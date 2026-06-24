Andre Moreira (30 de ani), portar care a trecut pe la Atletico Madrid și Aston Villa, ar urma să semneze cu CFR Cluj.

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După plecarea lui Mihai Popa la Motor Lublin, Ricardo Cadu, directorul sportiv al „feroviarilor”, a anunțat că la CFR va ajunge un portar portughez.

Andre Moreira, înlocuitorul lui Mihai Popa la CFR Cluj

După plecarea lui Mihai Popa, la CFR Cluj ar urma să ajungă Andre Moreira, portar portughez care a trecut pe la Atletico Madrid și Aston Villa, potrivit fanatik.ro.

Conform sursei citate, Andre Moreira era așteptat la Cluj în cursul serii de miercuri, 24 iunie, urmând să ia contact cu echipa înainte de plecarea în cantonament, programată pe 28 iunie.

În ultimul sezon, portarul lusitan a jucat la Volos, în Grecia, acolo unde a strâns trei partide. Pentru un loc de titular, noul portar de se va lupta cu Octavian Vâlceanu și Rareș Gal.

500.000 de euro este cota lui Andre Moreira, potrivit Transfermarkt

Cine este Andre Moreira

Portarul portughez și-a făcut junioratul la Ribeirao, acolo unde a și debutat la seniori, în 2013. După doar un sezon, acesta a plecat la Atletico Madrid, spaniolii achitând la acel moment 350.000 de euro în schimbul său.

Moreira nu a jucat însă niciun meci pentru Atleti, el fiind împrumutat în următorii ani la grupări precum Moreirense, Uniao Madeira, Belenenses și Braga.

În anul 2018, acesta a ajuns în Anglia, la Aston Villa, tot sub formă de împrumut. A jucat două meciuri pentru englezi, părăsind clubul după doar un sezon, semnând apoi, din nou sub formă de împrumut, cu o grupare portugheză, Farense.

În 2019 și-a încheiat contractul cu Atletico și a semnat liber de contract cu B-SAD, echipă la care a jucat timp de doi ani, plecând în 2021 în Elveția, la Grasshoppers.

La gruparea elvețiană a jucat doi ani, plecând apoi la Al-Raed, în Arabia Saudită. S-a despărțit de saudiți în iulie 2025, apoi a fost liber de contract jumătate de an, până în februarie 2026, când a semnat cu Volos.

Cifrele din cariera lui Andre Moreira:

Grasshoppers - 64 de meciuri

Al-Raed - 45 de meciuri

B-SAD - 27 de meciuri

Uniao Madeira - 19 meciuri

Belenenses - 11 meciuri

Feirense - 5 meciuri

Volos - 3 meciuri

Aston Villa - 2 meciuri

Moreirense - 2 meciuri

Braga - 2 meciuri

Atletico Madrid - 0 meciuri

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