Cupa României FRF a anunțat programul etapei #2 » Când se joacă cele mai interesante dueluri
Cupa României/ Foto: FRF
Cupa Romaniei

Cupa României FRF a anunțat programul etapei #2 » Când se joacă cele mai interesante dueluri

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.11.2025, ora 19:44
  • Federația Română de Fotbal a anunțat programul etapei #2 din Cupa României.
  • Toate meciurile vor putea fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai interesante pe Digi Sport și Prima Sport.

Etapa #2 din Cupa României se va disputa în perioada 2-4 decembrie și va fi deschisă de duelul Csikszereda – SC Oțelul Galați, din grupa C.

„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Citește și
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Citește mai mult
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo

Programul complet al etapei #2 din Cupa României

Marți, 2 Decembrie

  • Csikszereda – SC Oțelul Galați (Grupa C), ora 17:00
  • FC Argeş – FC Rapid 1923 (Grupa A), ora: 19:30

Miercuri, 3 decembrie

  • CSC Dumbrăviţa – CSM Slatina (Grupa A), ora 14:00
  • Sănătatea Servicii Publice Cluj – CS Gloria Bistrița (Grupa B), ora 14:00.
  • CS Sporting Liești – Metalul Buzău (Grupa C), ora 14:00
  • FC Botoşani – FC Hermannstadt (Grupa D), ora 14:00
  • CS Dinamo Bucureşti – Concordia Chiajna, (Grupa D), ora 14:00
  • Farul Constanţa – Dinamo (Grupa D), ora 18:30
  • UTA Arad – FCSB (Grupa B), ora 21:00

Joi, 4 decembrie

  • Sepsi OSK – Universitatea Cluj (Grupa C), ora 16:15
  • Metaloglobus – CFR 1907 Cluj (Grupa A), ora 18:30
  • Petrolul – Universitatea Craiova (Grupa B), ora 21:00

Clasamentul grupelor după prima etapă

Grupa A

  1. CFR 1907 Cluj – 3p (4-0)
  2. FC Rapid 1923 – 3p (4-0)
  3. FC Argeș – 3p (3-2)
  4. Metaloglobus – 0p (2-3)
  5. CSM Slatina – 0p (0-4)
  6. CSC Dumbrăvița – 0p (0-4)

Grupa B

  1. Universitatea Craiova – 3p (4-1)
  2. FCSB – 3p (3-1)
  3. UTA Arad – 1p (1-1)
  4. Petrolul – 1p (1-1)
  5. Gloria Bistrița – 0p (1-3)
  6. Sănătatea SP Cluj – 0p (1-4)

Grupa C

  1. Universitatea Cluj – 3p (2-1)
  2. Oțelul Galați – 1p (3-3)
  3. Sporting Liești – 1p (3-3)
  4. Sepsi OSK – 1p (0-0)
  5. Csikszereda – 1p (0-0)
  6. Metalul Buzău – 0p (1-2)

Grupa D

  1. Dinamo – 3p (3-1)
  2. FC Hermannstadt – 3p (1-0)
  3. FC Botoșani – 1p (1-1)
  4. Farul Constanța – 1p (1-1)
  5. Concordia Chiajna – 0p (0-1)
  6. CS Dinamo București – 0p (1-3)

Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală, fază care se va juca într-o singură manșă.

Programul fazelor finale din Cupa României:

  • Sferturi de finală: 4 martie 2026
  • Semifinale: 22 aprilie 2026
  • Finala: 13 mai 2026

Citește și

Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
Superliga
19:11
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
Citește mai mult
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
Rotaru, întors din drum de Rădoi Ce i-a spus patronul  U Craiova lui Mirel, înainte ca acesta să-și anunțe demisia: „A început să râdă”
Superliga
18:16
Rotaru, întors din drum de Rădoi Ce i-a spus patronul U Craiova lui Mirel, înainte ca acesta să-și anunțe demisia: „A început să râdă”
Citește mai mult
Rotaru, întors din drum de Rădoi Ce i-a spus patronul  U Craiova lui Mirel, înainte ca acesta să-și anunțe demisia: „A început să râdă”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
Cupa Romaniei dinamo program rapid fcsb etapa 2
Știrile zilei din sport
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Special
11:03
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Citește mai mult
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
Gimnastica
10:45
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
Citește mai mult
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
Campionate
10:19
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
Citește mai mult
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
„E un plus pentru noi”  Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB:  „De ce nu?”
Superliga
13.11
„E un plus pentru noi” Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB: „De ce nu?”
Citește mai mult
„E un plus pentru noi”  Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB:  „De ce nu?”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:12
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă”
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București,  Nețoiu intră în treabă , când el, de fapt, doar se află în treabă”
14:55
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
14:00
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko. Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
14:36
„Am ajuns să întreb AI-ul” Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!”
„Am ajuns să întreb AI-ul”  Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Top stiri din sport
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
Superliga
13.11
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
Citește mai mult
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Nationala
13.11
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Citește mai mult
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Nationala
13.11
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Citește mai mult
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români
Nationala
13.11
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români
Citește mai mult
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 16 rapid 11 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
14.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share