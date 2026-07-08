U Craiova, moment tensionat FOTO. Doi jucători ai oltenilor au refuzat să dea mâna cu adversarii de la Vitebsk » Legătura cu războaiele Rusiei +10 foto
Romanchuk și Mekvabishvili au refuzat salutul cu fotbaliștii de la Vitebsk. FOTO Captură video Prima Sport 1
Liga Campionilor

U Craiova, moment tensionat FOTO. Doi jucători ai oltenilor au refuzat să dea mâna cu adversarii de la Vitebsk » Legătura cu războaiele Rusiei

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 08.07.2026, ora 20:36
alt-text Actualizat: 08.07.2026, ora 20:37
  • Oleksandr Romanchuk (26 de ani), fotbalist ucrainean, și Anzor Mekvabishvili (25 de ani), internațional georgian, au refuzat să dea mâna cu jucătorii echipei bieloruse Vitebsk înainte de începutul meciului.
  • Partida din primul tur al preliminariilor Ligii Campionilor este transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Momentul vine în contextul războiului din Ucraina și al sprijinului oferit de regimul de la Minsk Rusiei.

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Romanchuk și Mekvabishvili au refuzat să dea mâna cu fotbaliștii de la Vitebsk

Când a venit momentul salutului de dinaintea partidei, Oleksandr Romanchuk și Anzor Mekvabishvili au refuzat să dea mâna cu adversarii bieloruși.

Romanchuk este ucrainean, iar gestul său vine în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Rana internaționalului georgian Anzor Mekvabishvili este mult mai veche. Georgia a trecut printr-un conflict militar devastator cu Rusia în august 2008, în urmă cu aproape 18 ani.

Mekvabishvili și Romanchuk au refuzat să dea mâna cu adversarii înainte de meciul cu Vitebsk din Liga Campionilor FOTO Captură video Prima Sport 1
Mekvabishvili și Romanchuk au refuzat să dea mâna cu adversarii înainte de meciul cu Vitebsk din Liga Campionilor FOTO Captură video Prima Sport 1

Galerie foto (10 imagini)

Mekvabishvili și Romanchuk au refuzat să dea mâna cu adversarii înainte de meciul cu Vitebsk din Liga Campionilor FOTO Captură video Prima Sport 1 Mekvabishvili și Romanchuk au refuzat să dea mâna cu adversarii înainte de meciul cu Vitebsk din Liga Campionilor FOTO Captură video Prima Sport 1 Mekvabishvili și Romanchuk au refuzat să dea mâna cu adversarii înainte de meciul cu Vitebsk din Liga Campionilor FOTO Captură video Prima Sport 1 Mekvabishvili și Romanchuk au refuzat să dea mâna cu adversarii înainte de meciul cu Vitebsk din Liga Campionilor FOTO Captură video Prima Sport 1 Mekvabishvili și Romanchuk au refuzat să dea mâna cu adversarii înainte de meciul cu Vitebsk din Liga Campionilor FOTO Captură video Prima Sport 1
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Uniunea Europeană afirmă că regimul condus de Aleksandr Lukașenko este, din 24 februarie 2022, complice la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Belarus a permis Rusiei să lanseze rachete de pe teritoriul său, a facilitat transportul de militari și echipamente rusești, a permis folosirea spațiului aerian și a oferit puncte de realimentare și stocare pentru armament, potrivit consilium.europa.eu.

În ultimii ani, sportivii ucraineni au refuzat în mai multe rânduri salutul cu adversari din Rusia și Belarus, ca formă de protest față de război.

În cazul Georgiei, după conflictul din 2008, Moscova a recunoscut independența regiunilor separatiste Abhazia și Osetia de Sud, o decizie considerată la nivel european drept o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a Georgiei, conform assembly.coe.it.

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