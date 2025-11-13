Cupa României FRF a anunțat programul etapei #2 » Când se joacă cele mai interesante dueluri

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens! Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Radu Naum: Democrație de cumetrie Radu Naum: Democrație de cumetrie

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea! Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Cristian Geambașu: Antrenorul Cristian Geambașu: Antrenorul

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cristian Geambașu: Modelul danez Cristian Geambașu: Modelul danez

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege! Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă? Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări