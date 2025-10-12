Rușine istorică în preliminariile CM 2026 Furioși după ce au fost bătuți de Feroe și locul 1 a fost compromis: „Nu putem tolera așa ceva! E prea mult!”

Cehia a suferit una dintre cele mai dureroase înfrângeri din istoria sa recentă.

Naționala antrenată de Ivan Hasek (62 de ani) a pierdut cu 2-1 pe terenul Insulelor Feroe, în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026.

Partida s-a jucat în condiții dificile, cu vânt puternic și ploaie continuă, conform idnes.cz.

Insulele Feroe - Cehia 2-1 . Rușine istorică în preliminariile CM 2026

Insulele Feroe au deschis scorul în minutul 67, prin Sorensen, însă Karabec a egalat în minutul 78. Bucuria cehilor a durat doar patru minute, Agnarsson a înscris golul de 2-1, aducând victoria istorică pentru gazde.

Presa din Cehia a reacționat vehement după această înfrângere care compromite primul loc în grupă:

„În istoria recentă a fotbalului ceh, nu s-a mai văzut o umilință mai mare. O înfrângere în fața micuțelor Insule Feroe, o țară cu doar 55.000 de locuitori? O rușine cu «R » mare! Nu putem tolera așa ceva, e prea mult !”

97 de locuri le despart în clasamentul FIFA: Cehia este pe locul 39, iar Insulele Feroe pe 136

La finalul partidei, selecționerul Ivan Hasek a rămas nemișcat pe margine, privind în gol.

Presa din Cehia notează că acesta ar putea fi ultimul său meci la conducerea naționalei.

„Atât jocul, cât și rezultatul au fost slabe. Meciurile aici sunt grele, iar dacă faci greșeli, e foarte greu să întorci situația.

Nu am arătat suficientă dorință și curaj. Ne-a lipsit agresivitatea și am intrat rar în spatele apărării”, a declarat tehnicianul, după meci, conform sursei citate.

Dacă naționala Croației va învinge Gibraltarul în meciul de azi, Cehia ar mai avea doar șanse teoretice la primul loc și ar mai putea evolua doar la baraj.

Clasamentul în Grupa L (preliminariile CM 2026):

Loc Echipa Meciuri Golaveraj Puncte 1. Croația 5 +16 13 2. Cehia 7 +4 13 3. Insulele Feroe 7 +4 12 4. Muntenegru 6 -9 6 5. Gibraltar 5 -15 0

