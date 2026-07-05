Reacție nervoasă la Wimbledon VIDEO. Jucătoare de 15 ani,  descalificată după ce și-a pierdut cumpătul în meciul cu o româncă +10 foto
Ida Wobker. Foto: IMAGO
Tenis

Reacție nervoasă la Wimbledon VIDEO. Jucătoare de 15 ani, descalificată după ce și-a pierdut cumpătul în meciul cu o româncă

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 05.07.2026, ora 17:09
alt-text Actualizat: 05.07.2026, ora 18:17
  • Ida Wobker (15 ani) a fost descalificată în primul tur al turneului de junioare de la Wimbledon, după ce a dat cu racheta de pământ, aceasta ricoșând apoi spre tribune.
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Sportiva din Germania, locul 24 în clasamentul ITF al junioarelor, se duela cu Maria Valentina Pop (16 ani), care câștigase primul set cu 6-0.

În urma sancțiunii primite de Wobker la scorul de 5-5 în setul secund, românca s-a calificat în turul secund al competiției.

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Ida Wobker, descalificată de la Wimbledon. A dat cu racheta de pământ

Comportamentul Idei Wobker i-a adus rapid descalificarea, întrucât regulile turneului sunt foarte stricte în ceea ce privește siguranța celor din jur și întreținerea suprafeței de joc.

Jucătoarea germană a trimis o minge, relativ ușoară, în afara terenului, în setul 2, la scorul de 5-5 (0-30) în favoarea Valentinei Pop.

Furioasă, aceasta s-a întors și a trântit racheta de iarbă, aceasta ricoșând spre public. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma reacției sale necontrolate, informează The Athletic.

Reacția necontralată a Idei Wobker, la Wimbledon / foto: capturi video X/TennisClips
Reacția necontralată a Idei Wobker, la Wimbledon / foto: capturi video X/TennisClips

Galerie foto (10 imagini)

Reacția necontralată a Idei Wobker, la Wimbledon / foto: capturi video X/TennisClips Reacția necontralată a Idei Wobker, la Wimbledon / foto: capturi video X/TennisClips Reacția necontralată a Idei Wobker, la Wimbledon / foto: capturi video X/TennisClips Reacția necontralată a Idei Wobker, la Wimbledon / foto: capturi video X/TennisClips Reacția necontralată a Idei Wobker, la Wimbledon / foto: capturi video X/TennisClips
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Arbitrul de scaun a oprit meciul imediat după incident și a chemat pe teren un supraveghetor, care a fost informat despre situație.

Acesta a mers să verifice dacă spectatorii sunt bine. Apoi, a discutat cu arbitrul de scaun și jocul a fost oprit, astfel de comportamente nefiind tolerate.

44 de erori neforțate
a comis Ida Wobker în meciul cu Maria Valentina Pop (doar 7 în dreptul româncei). Jucătoarea din Germania a stat mult mai rău și la capitolul duble greșeli: 11-4

Pe lângă descalificare, Wobker s-ar putea alege și cu o amendă în valoare de până la 50.000 de dolari, în timp ce Pop va merge în turul doi al competiției, unde o va întâlni pe britanica Daniella Britton.

Ce spune regulamentul ITF

Articolul III, secțiunea R din regulamentul ITF privind turneele de Grand Slam, referitor la comportamentul nesportiv, prevede:

„În sensul prezentei reguli, comportamentul nesportiv este definit ca orice abatere din partea unui jucător care este în mod evident abuzivă sau dăunătoare pentru sport”.

Secțiunea O din același articol prevede: „Jucătorii nu au voie să lovească, să dea cu piciorul sau să arunce cu violență sau din furie o rachetă sau alt echipament în incinta locului de desfășurare a turneului.

Încălcarea acestei secțiuni va atrage după sine aplicarea unei amenzi de până la 50.000 de dolari pentru fiecare încălcare.

În plus, dacă o astfel de încălcare are loc în timpul unui meci (inclusiv în timpul încălzirii), jucătorul va fi sancționat în conformitate cu Baremul de penalizări cu puncte.

În sensul prezentei reguli, abuzul asupra rachetelor sau echipamentului este definit ca distrugerea sau deteriorarea intenționată și violentă a rachetelor sau a echipamentului sau lovirea intenționată și violentă a fileului, a terenului, a scaunului arbitrului sau a altor elemente fixe ale terenului în timpul unui meci, din furie sau frustrare”.

Baremul de penalizare cu puncte permite arbitrilor să dea avertismente pentru prima abatere, o penalizare cu puncte pentru a doua abatere și o penalizare care duce la pierderea meciului pentru a treia abatere.

Cu toate acestea, Secțiunea T permite, de asemenea, oficialilor să descalifice jucătorii chiar și pentru o singură abatere.

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