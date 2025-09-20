CFR Cluj are echipament FOTO. Ardelenii și-au prezentat noile tricouri după 2 luni și jumătate de la startul sezonului » Modelul, folosit în trecut de o rivală +11 foto
Echipamentul nou al celor de la CFR Cluj. Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ
CFR Cluj are echipament FOTO. Ardelenii și-au prezentat noile tricouri după 2 luni și jumătate de la startul sezonului » Modelul, folosit în trecut de o rivală

Ionuț Cojocaru
Publicat: 20.09.2025, ora 23:39
Actualizat: 20.09.2025, ora 23:39
  • CFR Cluj și-a prezentat echipamentul principal de joc pentru sezonul 2025-2026.
  • Deși a fost prezentat după două luni și jumătate de la startul sezonului, noul echipament seamănă cu cel folosit de o rivală în stagiunea anterioară.

Până în prezent, ardelenii au evoluat într-un echipament vișiniu simplu, pe care erau vizibile doar sponsorii și sigla clubului. Doar echipamentele de deplasare și cele alternative au fost prezentate oficial.

CFR Cluj și-a prezentat echipamentul principal de joc după două luni și jumătate de la startul sezonului

CFR Cluj și-a lansat noile tricouri printr-un clip de prezentare în care apar, printre alții, căpitanul Mario Camora, golgheterul Louis Munteanu și noul star al echipei, fostul jucător al lui Chelsea, Kurt Zouma.

„Cu răbdarea treci și marea”, a notat CFR Cluj pe rețelele de socializare.

Noul echipament al CFR-ului este vișiniu, cu motive în zigzag pe piept și abdomen, cu un guler rotund, alb.

Deși a fost prezentat la peste două luni de la startul sezonului, modelul nu este unul personalizat, fiind folosit și de Farul anul trecut.

CFR Cluj - Farul, meci/ Foto:sportpictures.eu.jpg
CFR Cluj - Farul, meci/ Foto:sportpictures.eu.jpg

CFR Cluj - Farul, meci/ Foto:sportpictures.eu.jpg CFR Cluj - Farul, meci/ Foto:sportpictures.eu.jpg CFR Cluj - Farul, meci/ Foto:sportpictures.eu.jpg CFR Cluj - Farul, meci/ Foto:sportpictures.eu.jpg CFR Cluj - Farul, meci/ Foto:sportpictures.eu.jpg
Pentru a-l face mai familiar suporterilor, CFR a publicat o serie de fotografii în care tricoul apare purtat în situații de zi cu zi de: un dirijor la repetiții, o chelneriță, un șofer, o asistentă medicală, un copil la școală, o profesoară, un frizer, o florăreasă sau o vânzătoare.

Noul echipament al celor de la CFR Cluj. Foto: Facebook, @Fotbal Club CFR 1907 CLUJ
Noul echipament al celor de la CFR Cluj. Foto: Facebook, @Fotbal Club CFR 1907 CLUJ

Noul echipament al celor de la CFR Cluj. Foto: Facebook, @Fotbal Club CFR 1907 CLUJ Noul echipament al celor de la CFR Cluj. Foto: Facebook, @Fotbal Club CFR 1907 CLUJ Noul echipament al celor de la CFR Cluj. Foto: Facebook, @Fotbal Club CFR 1907 CLUJ Noul echipament al celor de la CFR Cluj. Foto: Facebook, @Fotbal Club CFR 1907 CLUJ Noul echipament al celor de la CFR Cluj. Foto: Facebook, @Fotbal Club CFR 1907 CLUJ
Vicecampioana României trece printr-o criză de formă. Elevii lui Andrea Mandorlini ocupă locul 11, cu șapte puncte acumulate după opt meciuri jucate.

În perioada în care a fost pregătită de Dan Petrescu, CFR a fost eliminată din Europa League și a suferit un eșec drastic în turul play-off-ului Conference League (2-7 cu Hacken), care nu a putut fi răsturnat în Gruia.

Clujenii pot purta noile tricouri mâine, de la ora 18:15, când îi vor întâlni pe cei de la UTA Arad.

Diagnosticat cu cancer cerebral și pulmonar Una dintre marile speranțe ale motorsportului, mesaj cutremurător: „Din păcate, este atât de grav pe cât pare!”
Auto
09:44
Diagnosticat cu cancer cerebral și pulmonar Una dintre marile speranțe ale motorsportului, mesaj cutremurător: „Din păcate, este atât de grav pe cât pare!”
Citește mai mult
Diagnosticat cu cancer cerebral și pulmonar Una dintre marile speranțe ale motorsportului, mesaj cutremurător: „Din păcate, este atât de grav pe cât pare!”
Îl atacă pe Lucescu Selecționerul României, criticat:  „Nu era deloc interesat de ce se întâmpla acolo”
Campionate
09:08
Îl atacă pe Lucescu Selecționerul României, criticat: „Nu era deloc interesat de ce se întâmpla acolo”
Citește mai mult
Îl atacă pe Lucescu Selecționerul României, criticat:  „Nu era deloc interesat de ce se întâmpla acolo”
Răzvan Sava, „foarte slab” Portarul român a fost „taxat” de presa italiană, după Udinese - Milan 0-3
Stranieri
10:22
Răzvan Sava, „foarte slab” Portarul român a fost „taxat” de presa italiană, după Udinese - Milan 0-3
Citește mai mult
Răzvan Sava, „foarte slab” Portarul român a fost „taxat” de presa italiană, după Udinese - Milan 0-3
„Nemeritat! Am fost mai buni” Problema identificată de Mirel Rădoi după înfrângerea cu Oțelul: „E păcat, avem o talie foarte mare”
Superliga
20.09
„Nemeritat! Am fost mai buni” Problema identificată de Mirel Rădoi după înfrângerea cu Oțelul: „E păcat, avem o talie foarte mare”
Citește mai mult
„Nemeritat! Am fost mai buni” Problema identificată de Mirel Rădoi după înfrângerea cu Oțelul: „E păcat, avem o talie foarte mare”

