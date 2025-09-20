CFR Cluj are echipament FOTO. Ardelenii și-au prezentat noile tricouri după 2 luni și jumătate de la startul sezonului » Modelul, folosit în trecut de o rivală

CFR Cluj și-a prezentat echipamentul principal de joc pentru sezonul 2025-2026.

Deși a fost prezentat după două luni și jumătate de la startul sezonului, noul echipament seamănă cu cel folosit de o rivală în stagiunea anterioară.

Până în prezent, ardelenii au evoluat într-un echipament vișiniu simplu, pe care erau vizibile doar sponsorii și sigla clubului. Doar echipamentele de deplasare și cele alternative au fost prezentate oficial.

CFR Cluj și-a lansat noile tricouri printr-un clip de prezentare în care apar, printre alții, căpitanul Mario Camora, golgheterul Louis Munteanu și noul star al echipei, fostul jucător al lui Chelsea, Kurt Zouma.

„Cu răbdarea treci și marea”, a notat CFR Cluj pe rețelele de socializare.

Noul echipament al CFR-ului este vișiniu, cu motive în zigzag pe piept și abdomen, cu un guler rotund, alb.

Deși a fost prezentat la peste două luni de la startul sezonului, modelul nu este unul personalizat, fiind folosit și de Farul anul trecut.

Pentru a-l face mai familiar suporterilor, CFR a publicat o serie de fotografii în care tricoul apare purtat în situații de zi cu zi de: un dirijor la repetiții, o chelneriță, un șofer, o asistentă medicală, un copil la școală, o profesoară, un frizer, o florăreasă sau o vânzătoare.

Vicecampioana României trece printr-o criză de formă. Elevii lui Andrea Mandorlini ocupă locul 11, cu șapte puncte acumulate după opt meciuri jucate.

În perioada în care a fost pregătită de Dan Petrescu, CFR a fost eliminată din Europa League și a suferit un eșec drastic în turul play-off-ului Conference League (2-7 cu Hacken), care nu a putut fi răsturnat în Gruia.

Clujenii pot purta noile tricouri mâine, de la ora 18:15, când îi vor întâlni pe cei de la UTA Arad.

