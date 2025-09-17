Vladislav Blănuță (23 de ani) și-a dat autogol în partida de Cupă jucată de Dinamo Kiev miercuri.

Atacantul român a fost titular în meciul contra celor de la Oleksandriya, scor 1-2.

Blănuță se confruntă cu multiple probleme după transferul său în Ucraina, după ce a intrat în dizgrația fanilor, din cauza postărilor sale pro-ruse de pe rețelele de socializare.

Blănuță, autogol în Oleksandriya - Dinamo Kiev 1-2

Formația din capitala Ucrainei a jucat miercuri în șaisprezecimile Cupei Ucrainei, în deplasare la Oleksandriya.

Cu Blănuță titular, Dinamo Kiev a deschis scorul în minutul 22, prin Pikhalyonok.

În partea secundă, gazdele au beneficiat de un corner în minutul 58, iar mingea trimisă de Cara a fost ușor deviată de la prima bară de atacantul român, mingea ajungând în propria poartă.

Portarul Morgun a fost păcălit de acțiunea lui Blănuță și nu a reușit să mai intervină.

Blănuță a reușit să se „revanșeze” ulterior, chiar la golul doi, care a adus calificarea pentru Dinamo Kiev, prin devierea ușoară a mingii pe care Shola a trimis-o în vinclu, în minutul 86.

La începutul partidei, Blănuță a fost surprins, alături de ceilalți colegi ai săi, purtând steagul Ucrainei pe umeri în timpul intonării imnului, așa cum se întâmplă la fiecare meci:

În ultimele zile, ultrașii lui Dinamo Kiev, dar și fani obișnuiți, i-au adresat mai multe amenințări fotbalistului român, despre care mai mulți oameni din preajma clubului consideră că nu va rezista.

