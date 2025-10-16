Cehia sub tensiune De ce ar putea avea România o șansă în plus în barajul de Mondial. Riscul e mare la Praga
Căpitanul ceh Soucek (dreapta), depășit și în acest duel aerian Foto: Imago
Campionatul Mondial

Cehia sub tensiune De ce ar putea avea România o șansă în plus în barajul de Mondial. Riscul e mare la Praga

Publicat: 16.10.2025, ora 16:02
Actualizat: 16.10.2025, ora 16:02
  • România ar putea înfrunta Cehia în semifinala play-off-ului pentru CM 2026.
  • O națională în cădere, care tocmai a pierdut în Feroe (1-2) și a rămas fără selecționer, concediat.
  • Cine ar putea antrena echipa în noiembrie și care e planul lui Pavel Nedved.

Pe 21 noiembrie, „tricolorii” vor afla cu cine vor juca în barajul pentru Campionatul Mondial.

Opusul lui Lucescu Ce au spus selecționerii Spaniei și Italiei e total diferit față de ce susține antrenorul „tricolorilor”
Și pe 26 martie 2026, în semifinală. Și ce adversari am putea avea în cel mai important meci al primăverii, finala play-off-ului, pe 31 martie.

Căderea Cehiei: învinsă de Feroe, locul 136 FIFA

Una dintre posibilități pentru semifinală este Cehia, aflată acum în urna a doua, în timp ce noi suntem în cea de-a treia. Nu ar fi exclus să avansăm noi în urna a doua și să trimitem Cehia în a treia.

Împotriva ei, ar fi o șansă în plus, pentru că trece printr-o perioadă dificilă, neașteptată.

19 ani au trecut
de la ultima participare a Cehiei la Mondial: CM 2006

După un Euro slab, locul 4 într-o grupă cu Portugalia, Turcia și Albania (un punct), a câștigat seria în Liga Națiunilor B (contra Ucrainei, Georgiei și Albaniei), promovând în elită, dar se chinuie în campania pentru Mondial.

Ultimul rezultat a fost considerat un dezastru la Praga, înfrângere în Feroe, 1-2. Și Feroe e la doar un punct în spate.

39 este locul
Cehiei în clasamentul FIFA. Feroe e pe 136

Cehia a demis selecționerul

Chiar și așa, Cehia nu poate pierde poziția a doua, după Croația, urmând să joace doar cu Gibraltar, acasă. Încă o victorie e aproape sigură.

Dar federația nu a acceptat eșecul de la Torshavn. L-a concediat imediat pe selecționerul Ivan Hasek, 62 de ani, din ianuarie 2024 pe banca reprezentativei.

Fostul selecționer Hasek a avut 21 de meciuri cu Cehia (11 victorii, 5 egaluri, 5 eșecuri) Foto: Imago Fostul selecționer Hasek a avut 21 de meciuri cu Cehia (11 victorii, 5 egaluri, 5 eșecuri) Foto: Imago
Fostul selecționer Hasek a avut 21 de meciuri cu Cehia (11 victorii, 5 egaluri, 5 eșecuri) Foto: Imago

Problema e acum cine va fi noul antrenor, când va fi numit și cum va putea el schimba atât de repede situația echipei.

Subiectul demiterii selecționerului Hasek s-a votat în Comitetul Executiv și decizia a fost aprobată sută la sută David Trunda, președintele federației cehe

Nedved alege un antrenor interimar pentru Cehia

Pavel Nedved, 53 de ani, fost mare fotbalist, Balonul de Aur în 2003, înaintea lui Henry, Maldini, Shevchenko și Zidane, e managerul general al forului de la Praga. Și el trebuie să găsească viitorul selecționer.

Nedved (stânga), alături de președintele federației Foto: Imago Nedved (stânga), alături de președintele federației Foto: Imago
Nedved (stânga), alături de președintele federației Foto: Imago

Pentru partidele din noiembrie, vrea să aleagă un antrenor interimar. Are două nume pe listă: Miroslav Koubek (74 de ani), care tocmai s-a despărțit de Viktoria Plzen, și Michal Bilek (60), actualul tehnician al Cehiei U21.

Nu suntem siguri că vom fi în urna a doua la tragerea barajului. De aceea, nu sunt liniștit asupra play-off-ului. Trebuie să facem mult mai mult Pavel Nedved, managerul general al forului ceh

Cehia va avea selecționer străin? Debutul ar fi direct în baraj

Nedved își dorește ca selecționerul definitiv să fie străin, potrivit presei locale, însă apare altă problemă: dacă îl numește în decembrie, acesta nu va avea ocazia să testeze deloc echipa. Primul său meci va fi direct semifinala barajului.

De aceea, nu ar fi exclus ca Nedved să-l păstreze pe interimar și pentru play-off-ul de Mondial.

cehia Echipa Nationala romania baraj preliminarii cm 2026
