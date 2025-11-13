Mihai Rotaru (52 de ani), patronul celor de la Universitatea Craiova , a confirmat numirea lui Toni Petrea (50 de ani), în funcția de antrenor secund al oltenilor.

, a confirmat numirea lui Toni Petrea (50 de ani), în funcția de antrenor secund al oltenilor. Fostul tehnician al celor de la FCSB se va alătura astfel staff-ului condus de Filipe Coelho (45 de ani).

Rotaru a declarat că nu-l cunoaște personal pe Toni Petrea, dar își dorea un om cu experiență în Liga 1, pentru a-l ajuta pe Filipe Coelho, noul antrenor al oltenilor.

Mihai Rotaru a confirmat numirea lui Toni Petrea: „E un plus pentru noi”

Inițial, fostul antrenor al celor de la FCSB ar fi trebuit să ajungă la Poli Iași, unde l-ar fi înlocuit pe Tony da Silva pe banca tehnică.

Rotarul a dezvăluit că lusitanul era și el pe lista Craiovei, dar în cele din urmă l-a ales pe Toni Petrea.

„Am adus în staff români, ca să îi facă adaptarea mai ușoară lui Coehlo.

Toni Petrea e un plus pentru noi. Nu l-am cunoscut niciodată, nimeni din club [nu l-a cunoscut], dar ne-am gândit cine ar fi un ajutor pentru Filipe.

Urma să se ducă la Iași, în locul lui Tony, și am zis de ce să nu vină Toni Petrea la noi și nu Tony da Silva”, a declarat Mihai Rotaru, potrivit digisport.ro.

Ultima dată, Toni Petrea a fost director tehnic la Daco-Getica, formație pe care a părăsit-o în această vară.

Ca antrenor, a condus FCSB, Chindia Târgoviște și U Cluj.

FOTO. Imagini de la primul antrenament al Craiovei sub comanda lui Filipe Coelho

Staff-ul lui Filipe Coelho

Toni Petrea - antrenor secund

Daniel Tudor - antrenor de portari

Bogdan Merișanu - preparator fizic

