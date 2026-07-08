Mit spulberat CM 2026 a lămurit cea mai mare dilemă la loviturile de departajare. Ce trebuie să faci ca să câștigi
Campionatul Mondial

Mit spulberat CM 2026 a lămurit cea mai mare dilemă la loviturile de departajare. Ce trebuie să faci ca să câștigi

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 08.07.2026, ora 20:22
alt-text Actualizat: 08.07.2026, ora 23:15
  • Duelul dintre Elveția și Columbia, scor 0-0 și 4-3 la penalty-uri, a lămurit definitiv cea mai mare dilemă a loviturilor de pedeapsă la Campionatele Mondiale.
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Partida de marți seară a fost a patra de la acest turneu care a fost decisă la penalty-uri. Toate au avut un element comun: câștigătoarea a executat a doua!

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CM 2026 a lămurit cea mai mare dilemă la loviturile de departajare. Ce trebuie să faci ca să câștigi

După cele 120 de minute jucate, arbitrul Ivan Barton i-a chemat pe căpitani pentru a stabili unde se vor bate penalty-urile și cine vor trage primii. Xhaka a câștigat la prima aruncare a monedei și a ales poarta.

Davinson Sanchez a câștigat-o pe a doua, însă a ezitat. Columbianul l-a strigat pe portarul Camilo Vargas, care a vrut ca echipa sa să tragă prima.

De ce? Marca scrie că în fotbal a existat vreme de câteva decenii teoria că echipa care deschide loviturile de departajare are un avantaj psihologic. Dacă marchează, atunci pune permanent presiune pe adversară, care tot timpul trebuie să vină din spate.

Realitatea e însă cu totul alta, iar CM 2026 confirmă că avantajul îl au de fapt echipele care apără primele. Toate cele patru meciuri decise la penalty-uri la turneul american au fost câștigate de echipele care au executat după adversare.

Salah, singurul care a ales varianta cu șanse mai mari!

  • Elveția - Columbia 0-0, 4-3 pen. (optimi): sud-americanii au ales să tragă primii. Au ratat două lovituri;
  • Australia - Egipt 1-1, 2-4 pen. (șaisprezecimi): Salah a câștigat tragerea și a ales ca adversarii să execute primii. Au ratat de două ori;
  • Olanda - Maroc 1-1, 2-3 pen. (șaisprezecimi): Van Dijk a ales ca olandezii să bată primii. Au ratat de 3 ori;
  • Germania - Paraguay 1-1, 3-4 pen. (șaisprezecimi): Kimmich a dorit ca echipa sa să execute prima. Au ratat de 3 ori.

Din ultimele 15 meciuri de la Mondiale care au avut nevoie de lovituri de departajare, numai două au fost câștigate de echipa care a tras prima! Un procentaj de 86,7% în favoarea echipelor care aleg întâi să apere.

Marca scrie că lucrurile s-au schimbat radical în ultimii ani, pentru că la precedentele 35 de meciuri decise la penalty-uri echilibrul a fost aproape perfect: 17 victorii pentru echipele care au tras primele, 18 pentru cele care au apărat primele.

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