Cupa României FRF a anunțat programul etapei #2 » Când se joacă cele mai interesante dueluri

- Federația Română de Fotbal a anunțat programul etapei #2 din Cupa României.
- Toate meciurile vor putea fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai interesante pe Digi Sport și Prima Sport.
Etapa #2 din Cupa României se va disputa în perioada 2-4 decembrie și va fi deschisă de duelul Csikszereda – SC Oțelul Galați, din grupa C.
Programul complet al etapei #2 din Cupa României
Marți, 2 Decembrie
- Csikszereda – SC Oțelul Galați (Grupa C), ora 17:00
- FC Argeş – FC Rapid 1923 (Grupa A), ora: 19:30
Miercuri, 3 decembrie
- CSC Dumbrăviţa – CSM Slatina (Grupa A), ora 14:00
- Sănătatea Servicii Publice Cluj – CS Gloria Bistrița (Grupa B), ora 14:00.
- CS Sporting Liești – Metalul Buzău (Grupa C), ora 14:00
- FC Botoşani – FC Hermannstadt (Grupa D), ora 14:00
- CS Dinamo Bucureşti – Concordia Chiajna, (Grupa D), ora 14:00
- Farul Constanţa – Dinamo (Grupa D), ora 18:30
- UTA Arad – FCSB (Grupa B), ora 21:00
Joi, 4 decembrie
- Sepsi OSK – Universitatea Cluj (Grupa C), ora 16:15
- Metaloglobus – CFR 1907 Cluj (Grupa A), ora 18:30
- Petrolul – Universitatea Craiova (Grupa B), ora 21:00
Clasamentul grupelor după prima etapă
Grupa A
- CFR 1907 Cluj – 3p (4-0)
- FC Rapid 1923 – 3p (4-0)
- FC Argeș – 3p (3-2)
- Metaloglobus – 0p (2-3)
- CSM Slatina – 0p (0-4)
- CSC Dumbrăvița – 0p (0-4)
Grupa B
- Universitatea Craiova – 3p (4-1)
- FCSB – 3p (3-1)
- UTA Arad – 1p (1-1)
- Petrolul – 1p (1-1)
- Gloria Bistrița – 0p (1-3)
- Sănătatea SP Cluj – 0p (1-4)
Grupa C
- Universitatea Cluj – 3p (2-1)
- Oțelul Galați – 1p (3-3)
- Sporting Liești – 1p (3-3)
- Sepsi OSK – 1p (0-0)
- Csikszereda – 1p (0-0)
- Metalul Buzău – 0p (1-2)
Grupa D
- Dinamo – 3p (3-1)
- FC Hermannstadt – 3p (1-0)
- FC Botoșani – 1p (1-1)
- Farul Constanța – 1p (1-1)
- Concordia Chiajna – 0p (0-1)
- CS Dinamo București – 0p (1-3)
Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală, fază care se va juca într-o singură manșă.
Programul fazelor finale din Cupa României:
- Sferturi de finală: 4 martie 2026
- Semifinale: 22 aprilie 2026
- Finala: 13 mai 2026