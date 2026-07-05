„A schimbat modul în care jucăm” Ce modificări a impus Antonio Folha la CFR Cluj: „Suntem din ce în ce mai bine”

Mario Camora (39 de ani), fundașul stânga al echipei CFR Cluj, a vorbit despre modificările impuse de Antonio Folha (55 de ani), noul antrenor.

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Ardelenii se află în prezent în cantonamentul din Slovenia, iar tehnicianul portughez ar fi introdus un stil de joc diferit de cel cu care erau obișnuți jucătorii din Gruia.

Mario Camora: „Mister a schimbat sistemul şi modul în care jucăm”

Pe lângă schimbarea stilului de joc, fundașul veteran a subliniat și lipsa de omogenitate cauzată de noile sosiri de la echipă.

„Trebuie să ne cunoaştem mai bine între noi. Sunt mulţi jucători noi, iar unii au venit mai târziu. Mister a schimbat sistemul şi modul în care jucăm. Fiecare antrenor are modul lui de a se apăra şi de a ataca”, a spus Mario Camora, potrivit primasport.ro.

Suntem pe un drum bun. Îi aşteptăm şi pe jucătorii noi să ajungă cât mai repede la un nivel fizic bun. Încet, încet, o să ne omogenizăm. Mario Camora, fundaș CFR Cluj

Până acum, CFR a jucat două amicale în acest cantonament, 2-1 cu Neftci Baku și 1-1 cu Olimpija Ljubljana. Despre al doilea test, Camora a afirmat:

„A fost un meci greu, pe o vreme foarte caldă. Dar a fost un test reuşit. Cel mai important este că nu s-a accidentat nimeni. Fizic suntem din ce în ce mai bine, chiar dacă mai sunt multe aspecte de pus la punct”.

Ce urmează pentru CFR Cluj

CFR Cluj va debuta în noul sezon al Ligii 1, sâmbătă, 18 iulie, în deplasare la Oțelul Galați, de la ora 18:30.

Ardelenii vor juca și în turul al doilea preliminar din Conference League, acolo unde vor da peste învingătoarea din „dubla” dintre Alashkert (Armenia) și Yelimay Semey (Kazahstan).

Manșa tur va avea loc în deplasare, pe 23 iulie, în timp ce returul va avea loc în Gruia, pe 30 iulie.

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