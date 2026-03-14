RAPID - DINAMO 3-2. Marius Avram (46 de ani), fost arbitru FIFA, consideră că golul marcat de Claudiu Petrila (25 de ani) nu trebuia validat.

În minutul 67, la scorul de 2-1 pentru Dinamo, Rapid a restabilit egalitatea printr-un șut superb al lui Claudiu Petrila din afara careului.

„Câinii” au contestat faza și au reclamat un fault în atac făcut de Borza asupra lui Musi în faza premergătoare golului.

Istvan Kovacs a dus fluierul la gură pentru a fluiera fault, dar a lăsat jocul să meargă. Nici Cătălin Popa sau Stelian Slabu nu au intervenit camera VAR.

Marius Avram, verdict la faza care a întors soarta derby-ului Rapid - Dinamo: „Oriunde pe teren această fază e fault!”

Marius Avram, fost arbitru FIFA, a analizat faza și susține că Borza l-a faultat pe Musi, iar Istvan Kovacs nu ar fi trebuit să valideze reușita.

„Trebuie să spunem că este vorba despre un fault al jucătorului de la Rapid. Cu ambele braţe îşi împinge adversarul care are şi mingea în faţă. Impactul direct asupra fazei e evident.

Istvan Kovacs era foarte aproape. Posibil să fi existat un dialog cu cei din camera VAR, dar cred că este o fază evidentă la care cei din camera VAR ar fi trebuit să îl cheme să o revadă.

Oriunde pe teren această fază este judecată cu fault. Sunt mai multe elemente. Îl împinge cu ambele braţe, îl dezechilibrează şi îl trânteşte la pământ şi are un impact direct asupra fazei”, a declarat Marius Avram, la Digi Sport.

VIDEO. Golul marcat de Claudiu Petrila în Rapid - Dinamo 3-2

