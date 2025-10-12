„M-am gândit să renunț la tot” Jucătorul care a vrut să abandoneze fotbalul cu un an înainte de a deveni campion european: „Psihologul m-a ajutat”
Alex Baena foto: IMAGO
„M-am gândit să renunț la tot” Jucătorul care a vrut să abandoneze fotbalul cu un an înainte de a deveni campion european: „Psihologul m-a ajutat”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 12.10.2025, ora 20:53
  • Alex Baena (24 de ani), jucătorul celor de la Atletico Madrid, a vorbit despre dificultățile din cariera de fotbalist, în special despre momentul în care a vrut să renunțe la fotbal.
  • Campion european cu Spania în 2024, Baena a vorbit despre importanța sănătății mintale și a psihologului în viața în unui sportiv.

Baena a fost transferat în această vară de Atletico Madrid, după mai multe sezoane petrecute în tricoul lui Villarreal, club la care a fost format.

Alex Baena: „După finala pierdută la U21 m-am gândit să renunț la tot”

Spaniolul a povestit momentul în care voia să abandoneze fotbalul, după finala Euro U21 din 2023, pierdută în fața Angliei U21, 0-1.

„E adevărat că, după ce am pierdut finala U21 și după prima mea convocare la echipa de seniori, a fost o perioadă grea pentru mine personal. M-am gândit inclusiv să renunț la fotbal, la tot.

Dar, împreună cu psihologul cu care lucrez de mult timp, cu familia mea, cu mama și cu frații mei, am reușit să ies puțin din toate acele gânduri, din acea perioadă grea. Toți am reușit să trecem peste asta împreună.

Oamenii văd doar partea pozitivă. Te întâlnesc pe stradă și cred că totul e bine, chiar dacă nu e. E și treaba cu banii banii, cred că trăiești foarte bine... dar nu știu lucrurile rele care se ascund în spatele tuturor.

Să fii disponibil 24/7, să ai grijă de tine, să călătorești fără să-ți vezi familia, să nu poți face ce fac prietenii tăi pentru că trebuie să ai grijă de dietă și de odihnă... Vezi doar partea bună, dar fotbalul e foarte greu. Doar cei apropiați știu asta”, a spus Baena într-un interviu, potrivit as.com.

Întrebat cât de important este psihologul în viața sa, Baena a răspuns:

„Am început când am ajuns la prima echipă a lui Villarreal. Jucam la grupele de juniori, iar când m-am trezit pe bancă, a fost o situație nouă pentru mine, pe care nu o înțelegeam cu adevărat.

Fiind tânăr, la 17 ani, spuneam că nu e rău să am un psiholog, iar acum vorbesc cu el chiar și atunci când sunt fericit. Doar faptul că îl văd și vorbesc cu el mă face să mă simt mai bine. Am început din acel moment, iar el a devenit un element fundamental care m-a ajutat să mă perfecționez mult, atât în ​​fotbal, cât și în viață”.

42 de milioane de euro
a plătit Atletico pentru transferul lui Alex Baena

Alex Baena: „Unul din o mie de copii își poate câștiga existența din fotbal”

Jucătorul lui Atletico a vorbit și despre despărțirea de familie la o vârstă fragedă, dar și despre cât de dificil este să te impui în fotbal la un nivel înalt.

„Am plecat când aveam 11 ani, departe de familia mea, și cred că lor le-a fost chiar mai rău decât mie. Am avut multe momente în care am vrut să las totul, în care am vrut să fiu acasă cu prietenii și familia.

Mama a fost întotdeauna persoana care m-a împins să-mi urmez visele și să lupt. Dacă mă gândesc la toți coechipierii cu care am împărțit vestiarul de când am început și până acum, foarte puțini dintre noi au reușit, doi sau trei coechipieri.

E greu, dar trebuie să-ți urmezi visele, să lupți pentru ele și, dacă nu merge, atunci trebuie să faci altceva. Trebuie să ții cont că e foarte greu să reușești.

Unul din o mie de copii își poate câștiga existența din fotbal la nivel profesionist. Trebuie să studiezi, ceea ce este foarte important, sau să ai ceva secundar și să nu te concentrezi doar pe fotbal”, a mai explicat Baena.

