Enes Sali revine în Europa VIDEO: Fostul puști-minune al lui Gică Hagi,  prezentat oficial la clubul lui Gerard Pique » Imediat titular
Enes Sali. Foto: captură video Facebook/Andorra
Stranieri

Enes Sali revine în Europa VIDEO: Fostul puști-minune al lui Gică Hagi, prezentat oficial la clubul lui Gerard Pique » Imediat titular

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.08.2026, ora 20:09
  • Enes Sali (20 de ani), fostul jucător de la Farul Constanța, a semnat cu FC Andorra, clubul deținut de Gerard Pique.
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Internaționalul român și-a încheiat aventura de peste ocean, iar FC Dallas a ajuns la un acord cu clubul spaniol pentru transfer, după o perioadă de peste doi ani și jumătate, în care a evoluat mai mult sub formă de împrumut.

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Enes Sali este noul jucător al celor de la FC Andorra

Revenit la formația din MLS în această vară, după o jumătate de sezon petrecută la Al-Riyadh în Arabia Saudită, tânărul jucător a luat din nou calea Europei.

Sali a fost prezentat oficial de FC Andorra, unde a semnat un contract valabil pe un an, cu opțiune de prelungire.

Clubul spaniol este deținut de fostul fundaș al Barcelonei, Gerard Pique, și evoluează în liga secundă din Spania.

Ulterior, Sali a fost inclus în primul „11” pentru amicalul cu Huesca, care se desfășoară în această seară.

Enes Sali a fost transferat de Dallas FC de la Farul Constanța, în ianuarie 2024, pentru 2,78 milioane de euro.

Acesta a evoluat apoi pentru echipa a doua a clubului, North Texas, reușind 9 goluri și 5 pase decisive în 2024.

Ulterior a debutat și la echipa mare, unde nu a reușit să se impună și pentru care a bifat doar două apariții.

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