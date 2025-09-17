Plan de redresare  Clubul de tradiție are datorii imense și va intra în insolvență: președintele vrea să convingă finanțatorul să dea bani în continuare
Anton Măzărianu
Liga 2

Plan de redresare Clubul de tradiție are datorii imense și va intra în insolvență: președintele vrea să convingă finanțatorul să dea bani în continuare

alt-text George Neagu
Publicat: 17.09.2025, ora 21:46
  • Angelo Alistar (50 de ani), președintele Ceahlăului Piatra Neamț, speră să îl convingă pe Anton Măzărianu, finanțatorul echipei, să continue să o susțină financiar.
  • De asemenea, Alistar a vorbit și despre perioada următoare de la echipă, după cererea de intrare în insolvență.

Formația de sub Pietricica a revenit în liga secundă în vara anului 2023, după ce timp de 7 ani a jucat în ligile inferioare. De atunci, caută promovarea pe prima scenă.

Angelo Alistar, despre următoarea perioadă de la Ceahlăul: „Aşteptăm să ni se aprobe această insolvenţă”

Președintele Ceahlăului Piatra Neamț a detaliat ce se va întâmpla la echipă, dacă se va aproba cererea de intrare în insolvență.

Deocamdată aşteptăm să ni se aprobe această insolvenţă, după care instanţa va desemna un administrator judiciar, împreună cu care vom eşalona datoriile, poate vom putea amâna unele plăţi.

Se va face un plan de redresare, cu care vom veni din nou în faţa judecătorului şi, dacă va fi acceptat, ne vom ţine de el. Ce e cel mai important este că noi vom putea achita salariile jucătorilor şi staff-ului, vom fi obligaţi să facem asta.

Ei sunt protejaţi şi acesta este un lucru bun. Asta ne-am dorit, pentru că trebuie linişte la echipă”, a declarat Angelo Alistar, potrivit monitorulneamt.ro.

Mai mult, președintele echipei a declarat că așteaptă să aibă o întâlnire cu Anton Măzărianu, finanțatorul clubului, pentru a-l convinge să mai investească până la finalul anului.

Ceahlăul Piatra Neamț a cerut intrarea în insolvență

Formația nemțeană a depus marți o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, după ce anterior încercase să intre în concordat preventiv.

Diferența dintre concordat preventiv și insolvență este că în concordat preventiv datoriile trebuie să fie achitate in integralitate, în timp ce în insolvență o parte dintre acestea se pot dizolva.

Conform sursei citate, Ceahlăul a acumulat datorii de 12.953.811 de lei (2,56 milioane de euro) în 2024.

În ultimii 5 ani, datoriile clubului au crescut în mod alarmant, situația fiind una îngrijorătoare pentru clubul cu 18 prezențe pe prima scenă a fotbalului românesc.

Datoriile acumulate de Ceahlăul în ultimii 5 ani:

  • 2020 – 923.643 lei
  • 2021 – 2.228.282 lei
  • 2022 – 3.713.478 lei
  • 2023 – 6.736.886 lei
  • 2024 – 12.953.811 lei

Finanțatorul principal și-a anunțat retragerea de la echipă

Anton Măzărianu, principalul finanțator al echipei din Piatra Neamț, a anunțat în urmă cu aproape două săptămâni că va achita salariile aferente lunii august, după care se va retrage de la echipă.

Omul de afaceri s-a arătat iritat de faptul că Primăria a refuzat să sprijine financiar clubul, motiv pentru care a decis să nu mai susțină echipa. Asta deși le-a asigurat celor de la Ceahlăul strictul necesar pentru a putea începe sezonul din Liga 2.

„Nu s-a schimbat nimic față de acum două luni, atunci când am zis pentru prima oară că mă retrag de la Ceahlăul și voi mai ajuta echipa doar până în septembrie. Iar acum gata. A venit septembrie.

Voi achita și salariile pe august, iar eu unul voi spune stop. Atât am putut ajuta acest club. Nu am luat prin surprindere pe nimeni cu decizia mea, deoarece am anunțat pe toată lumea încă de acum două luni că voi mai ajuta cu bani doar până în septembrie.

Lucrul ăsta i l-am comunicat și domnului Pușcaș și probabil din acest motiv și dânsul nu a mai rămas”, a declarat Anton Măzărianu.

