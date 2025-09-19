CFR Cluj, criticată de fani Suporterii cer clubului să acopere costurile repatrierii fostului junior, decedat în SUA: „Nu aveți bani pentru asta? Rușine, Varga!”

Anunțul decesului lui Ciprian Scrobotă (20 de ani), fost junior al celor de la CFR Cluj, aflat în Statele Unite, a fost urmat de reacții negative din partea suporterilor.

Mai mulți fani au considerat însă că responsabilitatea repatrierii ar fi trebuit să revină clubului, nu familiei îndurerate.

Suporterii cer ca formația ardeleană să acopere costurile repatrierii fostului junior, decedat în SUA

„Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru trecerea la cele veșnice a fostului jucător al Academiei noastre, Ciprian Scrobotă, care s-a stins din viață mult prea devreme.

Întrucât această tragedie s-a întâmplat în America, repatrierea reprezintă un cost pe care familia nu și-l poate permite. Cei care doresc să sprijine familia îndurerată o pot face printr-o donație în contul de mai jos:

RO40BTRLRONCRT0559622201

Nume beneficiar: Sasu Augustin-Dumitru

Dumnezeu să îl ierte! Condoleanțe familiei îndoliate!”, au notat clujenii, pe rețelele de socializare.

Mulți fani au criticat clubul pentru că nu a suportat chiar el costurile repatrierii.

„Au să îi dea lui Zouma un milion de euro pe an, dar nu-l poate susține financiar pe fostul lor jucător din academie”

„Nu aveți bani pentru asta? Dați salarii astronomice, v-ați putea îndura pentru repatriere”

„Suntem nebuni? Nu are un club ca CFR bani să plătească repatrierea unui copil care a jucat la club? Rușine, CFR!”

„Clubul fiind unul mare, cu pretenții, ar trebui să facă un gest frumos și să suporte cheltuiala familiei”

„Nu vreau sa insult pe nimeni, dar aduceți jucători pe salarii de zeci de mii pe lună și nu vă îndurați să ajutați această familie! Rușine, Varga!”, au fost câteva dintre comentariile fanilor.

38 de milioane de euro este cota de piață a jucătorilor CFR-ului, conform transfermarkt.com. Cel mai scump jucător este francezul Kurt Zouma (10 milioane de euro), venit liber de contract, urmat de Louis Munteanu (5 milioane de euro) și Meriton Korenica (2 milioane de euro)

Ciprian Scrobotă se afla în SUA pentru a munci

Tânărul jucător se afla în Statele Unite, unde lucra prin programul „Work and Travel” împreună cu alți colegi, pe perioada vacanței, potrivit alba24.ro.

ACS Juniorul Aiud, echipa la care Ciprian a făcut primii pași în fotbal, a transmis un mesaj emoționant:

„Cu adâncă durere în suflet, ne despărțim de fostul nostru jucător, Ciprian Scrobotă. Cuvintele sunt de prisos în fața unei asemenea pierderi... Un suflet tânăr, un campion, care va rămâne mereu în amintirile noastre.

Dumnezeu să îl odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați”, a notat formația din Alba, pe rețelele de socializare.

Fostul său profesor, Ilie Lazăr, a vorbit despre pierderea fostului său student, care era în anul II la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universitatea Babeș-Bolyai, conform stiridecluj.ro. .

„Îl consideram fiul meu, la fel ca pe Sofian, cu care a fost coleg. A fost «băiatul meu adoptat», nu am făcut diferență între ei, la școală și la fotbal. Însă voia Domnului a fost alta, l-a chemat la 20 de ani, la El.

Urma ca a doua zi să vină spre casă, dar o mică neatenție l-a costat viața! Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească! Veșnică pomenirea lui!

Condoleanțe, sincere, familiei! Viorica și Emil, suntem lângă voi în acest moment imposibil de greu! Dumnezeu să vă dea putere să treceți peste această încercare, căci pe Ciprian l-a luat la El în cer!”, ar fi spus Ilie Lazăr.

