Incendiu la stadion   FOTO. Trei autospeciale au fost nevoite  să intervină la arena din România + reacție dură după incident: „Blestemele jucătorilor"
Stadion Cernavodă/ Foto: captura ecran ziuaconstanța.ro
Liga 3

Incendiu la stadion FOTO. Trei autospeciale au fost nevoite să intervină la arena din România + reacție dură după incident: „Blestemele jucătorilor"

Alexandru Smeu
Publicat: 13.11.2025, ora 20:52
Actualizat: 13.11.2025, ora 20:52
  • Trei autospeciale de pompierii au fost nevoite să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vestiarele stadionului din Cernavodă, județul Constanța.
  • Pe arena respectivă evoluează formația de Liga 3 Axiopolis Cernavodă.

Principala cauză a incendiului ar fi fost un un scurtcircuit  la cablurile electrice. Sauna și dușurile de la vestiare au ars pe o suprafață de 25 mp, potrivit ziuaconstanța.ro.

Incendiu la stadionul din Cernavodă

Sursa citată menționează faptul că acțiunea de stingere a incendiului este încă în desfășurare, dar, din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Incendiu stadion Cernavodă (3).jpeg
Incendiu stadion Cernavodă (3).jpeg

Stadionul „Ideal”, casa celor de la Axiopolis Cernavodă

Pe stadionul „Ideal”, din Cernavodă își dispută meciurile de pe teren propriu formația din Liga 3, Axiopolis Cernavodă.

Arena a fost modernizată între 2020 - 2022 și are o capacitate de doar 721 de locuri.

După opt etape, Axiopolis Cernavodă, echipă condusă de celebrul antrenor Petre Grigoraș (60 de ani), ocupă locul 8 din 12, cu 15 puncte, în Seria 3, din Liga 3.

Reacție dură după incendiu: „Blestemele jucătorilor”

Iulian Carabela (29 de ani), fost căpitan al celor de la Axiopolis Cernavodă, a avut o reacție dură cu privire la incidentul produs.

„Astea sunt blestemele jucătorilor minţiţi!!!", a fost reacția lui Carabela, potrivit orangesport.ro

Născut în Cernavodă, fundașul stânga a evoluat timp de trei ani pentru Axiopolis. A părăsit echipa în martie, anul acesta, iar în prezent se află sub contract cu Agricola Borcea.

  • Farul, ACS Poli Timişoara, Juventus Bucureşti sau Aerostar Bacău sunt echipele la care a mai evoluat Carabela.

Carabela a vorbit în luna februarie 2025 despre problemele financiare de la club: salariile fuseseră tăiate, nu se mai ofereau masă și cazare jucătorilor care nu sunt din oraș sau din zonă și s-ar fi trecut chiar la amenințări pentru cei care nu acceptau noile condiții.

Cred că a venit momentul ca lumea sa afle ce se întâmplă cu adevărat la echipa "Șoimii" susținută de primăria din...

Posted by Iulian Carabela on Thursday 27 February 2025

liga 3 constanta incendiu axiopolis cernavoda Iulian Carabela
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share