10 goluri) la Sepsi Sf. Gheorghe, în schimbul a 50.000 de euro.

„În legătură cu jucătorii cu care am încheiat colaborarea, aș dori să le mulțumim pe această cale, majoritatea dintre ei fiind cei cu salarii pe care clubul nu și le mai putea permite în situația actuală.

Oferta primită de la Sepsi Sfântu Gheorghe pentru Carl Davordzie am fost nevoiți să o acceptăm, jucătorul fiind in ultimele luni de contract.

Această decizie a fost luată pentru a mai achita o parte din datoriile curente cât si o parte din salariile angajaților.

Transmit acest mesaj cu maximă responsabilitate ,sper din tot sufletul să se găsească o variantă ca CSM Ceahlăul să își continue existența”, a conchis președintele nemțenilor.

Ceahlăul se dezintegrează! 4 jucătorii de bază au plecat

Pe lângă Carl Davordzie, încă trei jucători importanți pentru echipa lui Cristi Pustai au plecat, pentru a reduce masa salarială a clubului.

Lista plecărilor de la Ceahlăul în această iarnă:

Raffaele Stroe (20 de ani), fundaș stânga - liber de contract la Chindia Târgoviște

(20 de ani), fundaș stânga - liber de contract la Chindia Târgoviște Robert Filip (23 de ani), mijlocaș central - liber de contract la ASA Târgu Mureș

(23 de ani), mijlocaș central - liber de contract la ASA Târgu Mureș Ionuț Ailenei (24 de ani), portar - revenire din împrumut la Poli Iași

Situația financiară a clubului ar putea determina mai mulți jucători să părăsească echipa.

Ceahlăul, în lupta pentru salvarea de la retrogradare

Nici situația din campionat nu este una îmbucurătoare. După 17 etape, Ceahlăul se află pe locul 17, cu 16 puncte obținute.

Astfel, dacă nemțenii vor continua activitatea, se vor lupta pentru salvarea de la retrogradarea în Liga 3.

Programul Ceahlăului până la finalul sezonului regulat:

21 februarie, stadionul „Jean Pădureanu”, Gloria Bistrița - Ceahlăul Piatra Neamț

28 februarie, stadionul Ceahlăul, Ceahlăul Piatra Neamț - FC Voluntari

- FC Voluntari 7 martie, stadionul „1 Mai”, CSM Slatina - Ceahlăul Piatra Neamț

14 martie, stadionul Ceahlăul, Ceahlăul Piatra Neamț - CS Afumați

