- Trei autospeciale de pompierii au fost nevoite să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vestiarele stadionului din Cernavodă, județul Constanța.
- Pe arena respectivă evoluează formația de Liga 3 Axiopolis Cernavodă.
Principala cauză a incendiului ar fi fost un un scurtcircuit la cablurile electrice. Sauna și dușurile de la vestiare au ars pe o suprafață de 25 mp, potrivit ziuaconstanța.ro.
Incendiu la stadionul din Cernavodă
Sursa citată menționează faptul că acțiunea de stingere a incendiului este încă în desfășurare, dar, din fericire, nu s-au înregistrat victime.
Stadionul „Ideal”, casa celor de la Axiopolis Cernavodă
Pe stadionul „Ideal”, din Cernavodă își dispută meciurile de pe teren propriu formația din Liga 3, Axiopolis Cernavodă.
Arena a fost modernizată între 2020 - 2022 și are o capacitate de doar 721 de locuri.
După opt etape, Axiopolis Cernavodă, echipă condusă de celebrul antrenor Petre Grigoraș (60 de ani), ocupă locul 8 din 12, cu 15 puncte, în Seria 3, din Liga 3.
Reacție dură după incendiu: „Blestemele jucătorilor”
Iulian Carabela (29 de ani), fost căpitan al celor de la Axiopolis Cernavodă, a avut o reacție dură cu privire la incidentul produs.
„Astea sunt blestemele jucătorilor minţiţi!!!", a fost reacția lui Carabela, potrivit orangesport.ro
Născut în Cernavodă, fundașul stânga a evoluat timp de trei ani pentru Axiopolis. A părăsit echipa în martie, anul acesta, iar în prezent se află sub contract cu Agricola Borcea.
- Farul, ACS Poli Timişoara, Juventus Bucureşti sau Aerostar Bacău sunt echipele la care a mai evoluat Carabela.
Carabela a vorbit în luna februarie 2025 despre problemele financiare de la club: salariile fuseseră tăiate, nu se mai ofereau masă și cazare jucătorilor care nu sunt din oraș sau din zonă și s-ar fi trecut chiar la amenințări pentru cei care nu acceptau noile condiții.