Rădoi nu știa de transfer Antrenorul, surprins atunci când a fost întrebat despre  noul atacant de la U Craiova: „Cine? Nu l-am văzut”
Mirel Rădoi. Foto: Captură YouTube, @UniversitateaCraiova
Superliga

Rădoi nu știa de transfer Antrenorul, surprins atunci când a fost întrebat despre noul atacant de la U Craiova: „Cine? Nu l-am văzut”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.09.2025, ora 17:48
alt-text Actualizat: 19.09.2025, ora 17:48
  • Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul echipei Universitatea Craiova, a rămas uimit atunci când a fost întrebat despre atacantul brazilian Ramon Gomes de Lima (19 ani).
  • Tehnicianul a declarat că „nu știe nimic” despre fotbalistul care a semnat un contract valabil pe trei ani cu gruparea din Bănie.

Anunțul transferului nu a fost făcut însă de club, ci de agenția de impresariat a jucătorului, MTA Group, care a publicat o imagine cu fotbalistul în tricoul alb-albastru.

Rădoi nu știa de transferul lui Ramon Gomes de Lima la U Craiova: „Cine? Nu l-am văzut”

La conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul Galați, din etapa #10 a Superligii, antrenorul a fost întrebat despre noul brazilian transferat, dar a fost vizibil surprins.

„Cine? Nu știu nimic. Nu se antrenează cu noi. Până acum nu l-am văzut”, a declarat tehnicianul Universității Craiova.

Ramon Gomes de Lima ar urma să joace în primă fază la echipa secundă a clubului de pe „Ion Oblemenco”, scrie gsp.ro.

Agenția care a oficializat transferul este cea care s-a ocupat în această vară și de mutarea lui Darius Fălcușan, internațional U19, tot la clubul oltean.

Anunțul făcut de MTA Group în urmă cu două zile:

„Ramon Gomes de Lima a semnat un contract profesionist pe trei ani cu Universitatea Craiova, club din Superliga României, cu opțiune de prelungire pe încă un an, până la 30 iunie 2029.

Acest transfer de succes a fost posibil datorită colaborării exclusive cu partenerii noștri brazilieni, care și-au oferit în mod constant disponibilitatea și expertiza pentru a ne ajuta să atingem această etapă importantă.

Mult succes, Ramon, pentru îndeplinirea visului tău”, a scris MTA Group, pe pagina de Instagram.

Transferurile realizate de Universitatea Craiova, în această perioadă de mercato

  • Adrian Rus - Liber de contract
  • Florin Ștefan - Liber de contract
  • Steven Nsimba - Liber de contract
  • Darius Fălcușan - 300.000 de euro, de la Empoli U23
  • Assad Al-Hamlawy - 1.000.000 de euro, de la Slask Wroclaw
  • Luca Băsceanu - 1.000.000 de euro, de la Farul
  • Oleksandr Romanchuk - 750.000 de euro, de la Kryvbas Rih
  • Mihnea Rădulescu - 250.000 de euro, de la Petrolul Ploiești
  • Nikola Stevanovic - 100.000 de euro, de la Oțelul Galați
  • David Maftei - 75.000 de euro, de la Steaua
  • Alexandru Crețu - Liber de contract
  • Samuel Teles - Liber de contract
  • Tudor Băluță - Liber de contract
  • Pavlo Isenko - 350.000 de euro, de la Vorskla Poltava
  • Ramon Gomes de Lima, liber de contract

Ce urmează pentru Universitatea Craiova

Oltenii se află pe primul loc în clasament, cu 23 de puncte acumulate după cele nouă meciuri jucate.

Elevii lui Rădoi vor juca împotriva celor de la Oțelul Galați, sâmbătă, de la ora 21:00, în etapa #10 a Superligii.

Apoi, echipa din Bănie va juca pe 26 septembrie împotriva celor de la Dinamo, chiar înainte de debutul în Conference League.

  • Partidele vor fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Programul Universității Craiova în Conference League:

  • 2 octombrie, ora 22:00: Rakow - U Craiova
  • 23 octombrie, ora 22:00: U Craiova - FC Noah
  • 6 noiembrie, ora 22:00: Rapid Viena - U Craiova
  • 27 noiembrie, ora 19:45: U Craiova - FSV Mainz 05
  • 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova.

Universitatea Craiova transfer Mirel Radoi liga 1 ramon gomes de lima
